Dương Tử bị chê bai một màu, không có sự phá cách trong diễn xuất: 'Mấy năm nay nhiệt độ và thực tích vẫn quá ổn, nhưng thiệu nhân vật đặc sắc'

Netizen cho rằng sự nghiệp diễn xuất của Dương Tử đang có dấu hiệu bị chững lại trong thời gian gần đây.

Sau hiệu ứng vang dội của Trầm Vụn Hương Phai, Dương Tử hiện đang là gương mặt tiểu hoa làm mưa làm gió trên màn ảnh Hoa ngữ và các mạng xã hội. Đóng phim đều đặn, thực tích tốt nhưng nữ diễn viên vẫn không tránh khỏi việc dấy lên những tranh cãi. Nữ diễn viên Dương Tử - Ảnh: Internet Cụ thể, mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một chủ đề nóng hổi bàn luận về các vai diễn của Dương Tử trong mấy năm trở lại đây. Đa phần hầu hết người hâm mộ đều cho rằng, nữ diễn viên đang bị một màu và không dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân khiến các vai diễn của cô nàng dần trở nên quen thuộc ít có sự đổi mới.

Bên cạnh đó, việc một dự án kéo dài quá lâu khiến số lượng tác phẩm của Dương Tử cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Điển hình nhất chắc hẳn phải là bộ phim Trường Tương Tư. Việc dành quá lâu cho một bộ phim khiến người đẹp bỏ lỡ nhiều dự án triển vọng khác nên độ lưu lượng ngày một giảm sút. Người hâm mộ cho rằng cô nàng đang dậm chân tại chỗ trong sự nghiệp của mình - Ảnh: Internet Một số bình luận của khán giả:

- Ngoại hình bị giới hạn, chắc ít người mời đóng kiểu vai khác nên đóng với bạn diễn thấp hơn cho đỡ giành phiên - thuận tiện "giao hảo" đàm phán tài nguyên khác với nền tảng. - Mấy năm nay nhiệt độ và thực tích vẫn quá ổn, nhưng thiếu nhân vật đặc sắc. Hiện chủ đề trên tiếp tục thu hút sự chú ý của khán giả. Cộng đồng mạng cũng chia làm hai luồng ý kiến, một luồng cho rằng Dương Tử đang bị hạn chế rất nhiều trong sự nghiệp, luồng còn lại thì cho rằng nữ diễn viên không cần đa dạng hóa kiểu vai diễn vì thực tích đã ổn.

Fan khóc rần khi hay tin Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử có cái kết thảm Mới đây khán giả đã đưa ra những nhận định của mình về cái kết của bộ phim Trầm Vụn Hương Phai.

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