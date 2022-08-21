Dương Tử tự mình tìm đến rắc rối, fan lo lắng sóng gió này rồi khi nào mới ngừng lại đây?

Trên mạng đang lan truyền tin đồn, Dương Tử vướng ồn ào tình ái là do sai lầm của bản thân.

Dương Tử và Lưu Học Nghĩa từng gây xôn xao cõi mạng khi bị đồn yêu nhau. Chỉ từ hình ảnh đút bánh kem, cặp đôi đã bị réo tên khắp mọi mặt trận.

Để phủ nhận thông tin, Dương Tử nói dối là không ăn, không đút, chỉ ngửi mùi bánh. Nhưng sau đó, Trương Tiểu Hàn đã tung video ghi lại khoảnh khắc Lưu Học Nghĩa đút bánh kem cho nữ diễn viên.

Nữ diễn viên Dương Tử - Ảnh: Internet

Chính vì việc bị phát hiện nói dối đã khiến cho tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn cho cô nàng khi số lượng người chỉ trích ngày một gia tăng và dĩ nhiên anti fan là những người phải cảm thấy hả hê nhất.

Một nguồn tin còn tiết lộ, Trương Tiểu Hàn từng liên hệ với phía Dương Tử để đòi tiền. Tuy nhiên, nữ diễn viên kiên quyết không đồng ý nên blogger đã lan truyền thông tin.

Dương Tử và Lưu Học Nghĩa - Ảnh: Internet

Sau đó, fan của Dương Tử mắng chửi, kêu gào bịa đặt khiến Trương Tiểu Hàn bức xúc. Anh quyết định tung video rõ nét, thậm chí khẳng định bản thân đưa tin người thật việc thật, ai không tin có thể kiện ra tòa.

Một số bộ phận netizen cho rằng lẽ ra mọi chuyện đã có thể diễn ra theo một kịch bản khác hoàn toàn và nhẹ nhàng hơn dành cho Dương Tử nếu như ngay lần đầu cô không phủ nhận và nói láo để điều hướng dư luận.

Ngoài ra, đoàn đội nữ diễn viên cũng cần bình tĩnh giải quyết sự việc, không nên để fan đi mạt sát người đang nắm thóp thần tượng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-tu-tu-minh-tim-den-rac-roi-fan-lo-lang-song-gio-nay-roi-khi-nao-moi-ngung-lai-day-494184.html