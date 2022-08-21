Dương Tử tự mình tìm đến rắc rối, fan lo lắng sóng gió này rồi khi nào mới ngừng lại đây?

Sao quốc tế 21/08/2022 17:46

Trên mạng đang lan truyền tin đồn, Dương Tử vướng ồn ào tình ái là do sai lầm của bản thân.

Dương TửLưu Học Nghĩa từng gây xôn xao cõi mạng khi bị đồn yêu nhau. Chỉ từ hình ảnh đút bánh kem, cặp đôi đã bị réo tên khắp mọi mặt trận.

Để phủ nhận thông tin, Dương Tử nói dối là không ăn, không đút, chỉ ngửi mùi bánh. Nhưng sau đó, Trương Tiểu Hàn đã tung video ghi lại khoảnh khắc Lưu Học Nghĩa đút bánh kem cho nữ diễn viên.

Dương Tử tự mình tìm đến rắc rối, fan lo lắng sóng gió này rồi khi nào mới ngừng lại đây? - Ảnh 1
Nữ diễn viên Dương Tử - Ảnh: Internet

Chính vì việc bị phát hiện nói dối đã khiến cho tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn cho cô nàng khi số lượng người chỉ trích ngày một gia tăng và dĩ nhiên anti fan là những người phải cảm thấy hả hê nhất. 

Một nguồn tin còn tiết lộ, Trương Tiểu Hàn từng liên hệ với phía Dương Tử để đòi tiền. Tuy nhiên, nữ diễn viên kiên quyết không đồng ý nên blogger đã lan truyền thông tin.

Dương Tử tự mình tìm đến rắc rối, fan lo lắng sóng gió này rồi khi nào mới ngừng lại đây? - Ảnh 2
Dương Tử và Lưu Học Nghĩa - Ảnh: Internet

Sau đó, fan của Dương Tử mắng chửi, kêu gào bịa đặt khiến Trương Tiểu Hàn bức xúc. Anh quyết định tung video rõ nét, thậm chí khẳng định bản thân đưa tin người thật việc thật, ai không tin có thể kiện ra tòa.

Một số bộ phận netizen cho rằng lẽ ra mọi chuyện đã có thể diễn ra theo một kịch bản khác hoàn toàn và nhẹ nhàng hơn dành cho Dương Tử nếu như ngay lần đầu cô không phủ nhận và nói láo để điều hướng dư luận. 

Ngoài ra, đoàn đội nữ diễn viên cũng cần bình tĩnh giải quyết sự việc, không nên để fan đi mạt sát người đang nắm thóp thần tượng.

Người hâm mộ Lưu Diệc Phi bất ngờ 'ẩu đả' với fan của Triệu Lệ Dĩnh chỉ vì điều này

Người hâm mộ Lưu Diệc Phi bất ngờ 'ẩu đả' với fan của Triệu Lệ Dĩnh chỉ vì điều này

Một cuộc tranh cãi lớn đã nổ ra giữa cộng đồng fan của Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Lưu Học Nghĩa Trương Tiểu Hàn sao Châu Á sao Hoa Ngữ

TIN LIÊN QUAN

Người hâm mộ Lưu Diệc Phi bất ngờ 'ẩu đả' với fan của Triệu Lệ Dĩnh chỉ vì điều này

Người hâm mộ Lưu Diệc Phi bất ngờ 'ẩu đả' với fan của Triệu Lệ Dĩnh chỉ vì điều này

Trước khi nhận lời đóng Thương Lan Quyết, 'người tình màn ảnh' của Ngu Thư Hân vẫn chịu cảnh thất nghiệp đáng thương như thế này đây

Trước khi nhận lời đóng Thương Lan Quyết, 'người tình màn ảnh' của Ngu Thư Hân vẫn chịu cảnh thất nghiệp đáng thương như thế này đây

Những ngôi sao đình đám thế hệ 95 Cbiz: Triệu Lộ Tư tiến bộ nhất, Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ bị chê chưa đủ trình

Những ngôi sao đình đám thế hệ 95 Cbiz: Triệu Lộ Tư tiến bộ nhất, Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ bị chê chưa đủ trình

Tạo hình của Lạt Mục Dương Tử trong Dữ Phượng Hành gây thất vọng vì phá hỏng nguyên tác

Tạo hình của Lạt Mục Dương Tử trong Dữ Phượng Hành gây thất vọng vì phá hỏng nguyên tác

Ngô Lỗi thăng hạng diễn xuất lên thành sao hạng A trong tập cuối Tinh Hán Xán Lạn, netizen vỗ tay không ngớt

Ngô Lỗi thăng hạng diễn xuất lên thành sao hạng A trong tập cuối Tinh Hán Xán Lạn, netizen vỗ tay không ngớt

Tinh Hán Xán Lạn kết thúc với cái kết trọn vẹn, netizen vẫn tỏ ra tiếc nuối cho nhân vật đáng thương này

Tinh Hán Xán Lạn kết thúc với cái kết trọn vẹn, netizen vẫn tỏ ra tiếc nuối cho nhân vật đáng thương này

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 32 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 2 giờ 13 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI