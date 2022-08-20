Tạo hình của Lạt Mục Dương Tử trong Dữ Phượng Hành gây thất vọng vì phá hỏng nguyên tác

Tạo hình của Lạt Mục Dương Tử trong Dữ Phượng Hành đang là chủ đề khiến netizen tranh cãi vì làm hỏng nguyên tác chính.

Mặc dù chỉ mới đang trong quá trình ghi hình nhưng Dữ Phượng Hành hiện đang là dự án nhận được sự ủng hộ và theo dõi của đông đảo khán giả. Có sự góp mặt của cặp đôi Sở Kiều Truyện Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau hơn 5 năm, bộ phim đang được kỳ vọng sẽ "làm nên chuyện" khi lên sóng. Dẫu vậy mới đây chưa kịp ra mắt khán giả, netizen đã nổi cơn thịnh nộ chỉ vì điều này.

Lạt Mục Dương Tử - Ảnh: Internet

Cụ thể, cách đây không lâu, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đọn video ghi lại cảnh Lạt Mục Dương Tử xuất hiện trên phim trường Dữ Phượng Hành.

Tạo hình của cô nàng đã gây nên nhiều luồng ý kiến ngay sau đó vì khác xa nguyên tác. Trong Dữ Phượng Hành, Lạt Mục Dương Tử đảm nhận vai đại mỹ nhân. Tuy nhiên, tạo hình của cô nàng bị đánh giá là phá hỏng nguyên tác ban đầu.

NHM vẫn đang tranh cãi gay gắt với tạo hình của cô nàng - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên bị cho là quá kém sắc, thân hình mập mạp, dáng đi thiếu thanh thoát trong tạo hình của nhân vật. Nhiều khán giả còn lo lắng cô nàng sẽ phá hỏng hình tượng nhân vật trong nguyên tác.

Bên cạnh những ý kiến chê bai thì cũng có một bộ phận khán giả lên tiếng bênh vực Lạt Mục Dương Tử, đưa ra dự đoán rằng biên kịch cố tình lựa chọn cô nàng cho vai diễn này vì thay đổi kịch bản theo hướng hài hước, đáng yêu chứ không phải đại mỹ nhân yêu kiều như trong nguyên tác.

Một số bình luận của khán giả:

- Nếu không nói trong nguyên tác nhân vật cô này là đại mỹ nhân thì còn xem lại, chứ nhìn như này không cần gỡ khẩu trang cũng chưa đến ngưỡng mỹ nhân chứ nói gì đến đại mỹ nhân.

Hiện chủ đề trên tiếp tục gây lên nhiều ý kiến trái chiều, nhiều khán giả mong muốn đoàn làm phim Dữ Phượng Hành xem xét thay đổi hình tượng nhân vật hoặc tạo hình cho Lạt Mục Dương Tử để phù hợp hơn với nguyên tác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tao-hinh-cua-lat-muc-duong-tu-trong-du-phuong-hanh-gay-that-vong-vi-pha-hong-nguyen-tac-493954.html