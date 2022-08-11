Trường Tương Tư của Dương Tử được nhà phê bình đánh giá đáng xem hơn Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh.

Tính tới thời điểm hiện tại, năm 2022, Tencent Video chỉ mới khai máy duy nhất 2 bộ cấp S+ thuộc thể loại tiên hiệp huyền huyễn, đó là Trường Tương Tư và Dữ Phượng Hành. Điểm giống nhau giữa hai dự án này là đều có Tencent tham gia sản xuất, có sự góp mặt của nhà tạo hình nổi tiếng Trần Đông Huân cũng như tác giả tham gia quá trình biên kịch. Đặc biệt cả 2 dự án đều có sự góp mặt của dàn sao nổi tiếng nhất nhì Cbiz như Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh.

Dương Tử - Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Điểm khác nhau duy nhất cho đến lúc này của hai dự án là: dự án Trường Tương Tư được cầm trịch bởi Tinh Liên, trong khi đó, Dữ Phượng Hành lại thuộc về Tân Lệ . Dữ Phượng Hành, với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, bộ phim không sở hữu đạo diễn nổi tiếng lẫn biên kịch được nhiều người biết tới mà thay vào đó chú trọng vào đầu tư vào đội ngũ sản xuất, hình ảnh mỹ thuật khi mời về Triệu Vũ và Lý Tân Vũ của Diệp Vấn và Chiến Lang 2. Càng hơn nữa, Tân Lệ đổ tiền vào đầu tư máy quay phim thường xuất hiện ở các phim trường Hollywood các bộ phim điện ảnh Avengers, Fast and Fourious 7, Kingsman...

Dương Tử xinh đẹp xuất sắc tại phim trường Trường Tương Tư - Ảnh: Internet Ngược lại, dàn cast Trường Tương Tư được cho là nổi bật hơn nhiều khi có sự xuất hiện của Dương Tử lẫn dàn diễn viên phụ nổi bật được khán giả biết đến nhiều. Đạo diễn lẫn biên kịch cũng được cho là nổi tiếng là hơn hẳn so với Dữ Phượng Hành. Mặc dù cùng có độ đầu tư lớn nhưng Trường Tương Tư lại đang được đánh giá cao hơn hẳn. Phần vì khán giả cho rằng Trường Tương Tư đang nắm trong tay nguyên tác đặc biệt thành công, khả năng hút fan của Dương Tử cùng dàn diễn viên cũng không phải dạng vừa, trong khi đó Triệu Lệ Dĩnh lại bị mỉa mai vì chuyển hình nửa mùa, trong khi đó Lâm Canh Tân lại bị khán giả đánh giá là "hết thời". Dữ Phượng Hành đang bị cho lép vế hơn so với Trường Tương Tư - Ảnh: Internet Hiện cả Trường Tương Tư và Dữ Phượng Hành đều đang trong quá trình ghi hình và chưa có lịch chiếu chính thức.

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