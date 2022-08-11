Không sở hữu lượng fan khủng, Ngô Lỗi vẫn xuất sắc đè bẹp Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba một cách thuyết phục

Dù không có lưu lượng khủng thế nhưng Ngô Lỗi vẫn đè bẹp Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba.

Trong vài năm trở lại đây, Ngô Lỗi đã dần thoát mác sao nhí và được khán giả biết đến với những dạng nhân vật gai góc, trường thành hơn. Đặc điểm dễ nhận thấy nhất trong sự trưởng thành của anh chàng nằm ở khả năng diễn xuất, không chỉ diễn hay nam diễn viên còn được đánh giá nhỉnh hơn cả những bậc đàn chị, đàn anh tại Cbiz. Nam diễn viên Ngô Lỗi - Ảnh: Internet Bằng chứng chính là dự án đang hợp tác cùng Triệu Lộ Tư mang tên Tinh Hán Xán Lạn đang được rất nhiều xem ở thời điểm hiện tại. Vào vai nam chính Lăng Bất Nghi, sao nam 9x được nhận xét là có ngoại hình điển trai cũng diễn xuất cực tốt. Đặc biệt, chemistry cực đỉnh của anh và bạn diễn ''mỹ nhân xuyên không'' khiến người xem không ngừng xuýt xoa vì quá ngọt.

Trong bảng xếp hạng chỉ số truyền thông nhân vật được tung ra mới đây, Lăng Bất Nghi của Ngô Lỗi đã chính thức chạm mốc 9.11. Chàng mỹ nam này cũng đã có cho mình 11 lần phá 9 từ đầu năm đến nay và xếp ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng. Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet Dù không thuộc hàng đỉnh lưu lượng với fandom đông đảo, thế nhưng Ngô Lỗi đã vượt mặt rất nhiều ngôi sao nổi tiếng như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, Dương Dương, Lưu Diệc Phi. Có thể thấy sức hút của nam diễn viên tại thời điểm này là rất lớn.

Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba đều bị nam diễn viên trẻ vượt mặt - Ảnh: Internet Sở hữu goại hình điển trai và khả năng nhập vai cực tốt cũng giúp sao nam 9x này lấy lòng khán giả. Tuy chưa có tác phẩm bạo, thế nhưng tên tuổi của Ngô Lỗi đang ngày càng thăng hạng. Nếu cứ tiếp tục phát triển đúng như lộ trình ở thời điểm hiện tại, ngày mà Ngô Lỗi chính thức trở thành sao hạng A Cbiz chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Hiện Tinh Hán Xán Lạn do Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đóng chính đang dần đến giai đoạn cao trào. Nhân vật Lăng Bất Nghi sắp phải đối mặt với biến cố lớn nhất trong đời khiến khán giả ngóng phim từng ngày.

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