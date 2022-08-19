Ngô Lỗi thăng hạng diễn xuất lên thành sao hạng A trong tập cuối Tinh Hán Xán Lạn, netizen vỗ tay không ngớt

Trong diễn biến của những tập phim cuối cùng, sau khi thành công sát hại kẻ thù "không đội trời chung", Lăng Bất Nghi ( Ngô Lỗi ) đã bị phạt lưu đày 5 năm. 5 năm sau, Lăng Bất Nghi trở về. Trình Thiếu Thương vẫn chờ đợi Lăng Bất Nghi suốt 5 năm, cả 2 nhanh chóng hóa giải hiểu lầm và tổ chức hôn lễ thành hôn với nhau. Một cái kết trọn vẹn và cũng là điều mà fan hâm mộ mong chờ bấy lâu.

Vậy là sau một thời gian lên sóng, bộ phim Tinh Hán Xán Lạn cuối cùng cũng đã đi đến đại kết cục vào các tập cuối được chiếu sớm vào ngày 18/8 vừa qua.

Cũng trong những tập cuối này, màn "hắc hoá" của Hoắc Vô Thương (Lăng Bất Nghi) được đánh giá là một trong những phân cảnh xuất sắc nhất của Ngô Lỗi trong phim. Thậm chí, một số người còn cho rằng cảnh này xứng đáng đưa nam diễn viên trở thành một trong những ngôi sao có khả năng diễn xuất nhập tâm xuất sắc trong hàng ngũ những sao nam nổi tiếng tại Cbiz ở thời điểm hiện tại.

Phân đoạn diễn xuất khiến fan liên tục ca ngợi anh chàng - Ảnh: Internet

Đây cũng được xem là câu trả lời không thể nào tốt hơn dành cho những ai là anti fan của anh chàng. Bởi lẽ trong giai đoạn đầu phim khởi chiếu, Ngô Lỗi nhiều lần bị khán giả chê bai vì diễn xuất đơ cứng, thiếu tự nhiên. Chưa dừng lại ở đó, trong một số thời điểm netizen liên tục ném đá và cho rằng kỹ năng diễn xuất của anh chưa đủ tầm để có thể đảm đương nhân vật Lăng Bất Nghi và thứ duy nhất khiến mọi người vẫn để yên chính là vì Ngô Lỗi có màn phối hợp với Triệu Lộ Tư quá ăn ý mà thôi.

Một số bình luận của khán giả:

- Cái cảnh Ngô Lỗi đè dao xuống cổ Lăng Ích, ta nói rợn tóc gáy thật sự luôn.

- Ấn tượng thật, cảm giác như một kẻ phản diện máu lạnh đang sát hại người vô tội vạ vậy.

- Cứ bảo Ngô Lỗi diễn đơ nhưng cá nhân xem thì thấy cậu này diễn thuộc hàng tốt trong lứa tiểu sinh bây giờ đấy chứ.

- Cứ tưởng xem phim kinh dị luôn ấy chứ, Ngô Lỗi diễn cảnh này đạt đến phát sợ luôn ấy chứ.

Hiện bộ phim Tinh Hán Xán Lạn đã tổ chức chiếu sớm những tập cuối, khán giả có thể theo dõi theo lịch chiếu thường của phim. Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng chính hiện đang được lên sóng vào lúc 19h00 từ thứ Ba tới thứ Năm hằng tuần.