Tinh Hán Xán Lạn kết thúc với cái kết trọn vẹn, netizen vẫn tỏ ra tiếc nuối cho nhân vật đáng thương này

Vua Văn Đế là nhân vật được netizen liên tục nhắc tên sau khi tập cuối của Tinh Hán Xán Lạn lên sóng.

Tinh Hán Xán Lạn hiện đang là một trong những bộ phim được khán giả tích cực đón nhận với sự tham gia diễn xuất của hai diễn viên nổi tiếng là Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi. Sau chặng đường dài phát sóng, cuối cùng bộ phim cũng đã chính thức nói lời chào tạm biệt khán giả với cái kết không thể nào trọn vẹn hơn. Cặp đôi chính Lăng Bất Nghi và Trình Thiếu Thương đã vượt qua nhiều sóng gió, thử thách và có một cái kết hạnh phúc sau 5 năm xa cách.

Lăng Bất nghi và Trình Thiếu Thương có cái kết happy endding trong tập cuối - Ảnh: Internet Phần 2 lên sóng đã mang lại rất nhiều cảm xúc cho khán giả khi cặp đôi chính Lăng Bất nghi và Trình Thiếu Thương bị rơi vào một tình thế vô cùng éo le, bi thương, "ngược" đến tơi tả khiến người xem không khỏi đau lòng. Tuy nhiên, trong tập phim cuối cùng người nhận được sự chú ý nhiều nhất không phải là cặp đôi chính mà lại nhân vậy này.

Cụ thể, người mà netizen cho rằng tội nghiệp nhất Tinh Hán Xán Lạn không ai khác chính là vua Văn Đế - nhân vật được khán giả đặt cho biệt danh vô cùng đáng yêu đó chính là "hội trưởng FC của couple Nghi - Thương". vua Văn Đế - Ảnh: Internet Ngay từ ban đầu, vị vua này là người đẩy thuyền, mong muốn đôi chính lấy nhau hơn bất kỳ ai. Thế nhưng cặp đôi chính lại lựa chọn địa điểm cưới chỗ khác nên vua Văn Đế đắng lòng không có cơ hội được tham dự. Phản ứng của netizen: - Khổ thân Hoàng Thượng, đẩy thuyền cho cố đến cuối cùng lại không được mời làm chủ hôn. - Xem kết mà cứ nghĩ đến ôngVua lại thấy vừa buồn cười, vừa tội nghiệp. Lăng Bất Nghi và Trình Thiếu Thương ác ghê, chả nghĩ gì đến hội trưởng FC của chúng tôi cả. Như vậy, sau 56 tập phim phát sóng, bộ phim Tinh Hán Xán Lạn đã chính thức kết thúc trong sự khen ngợi và yêu thích của khán giả. Cùng chờ đón và ủng hộ những dự án tiếp theo của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi trong thời gian tới.

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