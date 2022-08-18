Hé lộ dàn diễn viên trong Trần Tình Lệnh bản điện ảnh, Dương Tử bất ngờ bị réo tên vì lý do này?

Dân mạng tranh cãi kịch liệt trước thông tin Thành Nghị và Đàn Kiện Thứ là 2 nam chính của Trần Tình Lệnh bản điện ảnh.

Năm 2019, bộ phim Trần Tình Lệnh do Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đóng chính lên sóng và nhanh chóng gây sốt màn ảnh nhỏ. Nguyên tác nổi đình đám, dàn diễn viên trẻ đẹp, hợp vai đã giúp dự án chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ này bạo lớn. Đây cũng là bộ phim góp phần đưa tên tuổi cặp đôi chính lên thành sao hạng A tại Cbiz. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet Mới đây, xuất hiện thông tin cho biết Trần Tình Lệnh sắp được làm bản điện ảnh. Tuy nhiên, đáng tiếc ở chỗ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ không góp mặt trong dự án lần này. Vì vậy, đã xuất hiện thông tin cho rằng Thành Nghị và Đàn Kiện sẽ là 2 nam chính của phim sắp tới.

Theo như bảng phân vai được lan truyền trên mạng, Thành Nghị sẽ vào vai Lam Vong Cơ, trong khi đó Đàn Kiện Thứ sẽ đảm nhận nhân vật Ngụy Vô Tiện. Không thể phủ nhận rằng 2 ngôi sao 9x này đều có ngoại hình rất đẹp, tuy nhiên cái bóng quá lớn của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác khiến netizen lo sợ cả 2 sẽ khó có thể vượt qua và ngậm ngùi thất vọng.

Thành Nghị và Đàn Kiện Thứ - Ảnh: Internet Ngoài ra, khán giả còn phát hiện ra một chi tiết cực kỳ thú vị liên quan đến Thành Nghị và Đàn Kiện Thứ. Cụ thể, hiện tại cả 2 sao nam này đều đang đóng chung với Dương Tử. Thành Nghị và Dương Tử đang đóng chính trong Trầm Vụn Hương Phai, trong khi đó Đàn Kiện Thứ lại đảm nhận vai nam thứ trong Trường Tương Tư của nàng tiểu Hoa. Không thể phủ nhận được rằng các sao nam đóng phim chung với Dương Tử đều trở nên nổi tiếng hơn rất nhiều, ví dụ như Thành Nghị. Vì vậy, không ít người cũng mong Trường Tương Tư sớm lên sóng để Đàn Kiện Thứ có cơ hội tỏa sáng. Dương Tử và Thành Nghị trong Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh: Internet Tuy nhiên, những tin tức liên quan đến Trần Tình Lệnh bản điện ảnh vẫn chỉ là thông tin chưa được xác nhận. Dẫu vậy cái tên Trần Tình Lệnh vẫn khiến cho người hâm mộ dành nhiều thời gian quan tâm ở thời điểm hiện tại. Bằng chứng là hiện nhiều người đang mong đợi thông tin chính thức từ phía nhà sản xuất phim.

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