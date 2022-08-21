Fan khóc rần khi hay tin Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử có cái kết thảm

Sao quốc tế 21/08/2022 18:46

Mới đây khán giả đã đưa ra những nhận định của mình về cái kết của bộ phim Trầm Vụn Hương Phai.

Tiếp nối phần đầu đã kết thúc vào ngày 18/8, phần phim Trầm Hương Trùng Hoa mới đây cũng đã tung trailer chính thức đầu tiên và xác nhận lên sóng vào ngày 19/8. 

Ngay sau khi đoạn trailer của phần phim được tung ra, nhiều cư dân mạng đã sắp xếp tình tiết ở những trailer.

Cụ thể, khán giả cho rằng sau khi phát hiện ra mưu kế giả dạng làm đế tôn của Hoàn Khâm. Nhan Đàm và Ứng Uyên cùng nhau lật tẩy mưu kế của hắn ta, không may rơi vào bẫy của Hoàn Khâm. Lúc đó, Chỉ Tích xuất hiện để bảo vệ Nhan Đàm và bị Hoàn Khâm giết chết.

Fan khóc rần khi hay tin Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử có cái kết thảm - Ảnh 1
Dương Tử và Thành Nghị - Ảnh: Internet

Ứng Uyên sau đó nhập ma. Để bảo vệ bản thân cũng như bảo vệ Ứng Uyên, giúp chàng trở lại làm chính mình và để báo thù cho Chỉ Tích, Nhan Đàm quyết đấu với Hoàn Khâm và bị đánh trọng thương.

Trong hậu trường đóng máy cũng xuất hiện phân cảnh Dư Mặc khóc thảm thương ôm lò trầm hương. Chính vì vậy, nhiều cư dân mạng dự đoán Chỉ Tích đã chết, không còn ai lấy tim hồi sinh Nhan Đàm, Nham Đàm chết, Ứng Uyên từ bỏ tiên tịch, làm một người trần bình thường. 

Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như những gì mà fan dự đoán như ở trên, đây hứa hẹn sẽ là một trong những cái kết gây đau buồn nhất cho fan và điều này khó làm một số người cảm thấy hài lòng khi dành hàng giờ đồng hồ theo dõi để rồi phải nhận về một câu chuyện buồn. 

Fan khóc rần khi hay tin Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử có cái kết thảm - Ảnh 2
Netizen kỳ vọng sẽ có một cái kết trọn vẹn cho chuyện tình trắc trở của Ứng Uyên và Nhan Đàm - Ảnh: Internet

Trước sự tranh cãi nổ ra về những diễn biến sắp tới trong phim, một bộ phận khán giả cho rằng không thể tin tưởng vào trailer của phim vì rất có thể đoàn làm phim cố tình tung ra những cảnh ngược để thu hút sự chú ý của khán giả. Thêm vào đó, phần 2 lấy tựa đề là "Trầm Hương Trùng Hoa", có nghĩa "hoa sen lại nở, người về bên nhau" nên rất có thể Trầm Vụn Hương Phai sẽ có kết cục tốt đẹp cho tất cả những nhân vật, đặc biệt là chuyện tình lắm trắc trở của cặp đôi Ứng Uyên và Nhan Đàm. 

Phần hai của Trầm Vụn Hương Phai có tên Trầm Hương Trùng Hoa do Dương TửThành Nghị đóng chính sẽ lên sóng tiếp nối ngay sau phần đầu vào ngày 18/8, phim dự kiến có 21 tập và kết thúc vào ngày 26/8.  

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Từ khóa:   Dương Tử Trầm Vụn Hương Phai Thành Nghị sao Châu Á sao Hoa Ngữ

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