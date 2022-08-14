Hé lộ người đứng sau 'giật dây' chuyện Dương Tử là 'tiểu tam' phá hoại mối quạn hệ giữa Trương Dư Hi và Lưu Học Nghĩa?

Sao quốc tế 14/08/2022 23:46

Có thông tin cho biết, chính Tiêu Chiến là người đã giật dây tin Dương Tử - Lưu Học Nghĩa có hành động thân mật với nhau.

Gần đây, cộng đồng mạng đã được phen cực kỳ hoang mang trước thông tin Dương Tử và Lưu Học Nghĩa hẹn hò. May mắn thay, ngay sau đó cả 2 ngôi sao đều đã lên tiếng đính chính làm yên lòng các fan. Tuy nhiên, dân mạng vẫn không ngừng nghi ngờ cô nàng là người thứ 3 xen vào cuộc tình của Lưu Học Nghĩa và Trương Dư Hi

Hé lộ người đứng sau 'giật dây' chuyện Dương Tử là 'tiểu tam' phá hoại mối quạn hệ giữa Trương Dư Hi và Lưu Học Nghĩa? - Ảnh 1
Dương Tử  và Lưu Học Nghĩa - Ảnh: Internet
Hé lộ người đứng sau 'giật dây' chuyện Dương Tử là 'tiểu tam' phá hoại mối quạn hệ giữa Trương Dư Hi và Lưu Học Nghĩa? - Ảnh 2
Trương Dư Hi và bài đang mới nhất khiến fan nghi ngờ Dương Tử là kẻ thứ 3 xen vào hạnh phúc của cặp đối - Ảnh: Internet

Bên cạnh chuyện drama này, netizen vẫn còn thắc một điều ai là người đã hé lộ thông tin này ra bên ngoài và cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Tiêu Chiến. 

Hé lộ người đứng sau 'giật dây' chuyện Dương Tử là 'tiểu tam' phá hoại mối quạn hệ giữa Trương Dư Hi và Lưu Học Nghĩa? - Ảnh 3
Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Cụ thể hôm qua, các đại fan Dương Tử đã đăng tải lại bài thanh minh của thần tượng. Ngoài ra, một số người hâm mộ còn nhắc đến việc có một đỉnh lưu lượng nào đó chính là kẻ đứng sau thuê người tung tin hẹn hò của nàng tiểu Hoa và Lưu Học Nghĩa. Mục đích của hành động này là để di chuyển sự chú ý của dân mạng khỏi dưa hẹn hò của mình. Bên cạnh đó, cũng có một số ngôi sao lợi dụng cơ hội để tẩy trắng bản thân, cắt ghép video ác ý.

Ngay sau đó, có nhiều người cho rằng đỉnh lưu lượng được fan Dương Tử nhắc đến trong bài chính là Tiêu Chiến. Chưa rõ thực hư ra sao nhưng hiện tại fan của cả 2 bên đang tranh cãi quyết liệt để bảo vệ thần tượng của mình. 

Hé lộ người đứng sau 'giật dây' chuyện Dương Tử là 'tiểu tam' phá hoại mối quạn hệ giữa Trương Dư Hi và Lưu Học Nghĩa? - Ảnh 4
Dương Tử và Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Thế nhưng, trên thực tế gần đây Tiêu Chiến không hề có bất cứ tin tức hẹn hò nào cả. Người vướng nghi ngờ hẹn hò chính là nam chủ của Tinh Hán Xán Lạn – Ngô Lỗi và sao nữ 9x Hướng Hàm Chi. Vì vậy, việc fan Dương Tử kéo Tiêu Chiến vào khiến nhiều dân mạng không khỏi bất bình. 

Vào đầu năm nay, Dương Tử và Tiêu Chiến đã cùng hợp tác với nhau trong bộ phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn. Dù phim không thu về thành tích quá cao, thế nhưng cặp đôi này cũng nhanh chóng trở thành bạn thân với những khoảnh khắc hậu trường cực vui vẻ. Thậm chí ở thời điểm đó, trên mạng còn có tin Dương Tử và Tiêu Chiến phim giả tình thật.

Từng “tình thương mến thương” là vậy, thế nhưng với hành động “chiến” nhau của các fan, nhiều người cho rằng Dương Tử và Tiêu Chiến sẽ khó nhìn mặt nhau nếu gặp ngoài đời.

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Mạng xã hội đang không ngừng bàn tán về mối quan hệ tay 3 giữa Dương Tử – Trương Dư Hi – Lưu Học Nghĩa.

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