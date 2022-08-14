Bị phát hiện nói dối, netizen còn nghi ngờ Dương Tử là 'tiểu tam' chen chân vào chuyện tình Trương Dư Hi và Lưu Học Nghĩa?

Sao quốc tế 14/08/2022 20:30

Mạng xã hội đang không ngừng bàn tán về mối quan hệ tay 3 giữa Dương Tử – Trương Dư Hi – Lưu Học Nghĩa.

Vừa qua, blogger nổi tiếng Trương Tiểu Hàn đã tung ra thông tin Dương TửLưu Học Nghĩa đang hẹn hò khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Cụ thể, trong bài viết có đoạn video Lưu Học Nghĩa và Dương Tử đút bánh kem cho nhau vô cùng tình tứ. 

Bị phát hiện nói dối, netizen còn nghi ngờ Dương Tử là 'tiểu tam' chen chân vào chuyện tình Trương Dư Hi và Lưu Học Nghĩa? - Ảnh 1
Hình ảnh Lưu Học Nghĩa đút bánh cho Dương Tử bị chụp được - Ảnh: Internet
Bị phát hiện nói dối, netizen còn nghi ngờ Dương Tử là 'tiểu tam' chen chân vào chuyện tình Trương Dư Hi và Lưu Học Nghĩa? - Ảnh 2
Dương Tử và Lưu Học Nghĩa - Ảnh: Internet

Không để mọi chuyện đi quá xa, Dương Tử và Lưu Học Nghĩa đồng loạt đính chính trên Weibo cá nhân rằng cả hai chỉ là bạn bè thân thiết, không có tình cảm đặc biệt nào khác. 

Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp nhưng Trương Tiểu Hàn lại tiếp tục đăng một đoạn video gốc không hề chỉnh sửa, bóc trần lời nói dối của hai diễn viên. Trong video có thể thấy Dương Tử quả thực đã ăn miếng bánh kem của Lưu Học Nghĩa chứ không hề giống như lời biện minh trước đó.

Bị phát hiện nói dối, netizen còn nghi ngờ Dương Tử là 'tiểu tam' chen chân vào chuyện tình Trương Dư Hi và Lưu Học Nghĩa? - Ảnh 3
Lưu Học Nghĩa và Trương Dư Hi - Ảnh: Internet

Ngay lập tức netizen tỏ ra cực kỳ phẫn nộ khi những lời bào chữa trước đó của cô nàng đều được nói ra để dắt mũi người hâm mộ.  Theo đó, ngay sau khi tin tức Lưu Học Nghĩa và Dương Tử hẹn hò được đưa ra, nhiều cư dân mạng đã đào lại loạt bằng chứng cho thấy nam diễn viên và Trương Dư Hi đang yêu nhau.

Chưa dừng lại ở đó, tài khoản phụ của Trương Dư Hi có tên Hồ A Hoa Qua cũng bị dân mạng tìm ra. Theo đó, tài khoản này chỉ theo dõi 19 người và chỉ có một mình Lưu Học Nghĩa là con trai.

Bị phát hiện nói dối, netizen còn nghi ngờ Dương Tử là 'tiểu tam' chen chân vào chuyện tình Trương Dư Hi và Lưu Học Nghĩa? - Ảnh 4
Bài đăng mới nhất của Trương Dư Hi trên MXH - Ảnh: Internet

Sau khi tin tức Lưu Học Nghĩa và Dương Tử hẹn hò được công khai, động thái mới của nữ phụ Lưu Ly lại càng khiến dân tình chú ý. Cụ thể, cô nàng đã đăng tải lên tài khoản phụ của mình hình ảnh tóc nhuộm màu xanh. Thế nhưng ở Trung Quốc, mà xanh lại ám chỉ sự phản bội. Việc này khiến cư dân mạng xứ Trung có đủ lý do để tin rằng Dương Tử chính là tiểu tam đã chen chân vào hạnh phúc của cả hai người.

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Từ khóa:   Lưu Học Nghĩa Trương Dư Hi Dương Tử sao châu á Drama Cbiz

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