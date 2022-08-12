Dương Tử lộ tin hẹn hò nhưng hàng loạt sao nổi tiếng bị vạ lây, lý do vì sao?

Tin đồn tình cảm của Dương Tử vô tình khiến nhiều diễn viên bị liên đới.

Cư dân mạng đang được dịp xôn xao trước tin đồn Dương Tử và Lưu Học Nghĩa hẹn hò. Sở dĩ xuất hiện tin đồn này là do trên mạng xuất hiện bức ảnh được cho là cặp đôi đút bánh kem cho nhau.

Nay lập tức cả hai đã phủ nhận tin đồn trên. Theo Dương Tử, cô và nam diễn viên là bạn bè tốt đã 10 năm. Cô cùng một nhóm bạn cùng đến mừng sinh nhật nam diễn viên. Mỗi người tự ăn phần bánh ngọt của mình, không hề có chuyện ăn chung.

Dương Tử và Lưu Học Nghĩa - Ảnh Internet

Lưu Học Nghĩa cũng xác nhận hai người không yêu đương và cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết. Tuy vậy nhưng netizen vẫn bàn luận sôi nổi. Nhiều người còn réo tên Tần Tuấn Kiệt và Trương Dư Hi vào trong câu chuyện.

Từ ảnh đút bánh kem, nhiều người đã liên hệ tới sự việc năm xưa của Tần Tuấn Kiệt. Khi nam diễn viên và Dương Tử đang yêu đương, anh đã bị chụp khoảnh khắc không hay với Trương Tuyết Nghênh.

Trong thời gian đóng chung Bong Bóng Mùa Hè, cả hai tương đối thân thiết. Ở hậu trường, bộ đôi cũng vô tình bị lộ cảnh ăn chung một bát súp cay.

Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Sự việc căng thẳng đến mức, Dương Tử đã quyết định nói lời chia tay Tần Tuấn Kiệt. Nam diễn viên ngay sau đó cũng nhận phải sự chỉ trích dữ dội từ phía khán giả.

Hiện tại thông tin Dương Tử và Lưu Học Nghĩa hẹn hò vẫn đang được rất nhiều người quan tâm ở thời điểm hiện tại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-tu-lo-tin-hen-ho-nhung-hang-loat-sao-noi-tieng-bi-va-lay-ly-do-vi-sao-491004.html