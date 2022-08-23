Mới đây, một phân cảnh sắp xuất hiện trong phần phim Trầm Hương Trùng Hoa đã được hé lộ. Đó chính là phân cảnh Đường Châu ( Thành Nghị thủ vai) mặc đồ tân nương đỏ.

Với kịch bản hấp dẫn, dàn diễn viên nổi tiếng, Trầm Vụn Hương Phai hiện tại chính là một trong những bộ phim nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Một số bình luận của khán giả:

Thậm chí một số người còn cho rằng tạo hình của Thành Nghị trong cảnh quay này thậm chí còn được khán giả khen ngợi là yêu kiều hơn hẳn nữ chính Dương Tử .

- Thành Nghị xuất sắc lắm luôn, một bộ phim 3 nhân vật nhưng cân đến 4, 5 nhân cách.

- Tân nương này kỳ lạ quá. Mặt mũi thanh tú hiền thục dịu dàng, nhưng mà cởi đồ ra thì toàn cơ bắp cuồn cuộn sáu múi không thiếu múi nào.

- Thành Nghị đóng nam nhân thì thấy cuốn hút còn đóng giả nữ nhân thì thanh tú không kém cạnh nữ chính luôn.

- Đẹp hơn cả Dương Tử luôn rồi ấy chứ.

Trong Trầm Vụn Hương Phai, Thành Nghị thủ vai Ứng Uyên Đế Quân, người có tình tay ba đầy trắc trở với đóa hoa sen thượng cổ Nhan Đàm và ngư tinh nghìn năm Dư Mặc.

Ứng Uyên Đế Quân luôn được dạy rằng làm thần tiên không được có tình cảm, vì chàng mang trên vai trọng trách với chúng sinh, giữ gìn bình yêu cho lục giới. Nhưng khi gặp Nhan Đàm – là đóa sen thượng cổ hóa thân thành người, Ứng Uyên lại động tâm.

Dương Tử và Thành Nghị - Ảnh: Internet

Nhan Đàm cũng vì cứu Ứng Uyên mà sẵn sàng hi sinh một nửa trái tim của mình, chữa mắt giúp chàng. Nhưng Ứng Uyên vì sợ hãi chân tình đã từ chối Nhan Đàm, nhận người cứu chàng là chị gái song sinh Chỉ Tích. Nhan Đàm đau đớn đến chết tâm liền từ bỏ tiên thể, đi vào luân hồi. Ứng Uyên vì đau lòng, vì thương xót và vì tội lỗi mà cũng nhảy xuống theo Nhan Đàm, nhập vào luân hồi, hóa thân thành ngự yêu sư Đường Châu.

Trớ trêu thay, Nhan Đàm xuống hạ giới làm yêu, Ứng Uyên lại trở hành thầy bắt yêu, duyên phận của họ qua 2 kiếp vẫn bị định sẵn là nghiệt duyên.