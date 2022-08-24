'Tiểu Tam' Trương Tuyết Nghênh xen vào chuyện tình đẹp của Dương Tử chưa hết vận xui khi bị bôi xấu hình ảnh với mức giá cực rẻ

Trương Tuyết Nghênh đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể thoát cảnh bị gắn mác tiểu tam.

Trương Tuyết Nghênh là một trong những diễn viên tiềm năng của làng giải trí Hoa ngữ. Nhưng sau khi vướng vào loạt lùm xùm tình cảm, danh tiếng của cô ngày càng đi xuống. Thậm chí mỗi lần tên nữ diễn viên được xướng lên hầu hết đều là những lời chỉ trích hướng về cô nàng. Trương Tuyết Nghênh - Ảnh: Internet Gần đây, một cư dân mạng đã đặt nghi vấn về những nhận xét khó nghe dành cho Trương Tuyết Nghênh. Người này cho rằng, loạt bình luận tiêu cực trên mạng xã hội được mua với giá rẻ bèo.

Theo cư dân mạng, loạt nhận xét mắng chửi Trương Tuyết Nghênh chỉ có giá 0.5 nhân dân tệ (tương đương khoảng 2000 VND). Đây là mức phí quá rẻ, thậm chí còn ít hơn giá bán các loại thực phẩm. Điều này khiến cho một số bộ phận netizen cho rằng Trương Tuyết Nghênh thực sự quá đáng thương và cho rằng những người chỉ trích cô nàng đang tỏ ra cực kỳ quá đáng với nữ diễn viên.

Bức ảnh khiến sự nghiệp của nữ diễn viên điêu đứng đến thời điểm hiện tại - Ảnh: Internet Trương Tuyết Nghênh xuất thân là sinh viên Học viện Hý kịch Trung ương. Từng có tin đồn cho rằng, cô được đại hoa Chương Tử Di dẫn dắt và nâng đỡ. Tuy nhiên, khi đang trên đà phát triển sự nghiệp, nữ diễn viên bất ngờ vướng vào lùm xùm tình ái. Thậm chí đến thời điểm hiện tại, cái tên ''Tiểu Tam'' vẫn luôn được người hâm mộ gắn chặt với tên của cô. Cụ thể, thời điểm đóng Bong Bóng Mùa Hè, Trương Tuyết Nghênh và Tần Tuấn Kiệt bị phát hiện ăn chung một bát súp cay. Nhưng lúc đó, Tần Tuấn Kiệt đang là bạn trai Dương Tử. Vì vậy, nhiều người cho rằng việc anh ăn chung với người khác giới là quá thân mật. Từ đây, trên mạng xã hội tràn lan bình luận mắng chửi cả hai. Một số người còn nghi ngờ Tần Tuấn Kiệt ngoại tình, Trương Tuyết Nghênh là tiểu tam chen chân vào mối tình của Dương Tử.

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