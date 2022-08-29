Làng giải trí xứ Trung đồng loạt tẩy chay nam diễn viên 'Ngự Giao Ký' có hành vi bạo hành vợ đang mang thai

Sao quốc tế 29/08/2022 16:33

Sau khi thừa nhận hành vi bạo lực gia đình, hình ảnh của nam diễn viên Vương Đông đã trở nên vô cùng xấu trong mắt khán giả.

Ngày 29/8, Sohu đưa tin các đoàn phim ở Trung Quốc có động thái tẩy chay nam diễn viên Vương Đông sau khi anh bạo hành vợ.

Theo đó, ê-kíp Soi sáng em (Trần Vỹ Đình, Trương Nhược Nam đóng chính) đã thẳng tay loại bỏ Vương Đông khỏi danh sách diễn viên. Họ đang tiến hành chỉnh sửa hậu kỳ, cắt cảnh quay của tài tử Ngự giao ký để tránh vướng phải những rắc rối xoay quanh việc có một nam nghệ sĩ trong phim bị dính đời tư bê bối. 

Làng giải trí xứ Trung đồng loạt tẩy chay nam diễn viên 'Ngự Giao Ký' có hành vi bạo hành vợ đang mang thai - Ảnh 1
Nam diễn viên Vương Đông - Ảnh: Internet 

Tác phẩm Dạ lữ nhân xóa toàn bộ bài viết tuyên truyền liên quan đến Vương Đông. Tai tiếng của Vương Đông khiến dự án này tiếp tục rơi vào cảnh bế tắc trong việc tìm đường lên sóng. Trước Vương Đông, Đặng Luân gây thiệt hại cho đoàn phim Dạ lữ nhân vì bê bối trốn thuế.

Trước đó vào ngày 27/8, vợ Vương Đông đăng tải video nam diễn viên đánh đập cô dã man trong thời gian chung sống. Trong clip, tài tử Ngự giao ký ném các vật nặng, bóp cổ, dùng chân đá vào người và lăng mạ vợ khi xảy ra mâu thuẫn. Đáng nói thời điểm này, vợ Vương Đông đang mang thai ở tháng thứ 7. Cô cho biết cơ thể bầm dập và tâm lý bất ổn sau khi chịu trận đòn roi.

Làng giải trí xứ Trung đồng loạt tẩy chay nam diễn viên 'Ngự Giao Ký' có hành vi bạo hành vợ đang mang thai - Ảnh 2
Vương Đông và bà xã thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet 

Trước những phân cảnh trong video, người hâm mộ tỏ ra vô cùng phẫn nộ và cực kỳ bức xúc trước hành động của nam diễn viên. Dưới sức ép của dư luận Vương Đông đã chính thức lên tiếng và thừa nhận có hành vi bạo hành vợ mình. Tuy nhiên theo Vương Đông, thời gian qua, anh bị vợ dùng video nói trên giày vò và đe dọa phá hủy sự nghiệp nghệ thuật. Ngôi sao 44 tuổi cho biết đã nhờ luật sư giải quyết vấn đề pháp lý liên quan với vợ.

Sau khi nam diễn viên lên tiếng giải thích, đài truyền hình trung ương CCTV, China Women's Daily, China Times, Tân Hoa Xã đồng loạt lên án hành vi của nam nghệ sĩ. Các đơn vị truyền thông hàng đầu nêu quan điểm "bất kỳ lý do nào cũng không phải là cái cớ cho bạo lực gia đình", và yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc xử lý Vương Đông.

Vương Đông sinh năm 1978, là người mẫu kiêm diễn viên. Anh đắt show làm mẫu ảnh nhờ vẻ ngoài phong trần, điển trai. Vương Đông từng diễn xuất trong các phim như Tương dạ, Ngọc lâu xuân, Thượng thực, Bạo phong nhãn, Sơn hà lệnh, Linh lung, Sở Kiều truyện. Gần đây, anh có vai diễn Tiên sư gây chú ý trong Ngự giao ký (Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân đóng chính).

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Từ khóa:   Vương Đông Ngự Giao Ký sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

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