Điểm mặt những sao Hoa ngữ bị ném đá vì coi trợ lý như người hầu

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên việc các ngôi sao Cbiz bị phát hiện đối xử với trợ lý của mình như người hầu. Trước đó, đã từng có nhiều ngôi sao bị người hâm mộ ném đá vì có thái độ dè biểu trước nhân viên giúp đỡ mình.

Ngày 14/8, nữ diễn viên hài Kim Tĩnh gây tranh cãi với chia sẻ không bao giờ đánh mắng trợ lý mà chỉ trừ tiền nếu làm trái ý cô. Theo Kim Tĩnh, mỗi lần trợ lý khiến cô không hài lòng sẽ bị trừ 148 USD vào tiền lương. Ngay lập tức hành động của nữ ngôi sao liền bị người hâm mộ lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ và cho rằng cô nàng đang làm quá mọi chuyện lên.

"Cả đời tôi chưa bao giờ giặt nhiều quần áo như vậy. Tôi giặt từ 14h đến 22h mới xong. Cánh tay tôi mỏi nhừ, bàn tay rướm máu vì ngâm nước và xà phòng quá lâu", Tiểu San cay đắng nói.

Nữ trợ lý tên Tiểu San cho biết "vỡ mộng" sau khi hỗ trợ cho nam diễn viên thần tượng. Cô bị ngôi sao này bắt giặt một bao lớn quần áo, nặng hàng chục kg bằng tay với lý do quần áo làm từ lụa.

Sau vụ bị ép giặt quần áo bằng tay, Tiêu San xin nghỉ việc vì không chịu nổi thói hạch sách của nam diễn viên.

A Triết từng là trợ lý ruột của một nữ diễn viên quốc dân. Theo A Triết, anh nhận được mức lương 3.300 NDT ( 489 USD ) sau khi vượt qua vòng tuyển chọn với yêu cầu khắt khe như trợ lý phải sinh năm 1990, hợp chòm sao, biết nấu ăn, massage và am hiểu kiến thức y học để chăm sóc sức khỏe cho minh tinh.

Theo A Triết, nữ nghệ sĩ anh từng làm việc mắc bệnh ngôi sao nghiêm trọng. Minh tinh này luôn yêu cầu trợ lý phải bóc vải cho cô sau khi lên xe. Nhưng người đẹp này yêu cầu vải không được quá chín, cũng không quá chát. Không những vậy, cô còn yêu cầu trợ lý phải theo sát che ô 24/24h vì sợ ánh nắng làm đen da.

Có thể thấy, không ít lần nhiều người tỏ ra bất mãn vì những ngôi sao tự cho mình là chúa trời và muốn làm gì thì làm với trợ lý của mình.

Đồng lương rẻ mạt

Trong Cbiz trợ lý là người hỗ trợ nghệ sĩ trong công việc và cuộc sống đời thường. Họ có nhiệm vụ giúp sao trải qua một ngày trơn tru với thời gian được phân bổ hợp lý. Trợ lý nghệ sĩ còn được ví như bảo mẫu, chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho người nổi tiếng. Dù ở bất kỳ thời điểm nào, họ cũng phải sẵn sàng để hoàn thành các yêu cầu dù là trái khoáy nhất của nghệ sĩ.

Công việc tuy vất vả và chịu nhiều sức ép, nhưng thu nhập của nghề trợ lý nghệ sĩ không cao, thậm chí bị đánh giá rẻ mạt. Ngôi sao hạng A như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch cũng chỉ trả cho trợ lý riêng khoảng 6.500 NDT ( 963 USD )/tháng. Trang tin cho biết đây là mức lương cao nhất với nghề trợ lý ở showbiz Trung Quốc.

"Tôi thức dậy vào lúc 5h để bắt tàu điện ngầm đi làm. Nghệ sĩ được tài xế đón đưa tận chỗ hàng ngày nhưng lúc nào cũng đến muộn. Chúng tôi được thông báo phải đến sớm hơn nghệ sĩ 2 tiếng, ngủ muộn hơn 2 tiếng. Nhưng lương của trợ lý chỉ bằng 1/10.000 nghệ sĩ", trợ lý tên A Nguyên chia sẻ.

A Viên cho biết không dễ tìm được người chủ tốt, môi trường làm việc lành mạnh trong giới giải trí. Đa số nghệ sĩ Trung Quốc có thái độ hống hách, bắt bẻ và hạch sách nhân viên như người hầu.

Lớp sao cậy quyền bị lên án

Sự chênh lệch địa vị giữa nghệ sĩ và nhân viên trong showbiz Trung Quốc bắt đầu khi nền công nghiệp thần tượng và show truyền hình thực tế bùng nổ vào năm 2017. Việc nghệ sĩ được nhà sản xuất o bế, trao quyền tự quyết khiến địa vị của nhân viên trong giới ngày càng xuống thấp.

Điều này khiến sao hạng A, B hay mới nổi ở xứ tỷ dân đều tỏ thái độ ngôi sao với nhân viên. Mỗi lần tham gia chương trình, họ đòi 6-7 trợ lý phục vụ, có người trang điểm và làm tóc riêng. Cách hành xử như ông chúa, bà hoàng của sao Trung Quốc từng nhiều lần bị chỉ trích gay gắt vì thiếu tôn trọng nhân viên.

Nữ diễn viên Ngô Cẩn Ngôn từng hứng chịu làn sóng tẩy chay vì yêu sách với trợ lý sau khi nổi tiếng với Diên Hi công lược. Ngô Cẩn Ngôn được cho là khoa trương khi đi đứng bình thường cũng bắt trợ lý dìu như quý phi hay nhất quyết không bước xuống xe khi trợ lý chưa mở cửa.



Lưu Diệc Phi cùng từng bị chỉ trích khi bắt trợ lý thay giày cho mình - Ảnh: Internet

Thái độ không đúng mực, hạch sách đủ điều của Ngô Cẩn Ngôn bị kênh truyền hình quốc gia CCTV điểm mặt nhắc tên. Nữ diễn viên phải liên tục xin lỗi mới cứu vãn được sự nghiệp.

Tân Chỉ Lôi mất điểm nghiêm trọng trong mắt khán giả khi bị quay lại khoảnh khắc thản nhiên nhả thức ăn đang nhai trong miệng vào tay các trợ lý. Lưu Đào bị phê bình mắc bệnh ngôi sao vì để trợ lý phục vụ "tận răng" từ uống nước, lau miệng đến chùi giày. S au khi ăn xong, nữ diễn viên nhổ nước súc miệng vào tay trợ lý.

Các người đẹp Vương Tử Văn, Châu Đông Vũ, Lý Tiểu Lộ, Tần Lam, Lưu Diệc Phi, Ôn Bích Hà từng bị chỉ trích vì để trợ lý quỳ gối thay giày, cầm ô, cầm micro cho mình dù tay đang "rảnh rang".