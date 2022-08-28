Thư Kỳ tự tin càn quét các mỹ nhân trên thảm đỏ mỗi khi xuất hiện dù đã ở tuổi tứ tuần, nghe bí kíp khiến dân tình "bật ngửa" vì quá đơn giản

Năm 16 tuổi, nữ diễn viên rời nhà tới Hong Kong lập nghiệp, kể từ đó sự nghiệp của cô gái trẻ dần chìm trong vũng lầy phim nóng. Một nguồn tin cho biết Kha Tuấn Hùng dùng thế lực xã hội đen kiểm soát nữ diễn viên trẻ, biến cô thành cỗ máy kiếm tiền, thậm chí phục vụ nhu cầu riêng. Thư Kỳ từng tâm sự, bản thân không dám nghĩ đến tình yêu chân chính hay lập gia đình, chỉ vì “vết nhơ” trong quá khứ.

Thư Kỳ sinh năm 1976 tại Đài Loan, trong một gia đình nghèo ở vùng quê. Cô có tuổi thơ không mấy hạnh phúc khi cái nghèo luôn đeo bám kéo theo sự mâu thuẫn của bố mẹ. “Chỉ cần nghe thấy tiếng xe máy của bố về, tôi sẽ tìm cách chạy trốn bất kể là nửa đêm hay sáng sớm”, Thư Kỳ tâm sự trong một cuộc phỏng vấn.

Bằng tài năng cũng như sự cố gắng không ngừng nghỉ, khán giả dần nhìn cô như một diễn viên có thực lực. Thư Kỳ cũng giữ cuộc sống đời tư trong sạch, không khoe thân, không tạo scandal để cái bóng diễn viên phim nóng ngày nào mờ dần trong mắt người hâm mộ.

Cuộc đời người đẹp bắt đầu bước sang trang mới khi đạo diễn Vương Tinh nhìn thấy tài năng và cả sự bế tắc đáng thương của cô. Ông dùng mối quan hệ trong giới giải trí giúp Thư Kỳ thoát khỏi các thế lực đen, đồng thời đưa cô vào bộ môn nghệ thuật thứ 7 chân chính. Từ đó, Thư Kỳ bắt đầu tham gia những bộ phim tiêu như: Tây du ký: Mối tình ngoại truyện 2, Người vận chuyển, Phi thành vật nhiễu… Cô thu về số lượng giải thưởng cũng như doanh thu phòng vé ấn tượng.

Thư Kỳ chật vật thoát khỏi cái bóng đen "phim nóng" nhờ may mắn được Vương Tinh nhìn trúng. Nữ diễn viên sau đó đã gặt hái được nhiều thành tựu mỹ mãn trong nghề.

Khi nhắc đến Thư Kỳ, người ta không chỉ nhớ đến những thành tích mà cô đã đạt được, thêm vào đó là nhan sắc sang chảnh, đậm nét kiêu kì của của nữ diễn viên. Mỗi khi cô xuất hiện, nhan sắc xinh đẹp là "vũ khí" thu hút đông đảo ống kính của truyền thông. Cô được đánh giá là ngày càng thăng hạng hơn trước, có gì đó mặn mà và thu hút đến kì lạ.

Vừa qua, nữ diễn viên kiêm người mẫu Thư Kỳ chiếm trọn truyền thông thế giới khi xuất hiện tại một sự kiện ở Thượng Hải. Mọi hình ảnh của sao phim Gác kiếm được lan truyền khắp mạng xã hội. Nhiều người phải đặt câu hỏi: "Thời gian thực sự đã bỏ quên Thư Kỳ sao?".

Thư Kỳ đã xuất hiện từ rất sớm, thể hiện đẳng cấp minh tinh ngời ngợi không phải ai cũng có

Là đại hoa đán của giải trí Hoa ngữ và cũng là con cưng của BVLGARI, Thư Kỳ đã xuất hiện từ rất sớm với chiếc váy đen bó sát và mái tóc dài uốn xoăn, đôi môi đỏ mọng, uyển chuyển cùng khí chất minh tinh không phải ai cũng có.

Trong ảnh, dù ở U50 nhưng Thư Kỳ vẫn sở hữu vóc dáng hoàn hảo đến từng milimet, nhan sắc chẳng khác gì thiếu nữ. Nhanh chóng, từ khóa “Thư Kỳ xinh đẹp" cũng đã lên Top 1 từ khóa tìm kiếm Weibo.

Sắc vóc Thư Kỳ gây bão và nhanh chóng lọt top tìm kiếm trên Weibo

Trước sắc vóc hoàn hảo, Thư Kỳ đã nhận được lời khen ngợi từ người dẫn chương trình, nhưng nữ diễn viên Gác Kiếm đã nhanh chóng khiêm tốn, phủ nhận bản thân mình đẹp. Ngoài ra, Thư Kỳ còn hài hước tấu hài cho biết rằng vì phải mặc váy bó nên bản thân cô phải hóp bụng lại.

Trước đây, nữ diễn viên cũng từng chia sẻ, để gìn giữ nhan sắc đỉnh cao một thời, "bông hoa xứ Đài" sinh năm 1976 đã phải nghiêm chỉnh thực hiện các quy tắc làm đẹp khắc khe đối với bản thân.

Không ngồi khi đã no

Mỹ nhân nóng bỏng hàng đầu Đài Loan không bao giờ ngồi khi đã ăn no, cô nàng đứng ít nhất trong vòng 30 phút để tránh được tình trạng tích mỡ bụng dưới và tiêu hoá một cách dễ dàng. Đây là bí mật trong cách duy trì vóc dáng thon gọn của Thư Kỳ đáng để các chị em học hỏi.

Ngủ đủ giấc

Một quy tắc đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để Thư Kỳ luôn giữ được đôi mắt sáng ngời, không xuất hiện quầng thâm. Vẻ bề ngoài khi được nghỉ ngơi đầy đủ cũng trở nên rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Ngủ đủ 6 tiếng/ ngày cũng giúp nữ diễn viên làm chậm quá trình lão hoá cơ thể.

Hạn chế trang điểm

Khi không phải làm việc, nữ diễn viên Đài Loan sẽ để da được thở, hạn chế tối đa việc sử dụng mỹ phẩm. Cô nàng sẽ cung cấp dưỡng ẩm bằng việc đắp mặt nạ và "tiếp tế" những dưỡng chất kích thích sản sinh collagen giúp da luôn khoẻ mạnh, hồng hào.

Ăn uống lành mạnh

Thư Kỳ luôn nói không với các loại thực phẩm sau: các loại đồ cay nóng, dầu mỡ hay thức uống có ga. Bên cạnh đó, người đẹp uống cà phê đen mỗi ngày để kiểm soát được cơn thèm ăn. Chế độ ăn lành mạnh kết hợp cùng sự luyện tập thể thao chăm chỉ, Thư Kỳ sở hữu hình thể như "gái hai mươi" dù đã U50.