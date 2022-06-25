Hoàn Châu Cách Cách: Lý Đình Nghi day dứt mãi vì từ chối vai Tiểu Yến Tử, đổ lỗi vì Lâm Tâm Như khiến mình mất vai diễn này?

Sao quốc tế 25/06/2022 10:00

Lý Đình Nghi từng khiến cộng đồng mạng xôn xao khi khóc nức nở, nói về việc mất vai Tiểu Yến Tử trong phim Hoàn Châu Cách Cách.

Khoảng thời gian trước, Lý Đình Nghi từng khiến cộng đồng mạng xôn xao khi khóc nức nở, nói về việc mất vai Tiểu Yến Tử trong phim Hoàn Châu Cách Cách. Dù Lý Đình Nghi có đổ lỗi cho ai đi nữa thì việc cô chủ động từ chối vai là thật. Và thông qua những chia sẻ của Lý Đình Nghi, có thể cảm nhận được sự tiếc nuối của cô vì để vụt mất cơ hội ngàn vàng này.

Hoàn Châu Cách Cách: Lý Đình Nghi day dứt mãi vì từ chối vai Tiểu Yến Tử, đổ lỗi vì Lâm Tâm Như khiến mình mất vai diễn này? - Ảnh 1
Lý Đình Nghi từng khiến cộng đồng mạng xôn xao khi khóc nức nở, nói về việc mất vai Tiểu Yến Tử trong phim Hoàn Châu Cách Cách - Ảnh: Internet

 

Lý Đình Nghi sinh năm 1978 tại Đài Loan. Cũng như nhiều cô gái cùng thời khác, nhờ ngoại hình xinh xắn, linh động mà cô lọt vào mắt xanh những tay săn ngôi sao rồi chính thức gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu.

Hoàn Châu Cách Cách: Lý Đình Nghi day dứt mãi vì từ chối vai Tiểu Yến Tử, đổ lỗi vì Lâm Tâm Như khiến mình mất vai diễn này? - Ảnh 2
Lý Đình Nghi chính thức gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu - Ảnh: Internet

 

So với nhiều thiếu nữ khác, Lý Đình Nghi có khởi đầu suôn sẻ hơn rất nhiều. Vừa vào nghề chưa bao lâu thì cô đã nhận ngay vai diễn đầu tay trong series Bao Thanh Thiên. Thuở ấy, đây là một trong những siêu phẩm công chúng yêu thích nhất, được góp mặt trong Bao Thanh Thiên là cơ hội mà bất cứ ai cũng mong muốn. Và Lý Đình Nghi là một trong số ít người nắm bắt được vận may đó.

Hoàn Châu Cách Cách: Lý Đình Nghi day dứt mãi vì từ chối vai Tiểu Yến Tử, đổ lỗi vì Lâm Tâm Như khiến mình mất vai diễn này? - Ảnh 3
Lý Đình Nghi vừa vào nghề chưa bao lâu thì cô đã nhận ngay vai diễn đầu tay trong series Bao Thanh Thiên - Ảnh: Internet

 

Với đôi mắt to tròn linh động cộng với lối diễn xuất tự nhiên, dĩ nhiên Lý Đình Nghi cũng lọt vào mắt xanh của Quỳnh Dao. Thuở ấy, vị biên kịch nổi danh này đang lên kế hoạch sản xuất Hoàn Châu Cách Cách và Lý Đình Nghi được bà nhắm đến cho vai nữ chính Tiểu Yến Tử. Đáng tiếc, khi ấy Lý Đình Nghi cũng nhận được lời mời đóng phim Chàng Trai Tốt Bụng của Thành Long.

Hoàn Châu Cách Cách: Lý Đình Nghi day dứt mãi vì từ chối vai Tiểu Yến Tử, đổ lỗi vì Lâm Tâm Như khiến mình mất vai diễn này? - Ảnh 4
Lý Đình Nghi từ chối vai Tiểu Yến Tử để nhận được lời mời đóng phim Chàng Trai Tốt Bụng của Thành Long - Ảnh: Internet

 

2 cơ hội ngàn vàng trước mắt khiến Lý Đình Nghi phân vân vô cùng. Một bên là nữ chính trong phim của biên kịch vàng Quỳnh Dao, bên kia là vai bạn gái của siêu sao võ thuật Thành Long, cô không muốn từ chối ai cả. Cuối cùng, người quản lý khuyên Lý Đình Nghi nên quay phim của Thành Long trước, còn mình sẽ đàm phán thêm với Quỳnh Dao để không vụt mất cơ hội này.

Nghe lời người đại diện, Lý Đình Nghi khăn gói đến Hồng Kông, kết quả chưa bao lâu thì nhận tin đàm phán thất bại. Sau đó, người quản lý khuyên cô nên ghi âm tuyên bố tự nguyện rời khỏi đoàn làm phim Hoàn Châu Cách Cách.

Và thông báo của cô làm xáo trộn dàn diễn viên của Hoàn Châu Cách Cách. Triệu Vy vốn được nhắm cho vai Tử Vi chuyển sang làm Tiểu Yến Tử. Còn Lâm Tâm Như vốn dự định sẽ vào vai công chúa Trại Á thì được nâng lên làm Hạ Tử Vi. Không biết có phải vì lý do này hay không mà kể từ đó, Lý Đình Nghi luôn cho rằng việc mình ghi âm từ chối vai Tiểu Yến Tử là do phía người đẹp Lâm Tâm Như "gài" và day dứt mãi.

Hoàn Châu Cách Cách: Lý Đình Nghi day dứt mãi vì từ chối vai Tiểu Yến Tử, đổ lỗi vì Lâm Tâm Như khiến mình mất vai diễn này? - Ảnh 5
Lý Đình Nghi luôn cho rằng việc mình ghi âm từ chối vai Tiểu Yến Tử là do phía người đẹp Lâm Tâm Như "gài" và day dứt mãi - Ảnh: Internet

 

Sau này, Hoàn Châu Cách Cách vừa lên sóng đã trở thành cơn bão càn quét khắp châu Á, dàn nữ chính cũng nổi đình đám. Còn Chàng Trai Tốt Bụng dù có sự góp mặt của Thành Long nhưng lại không thành công như mong đợi. Đừng nói là Lý Đình Nghi, ngay đến mình khi rơi vào tình cảnh này cũng khó lòng mà giữ được sự thản nhiên, bình tĩnh.

Thật ra, sau khi lỡ mất cơ hội quay Hoàn Châu Cách Cách, Lý Đình Nghi vẫn còn nhận được sự ưu ái của các đoàn làm phim lớn khác, trong đó có Thiếu Niên Phương Thế Ngọc. Góp mặt ở tác phẩm này, Lý Đình Nghi được hợp tác với những tên tuổi hot khi đó như Trương Vệ Kiện, Phàn Thiếu Hoàng, Hà Mỹ Điền... Trong phim cô vào vai thiên kim tiểu thư Nghiêm Vĩnh Xuân.

Công bằng mà nói, vai diễn của Lý Đình Nghi không tệ, cô xây dựng rất thành công hình tượng tiểu thư kiêu căng, ngang bướng nhưng cũng rất thẳng thắn, thiện lương. Thiếu Niên Phương Thế Ngọc cũng gặt hái được nhiều thành tích tốt, nhưng mà nếu so sánh với Hoàn Châu Cách Cách thì đúng là chênh lệch quá rõ ràng. Bởi thế mà Lý Đình Nghi vẫn chẳng thể lên hàng sao hạng A được.

Sau tác phẩm này, Lý Đình Nghi còn quay thêm khá nhiều tác phẩm truyền hình nữa như Thiên Nhai Lùng Bắt Lệnh, Thiên Địa Truyền Kỳ, Long Phượng Kỳ Duyên..., tham gia vài dự án điện ảnh và phát hành album nhạc nhưng đáng tiếc là vẫn chẳng thể nào giúp sự nghiệp thăng tiến. Không chỉ thế, vì sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới mà cô trở nên mờ nhạt dần. Giờ đây, khi nhắc đến Lý Đình Nghi, người ta chỉ nhớ đến việc nữ diễn viên hụt vai Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách mà thôi.

Hoàn Châu Cách Cách: Lý Đình Nghi day dứt mãi vì từ chối vai Tiểu Yến Tử, đổ lỗi vì Lâm Tâm Như khiến mình mất vai diễn này? - Ảnh 6
Khi nhắc đến Lý Đình Nghi, người ta chỉ nhớ đến việc nữ diễn viên hụt vai Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách mà thôi - Ảnh: Internet

 

Sự nghiệp mờ nhạt, chuyện tình cảm của Lý Đình Nghi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cô có một người bạn trai lâu năm hơn mình 4 tuổi nhưng chẳng hiểu sao mãi lại chẳng chịu cưới. Năm 2016, Lý Đình Nghi hạ sinh con trai đầu lòng dù chưa kết hôn. Thuở ấy, cô còn hé lộ sau khi sức khỏe phục hồi thì mình sẽ tổ chức hôn lễ. Thế mà đã 6 năm trôi qua, người ta vẫn chưa được thấy người đẹp này mặc váy cô dâu.

 

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