Nam thần Cbiz “lột xác” nhờ giảm cân, được kỳ vọng sẽ trở thành Tiêu Chiến thế hệ mới

Sao quốc tế 31/08/2022 16:26

Trương Lăng Hách giảm cân ngoạn mục, từng bước trở thành nam thần thế hệ mới của Cbiz.

Khi nói đến Trương Lăng Hách, mọi người đều liên tưởng ngay đến hình ảnh của một nam thần thế hệ mới. Tuy nhiên ít ai biết rằng, để sở hữu ngoại hình chuẩn nam thần như hiện tại, nam diễn viên đã có màn "lột xác" đầy ngoạn mục trước đó. 

Nếu nhìn vào những hình ảnh của Trương Lăng Hách trên màn ảnh nhỏ. Chắc khó có ai tin được rằng đây từng là 1 anh chàng béo có cân nặng lên đến 100kg.

Nam thần Cbiz “lột xác” nhờ giảm cân, được kỳ vọng sẽ trở thành Tiêu Chiến thế hệ mới - Ảnh 1

Được biết trước khi vào showbiz, Trương Lăng Hách có ngoại hình quá khổ. Nam tài tử tiết lộ, vì muốn nâng cao sức khỏe cũng như cải thiện ngoại hình, anh bắt đầu nỗ lực giảm cân. Trương Lăng Hách cho biết có tháng anh giảm được 10kg, nhờ đó mà thân hình thon gọn, gương mặt cũng sắc nét và điển trai hơn.

Nam thần Cbiz “lột xác” nhờ giảm cân, được kỳ vọng sẽ trở thành Tiêu Chiến thế hệ mới - Ảnh 2

Nam thần Cbiz “lột xác” nhờ giảm cân, được kỳ vọng sẽ trở thành Tiêu Chiến thế hệ mới - Ảnh 3
Màn "lột xác" thành nam thần đầy ngoạn mục của nam diễn viên khiến nhiều fangirl "diêu đứng" 

Năm 2016, anh thi đỗ vào trường Đại học Sư phạm Nam Kinh, đồng thời tham gia câu lạc bộ hàng không tại trường. Tại đây, anh gặp được người quản lý hiện tại và bắt đầu nuôi dưỡng ước mơ làm diễn viên.

Anh may mắn khi chỉ cần một bộ phim đầu tay đã nhanh chóng gây ấn tượng với khán giả và giúp cho con đường sự nghiệp đi lên một cách dễ dàng. 

Ở tuổi 23, Trương Lăng Hách có cho mình vai chính đầu tiên trong bộ phim Thiếu Nữ Đại Nhân. Nam diễn viên vào vai Bùi Chiêu, đóng cặp cùng Trần Dao. 

Nam thần Cbiz “lột xác” nhờ giảm cân, được kỳ vọng sẽ trở thành Tiêu Chiến thế hệ mới - Ảnh 4

Chỉ trong một bộ phim đầu tay mà Trương Lăng Hách lại nhận về rất nhiều sự ủng hộ, điều này đã vượt ngoài sự mong đợi từ nam diễn viên. Từ sự thành công vang dội của Thiếu Nữ Đại Nhân, tên tuổi của Trương Lăng Hách đã được xếp vào top diễn viên mới nổi trong năm 2020, giúp anh có thêm nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp của mình hơn.

Vào tháng 9 năm 2020, Trương Lăng Hách trở lại màn ảnh nhỏ với vai chính thứ hai trong bộ phim ngôn tình thanh xuân Khoảnh Khắc Rung Động và nhận được nhiều lời khen từ khán giả. 

Nam thần Cbiz “lột xác” nhờ giảm cân, được kỳ vọng sẽ trở thành Tiêu Chiến thế hệ mới - Ảnh 5

Ngay sau đó, Trương Lăng Hách tiếp tục quay lại với bộ phim thanh xuân vườn trường Tôi Và Thời Niên Thiếu Của Tôi. Trong phim, Trương Lăng Hách nhận vai chính Giang Hạo Nguyệt học giỏi nhưng lại lạnh lùng, kiêu ngạo.

Nam thần Cbiz “lột xác” nhờ giảm cân, được kỳ vọng sẽ trở thành Tiêu Chiến thế hệ mới - Ảnh 6

Nam thần Cbiz “lột xác” nhờ giảm cân, được kỳ vọng sẽ trở thành Tiêu Chiến thế hệ mới - Ảnh 7

Đầu năm 2021, Trương Lăng Hách xác nhận vào vai nam phụ Trường Hành trong phim Thương Lan Quyết. Nam diễn viên cùng Ngu Thư Hân, Vương Hạc chính là bộ ba không thể thiếu trong mỗi tập phim. Bằng nhiều cảnh quay có kỹ xảo cũng như tình tiết không mới mẻ mà lôi cuốn, bộ phim không khiến người xem cảm thấy lòng vòng khó hiểu và nhận về không ít lời khen có cánh.

Nam thần Cbiz “lột xác” nhờ giảm cân, được kỳ vọng sẽ trở thành Tiêu Chiến thế hệ mới - Ảnh 8
Tạo hình của nam diễn viên được khen đẹp lấn át nam chính 

Sau Thương Lan Quyết, nam diễn viên xuất hiện với bộ phim cổ trang mới mang tên Ninh An Như Mộng. Bộ phim được công chiếu với sự tham gia của các diễn viên như Bạch Lộc, Trương Lăng Hách, Vương Tinh Việt, Châu Tuấn Vỹ,..

Cuối năm 2021, Trương Lăng Hách may mắn giành được vai nam chính Hoa Thành song bộ phim song nam chủ Cát Tinh Cao Chiếu chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ cực kỳ hot của Mặc Hương Đồng Khứu - Thiên Quan Tứ Phúc. Đối với tác phẩm này, ngay từ những ngày đầu công bố nhiệt độ đã rất cao, thu hút rất nhiều bàn luận của khán giả.

Nam thần Cbiz “lột xác” nhờ giảm cân, được kỳ vọng sẽ trở thành Tiêu Chiến thế hệ mới - Ảnh 9

Nam thần Cbiz “lột xác” nhờ giảm cân, được kỳ vọng sẽ trở thành Tiêu Chiến thế hệ mới - Ảnh 10

Vốn sở hữu nhan sắc nam thần đỉnh lưu với nụ cười tươi rạng rỡ, có lối tạo hình vai diễn xuất sắc tạo được thiện cảm của người xem, cùng với lối diễn xuất tự nhiên, Trương Lăng Hách được kỳ vọng sẽ trở thành Tiêu Chiến thế hệ mới. 

Nam thần Cbiz “lột xác” nhờ giảm cân, được kỳ vọng sẽ trở thành Tiêu Chiến thế hệ mới - Ảnh 11

Nam thần Cbiz “lột xác” nhờ giảm cân, được kỳ vọng sẽ trở thành Tiêu Chiến thế hệ mới - Ảnh 12
Trương Lăng Hách được kỳ vọng sẽ trở thành Tiêu Chiến thế hệ mới. 

Tuy không phải là những vai diễn quá xuất sắc để lọt vào các đề cử trong những buổi trao giải thưởng lớn. Thế nhưng anh cũng đã giành về cho mình giải thưởng: Nam diễn viên mới của năm tại Liên hoan phim điện ảnh, truyền hình và internet Kim Cốt Đóa lần thứ 5 tổ chức năm 2021.

Trương Lăng Hách là diễn viên trẻ tuổi có tuổi đời trong nghề còn non nớt. Thế nhưng Trương Lăng Hách nhận được lời những lời đánh giá cao của dư luận. Khán giả tin rằng anh sẽ có 1 tương lai tươi sáng trong diễn xuất.

Rộ tin Vương Nhất Bác gia hạn hợp đồng với Nhạc Hoa, Cnet cho rằng liệu có liên quan đến Tiêu Chiến?

Rộ tin Vương Nhất Bác gia hạn hợp đồng với Nhạc Hoa, Cnet cho rằng liệu có liên quan đến Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến bất ngờ bị gọi tên sau khi rộ thông tin Vương Nhất Bác đã gia hạn hợp đồng với Nhạc Hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   trương lăng hách Tiêu Chiến Nam thần Hoa Ngữ sao hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Rộ tin Vương Nhất Bác gia hạn hợp đồng với Nhạc Hoa, Cnet cho rằng liệu có liên quan đến Tiêu Chiến?

Rộ tin Vương Nhất Bác gia hạn hợp đồng với Nhạc Hoa, Cnet cho rằng liệu có liên quan đến Tiêu Chiến?

Ngọc Cốt Dao chưa kịp lên sóng, Tiêu Chiến đã gặp rắc rối vì vẻ ngoài "đào hoa"

Ngọc Cốt Dao chưa kịp lên sóng, Tiêu Chiến đã gặp rắc rối vì vẻ ngoài "đào hoa"

Phía Tiêu Chiến có động thái cực gắt sau tin đồn nam diễn viên hẹn hò với quản lí kém 11 tuổi

Phía Tiêu Chiến có động thái cực gắt sau tin đồn nam diễn viên hẹn hò với quản lí kém 11 tuổi

Đinh Vũ Hề bất ngờ được xếp trên cơ loạt mỹ nam như Tiêu Chiến, Ngô Lỗi, Vương Hạc Đệ , nghe lí do khiến fan phải bật cười

Đinh Vũ Hề bất ngờ được xếp trên cơ loạt mỹ nam như Tiêu Chiến, Ngô Lỗi, Vương Hạc Đệ , nghe lí do khiến fan phải bật cười

Vương Hạc Đệ ‘phất như diều gặp gió’, chắc suất đóng chính 3 dự án lớn sau thành công của Thương Lan Quyết

Vương Hạc Đệ ‘phất như diều gặp gió’, chắc suất đóng chính 3 dự án lớn sau thành công của Thương Lan Quyết

Trước khi Thương Lan Quyết làm mưa làm gió, “Ma tôn Đông Phương Thanh Thương” từng được ưu ái trong nhiều vai chính

Trước khi Thương Lan Quyết làm mưa làm gió, “Ma tôn Đông Phương Thanh Thương” từng được ưu ái trong nhiều vai chính

TIN MỚI NHẤT

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 49 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 19 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 6 giờ 49 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 19 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 7 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI