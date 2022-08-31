Nếu nhìn vào những hình ảnh của Trương Lăng Hách trên màn ảnh nhỏ. Chắc khó có ai tin được rằng đây từng là 1 anh chàng béo có cân nặng lên đến 100kg.

Khi nói đến Trương Lăng Hách, mọi người đều liên tưởng ngay đến hình ảnh của một nam thần thế hệ mới. Tuy nhiên ít ai biết rằng, để sở hữu ngoại hình chuẩn nam thần như hiện tại, nam diễn viên đã có màn "lột xác" đầy ngoạn mục trước đó.

Được biết trước khi vào showbiz, Trương Lăng Hách có ngoại hình quá khổ. Nam tài tử tiết lộ, vì muốn nâng cao sức khỏe cũng như cải thiện ngoại hình, anh bắt đầu nỗ lực giảm cân. Trương Lăng Hách cho biết có tháng anh giảm được 10kg, nhờ đó mà thân hình thon gọn, gương mặt cũng sắc nét và điển trai hơn.

Màn "lột xác" thành nam thần đầy ngoạn mục của nam diễn viên khiến nhiều fangirl "diêu đứng"

Năm 2016, anh thi đỗ vào trường Đại học Sư phạm Nam Kinh, đồng thời tham gia câu lạc bộ hàng không tại trường. Tại đây, anh gặp được người quản lý hiện tại và bắt đầu nuôi dưỡng ước mơ làm diễn viên.

Anh may mắn khi chỉ cần một bộ phim đầu tay đã nhanh chóng gây ấn tượng với khán giả và giúp cho con đường sự nghiệp đi lên một cách dễ dàng.

Ở tuổi 23, Trương Lăng Hách có cho mình vai chính đầu tiên trong bộ phim Thiếu Nữ Đại Nhân. Nam diễn viên vào vai Bùi Chiêu, đóng cặp cùng Trần Dao.

Chỉ trong một bộ phim đầu tay mà Trương Lăng Hách lại nhận về rất nhiều sự ủng hộ, điều này đã vượt ngoài sự mong đợi từ nam diễn viên. Từ sự thành công vang dội của Thiếu Nữ Đại Nhân, tên tuổi của Trương Lăng Hách đã được xếp vào top diễn viên mới nổi trong năm 2020, giúp anh có thêm nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp của mình hơn.

Vào tháng 9 năm 2020, Trương Lăng Hách trở lại màn ảnh nhỏ với vai chính thứ hai trong bộ phim ngôn tình thanh xuân Khoảnh Khắc Rung Động và nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Ngay sau đó, Trương Lăng Hách tiếp tục quay lại với bộ phim thanh xuân vườn trường Tôi Và Thời Niên Thiếu Của Tôi. Trong phim, Trương Lăng Hách nhận vai chính Giang Hạo Nguyệt học giỏi nhưng lại lạnh lùng, kiêu ngạo.

Đầu năm 2021, Trương Lăng Hách xác nhận vào vai nam phụ Trường Hành trong phim Thương Lan Quyết. Nam diễn viên cùng Ngu Thư Hân, Vương Hạc chính là bộ ba không thể thiếu trong mỗi tập phim. Bằng nhiều cảnh quay có kỹ xảo cũng như tình tiết không mới mẻ mà lôi cuốn, bộ phim không khiến người xem cảm thấy lòng vòng khó hiểu và nhận về không ít lời khen có cánh.

Tạo hình của nam diễn viên được khen đẹp lấn át nam chính

Sau Thương Lan Quyết, nam diễn viên xuất hiện với bộ phim cổ trang mới mang tên Ninh An Như Mộng. Bộ phim được công chiếu với sự tham gia của các diễn viên như Bạch Lộc, Trương Lăng Hách, Vương Tinh Việt, Châu Tuấn Vỹ,..

Cuối năm 2021, Trương Lăng Hách may mắn giành được vai nam chính Hoa Thành song bộ phim song nam chủ Cát Tinh Cao Chiếu chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ cực kỳ hot của Mặc Hương Đồng Khứu - Thiên Quan Tứ Phúc. Đối với tác phẩm này, ngay từ những ngày đầu công bố nhiệt độ đã rất cao, thu hút rất nhiều bàn luận của khán giả.

Vốn sở hữu nhan sắc nam thần đỉnh lưu với nụ cười tươi rạng rỡ, có lối tạo hình vai diễn xuất sắc tạo được thiện cảm của người xem, cùng với lối diễn xuất tự nhiên, Trương Lăng Hách được kỳ vọng sẽ trở thành Tiêu Chiến thế hệ mới.

Trương Lăng Hách được kỳ vọng sẽ trở thành Tiêu Chiến thế hệ mới.

Tuy không phải là những vai diễn quá xuất sắc để lọt vào các đề cử trong những buổi trao giải thưởng lớn. Thế nhưng anh cũng đã giành về cho mình giải thưởng: Nam diễn viên mới của năm tại Liên hoan phim điện ảnh, truyền hình và internet Kim Cốt Đóa lần thứ 5 tổ chức năm 2021.

Trương Lăng Hách là diễn viên trẻ tuổi có tuổi đời trong nghề còn non nớt. Thế nhưng Trương Lăng Hách nhận được lời những lời đánh giá cao của dư luận. Khán giả tin rằng anh sẽ có 1 tương lai tươi sáng trong diễn xuất.