Hôn nhân 19 năm viên mãn của Chân Tử Đan và vợ hoa hậu khiến nhiều người ngưỡng mộ

Những ai yêu thích phim võ thuật Trung Quốc thì cái tên hiện lên đầu tiên chắc chắn là Chân Tử Đan. Nổi tiếng là ngôi sao võ thuật nổi tiếng, Chân Tử Đan sở hữu nhiều tác phẩm phim ảnh đình đám đáng kể đến như Diệp Vấn, Hoàng Phi Hồng, Họa Bì, Sát Phá Lang… Cuộc sống đằng sau ánh hào quang của nam tài tử sinh năm 1963 lại khiến truyền thông tốn không ít giấy mực.

Năm 2003, Chân Tử Đan quen Uông Thi Thi trong một lần dùng cơm với bạn bè. Tài tử nhanh chóng phải lòng và dốc sức theo đuổi người đẹp. Cặp đôi kết hôn tại Toronto, Canada chỉ sau 3 tháng hẹn hò.

Anh từng cầu hôn công khai và thề non hẹn biển với người đẹp họ Vạn, thế nhưng sau 5 năm, 2 ngôi sao đã tan vỡ trong sự tiếc nuối của khán giả.

Uông Thi Thi

Uông Thi Thi sinh năm 1982, kém ông xã Chân Tử Đan tới 19 tuổi. Cô sinh ra trong một gia đình giàu có, cha là doanh nhân trong lĩnh vực kinh doanh trang sức và được mệnh danh "vua kim cương" trong giới Hoa kiều tại Canada.

Dù sinh ra đã "ngậm thìa vàng" và được chiều chuộng, song Uông Thi Thi không hề kiêu căng như những cậu ấm cô chiêu khác. Cô được khen ngợi có học thức, nói thành thạo 6 thứ tiếng, biết khiêu vũ và đánh dương cầm.

Năm 2000, cô giành được ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều tại Toronto (Canada), do đài truyền hình Fairchild TV tổ chức. Sau cuộc thi, người đẹp bắt đầu dấn thân vào showbiz với việc đóng phim và làm mẫu ảnh.

Sau khi kết hôn, sự nghiệp của tài tử họ Chân ngày một thăng hoa. Series phim Diệp Vấn đưa anh lên đỉnh cao sự nghiệp, trở thành siêu sao võ thuật đẳng cấp quốc tế. Trong khi đó, Uông Thi Thi sẵn sàng lui về hậu phương, tập trung kinh doanh và hỗ trợ ông xã trong công việc.

Gia đình hạnh phúc của Chân Tử Đan - Uông Thi Thi khiến nhiều người ngưỡng mộ

Đôi vợ chồng có hai con, một gái và một trai. Uông Thi Thi giúp chồng quản lý công việc. Năm 2015, họ thành lập công ty sản xuất phim, ra mắt các tác phẩm Phì long quá giang, Đại sư huynh, Truy long... Trên On, Chân Tử Đan cho biết anh chỉ phụ trách đóng phim còn vợ quản lý, là chủ thực sự của công ty. Vợ thay Chân Tử Đan quyết định các việc hệ trọng trong công việc lẫn đời sống.

Dù kết hôn đã lâu, nhưng cả hai vẫn luôn dành tình cảm cho nhau không khác gì lúc mới yêu. Cụ thể, mới đây nam tài tử còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì hành động quá đổi ngọt ngào dành cho bà xã.

Nam diễn viên luôn tạo bất ngờ cho bà xã bằng những điều dù nhỏ nhoi nhưng rất ngọt ngào

Tối 30/8, Chân Tử Đan đăng tải một đoạn video ngắn kỷ niệm 19 năm bên nhau giữa anh và bà xã Uông Thi Thi. Trong đoạn video là những bức ảnh đời thường giản dị chưa từng công bố của 2 người.

Ngôi sao võ thuật viết: "Mặc dù hôm nay anh phải ở phim trường, song mỗi giờ mỗi phút em đều ở trong trái tim anh".

Người mẫu 41 tuổi cũng viết nhớ chồng, mong chờ đoàn tụ với Chân Tử Đan. Cô sống ở Hong Kong còn nam diễn viên quay phim Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong truyện ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Tài tử vừa đóng chính vừa làm nhà sản xuất cho tác phẩm.

Có thể thấy, dù đã bên nhau gần 2 thập kỷ, cặp đôi vẫn gắn bó mặn nồng như ngày mới yêu. Trong các buổi gặp gỡ báo chí, người hâm mộ, Chân Tử Đan luôn hết lời khen ngợi người vợ tào khang. Sau khi kết hôn, tài tử cũng chuyên tâm cho gia đình, không còn vướng vào các bê bối ái tình như trước.

Tình yêu của Chân Tử Đan không chỉ dừng lại ở nhan sắc xinh đẹp của bà xã, trước đó, Chân Tử Đan còn từng khen Uông Thi Thi giỏi quản lý tiền bạc và không bao giờ tiêu xài phung phí nên anh rất an tâm giao toàn bộ số tiền kiếm được cho vợ. Và Uông Thi Thi đã đầu tư số tiền mà Chân Tử Đan đưa vào bất động sản trong những năm gần đây. Cô liên tiếp mua một số bất động sản sang trọng ở Hong Kong, nhờ đó giá trị tài sản ròng của Chân Tử Đan đã tăng lên rất nhiều.

Chân Tử Đan cho rằng bà xã là người giỏi quản lí tiền bạc, vì vậy nam diễn viên hoàn toàn tin tưởng đưa hết tiền cho bà xã

Có thể nói, Uông Thi Thi chính là tri kỷ trong cuộc đời của Chân Tử Đan, cô luôn hỗ trợ, giúp đỡ chồng về cuộc sống cũng như tinh thần để anh yên tâm làm việc lớn ở bên ngoài, gầy dựng sự nghiệp tại giới giải trí. Dường như Chân Tử Đan và Uông Thi Thi như sinh ra để dành cho nhau vậy, họ vô cùng xứng đôi, lại tâm đầu ý hợp, thấu hiểu và quan tâm, biết nghĩ cho đối phương.