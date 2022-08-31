Hôn nhân 19 năm viên mãn của Chân Tử Đan và vợ hoa hậu khiến nhiều người ngưỡng mộ

Sao quốc tế 31/08/2022 11:31

Chân Tử Đan mừng 19 năm kết hôn với bà xã - người mẫu Uông Thi Thi.

Những ai yêu thích phim võ thuật Trung Quốc thì cái tên hiện lên đầu tiên chắc chắn là Chân Tử Đan. Nổi tiếng là ngôi sao võ thuật nổi tiếng, Chân Tử Đan sở hữu nhiều tác phẩm phim ảnh đình đám đáng kể đến như Diệp Vấn, Hoàng Phi Hồng, Họa Bì, Sát Phá Lang… Cuộc sống đằng sau ánh hào quang của nam tài tử sinh năm 1963 lại khiến truyền thông tốn không ít giấy mực. 

Hôn nhân 19 năm viên mãn của Chân Tử Đan và vợ hoa hậu khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 1
Sao võ thuật Hong Kong Chân Tử Đan

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên, Chân Tử Đan nảy sinh tình cảm với nữ diễn viên Vạn Ỷ Văn trong thời gian hợp tác đóng phim Tinh Võ Môn.

Anh từng cầu hôn công khai và thề non hẹn biển với người đẹp họ Vạn, thế nhưng sau 5 năm, 2 ngôi sao đã tan vỡ trong sự tiếc nuối của khán giả.

Năm 2003, Chân Tử Đan quen Uông Thi Thi trong một lần dùng cơm với bạn bè. Tài tử nhanh chóng phải lòng và dốc sức theo đuổi người đẹp. Cặp đôi kết hôn tại Toronto, Canada chỉ sau 3 tháng hẹn hò.

Hôn nhân 19 năm viên mãn của Chân Tử Đan và vợ hoa hậu khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 2
Uông Thi Thi 
 

Uông Thi Thi sinh năm 1982, kém ông xã Chân Tử Đan tới 19 tuổi. Cô sinh ra trong một gia đình giàu có, cha là doanh nhân trong lĩnh vực kinh doanh trang sức và được mệnh danh "vua kim cương" trong giới Hoa kiều tại Canada. 

Dù sinh ra đã "ngậm thìa vàng" và được chiều chuộng, song Uông Thi Thi không hề kiêu căng như những cậu ấm cô chiêu khác. Cô được khen ngợi có học thức, nói thành thạo 6 thứ tiếng, biết khiêu vũ và đánh dương cầm. 

Năm 2000, cô giành được ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều tại Toronto (Canada), do đài truyền hình Fairchild TV tổ chức. Sau cuộc thi, người đẹp bắt đầu dấn thân vào showbiz với việc đóng phim và làm mẫu ảnh. 

Sau khi kết hôn, sự nghiệp của tài tử họ Chân ngày một thăng hoa. Series phim Diệp Vấn đưa anh lên đỉnh cao sự nghiệp, trở thành siêu sao võ thuật đẳng cấp quốc tế. Trong khi đó, Uông Thi Thi sẵn sàng lui về hậu phương, tập trung kinh doanh và hỗ trợ ông xã trong công việc.

Hôn nhân 19 năm viên mãn của Chân Tử Đan và vợ hoa hậu khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 3
Gia đình hạnh phúc của Chân Tử Đan - Uông Thi Thi khiến nhiều người ngưỡng mộ

Đôi vợ chồng có hai con, một gái và một trai. Uông Thi Thi giúp chồng quản lý công việc. Năm 2015, họ thành lập công ty sản xuất phim, ra mắt các tác phẩm Phì long quá giang, Đại sư huynh, Truy long... Trên On, Chân Tử Đan cho biết anh chỉ phụ trách đóng phim còn vợ quản lý, là chủ thực sự của công ty. Vợ thay Chân Tử Đan quyết định các việc hệ trọng trong công việc lẫn đời sống.

Dù kết hôn đã lâu, nhưng cả hai vẫn luôn dành tình cảm cho nhau không khác gì lúc mới yêu. Cụ thể, mới đây nam tài tử còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì hành động quá đổi ngọt ngào dành cho bà xã. 

Hôn nhân 19 năm viên mãn của Chân Tử Đan và vợ hoa hậu khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 4
Nam diễn viên luôn tạo bất ngờ cho bà xã bằng những điều dù nhỏ nhoi nhưng rất ngọt ngào 

 Hôn nhân 19 năm viên mãn của Chân Tử Đan và vợ hoa hậu khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 5

Tối 30/8, Chân Tử Đan đăng tải một đoạn video ngắn kỷ niệm 19 năm bên nhau giữa anh và bà xã Uông Thi Thi. Trong đoạn video là những bức ảnh đời thường giản dị chưa từng công bố của 2 người.

Ngôi sao võ thuật viết: "Mặc dù hôm nay anh phải ở phim trường, song mỗi giờ mỗi phút em đều ở trong trái tim anh".

Hôn nhân 19 năm viên mãn của Chân Tử Đan và vợ hoa hậu khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 6Hôn nhân 19 năm viên mãn của Chân Tử Đan và vợ hoa hậu khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 7

Người mẫu 41 tuổi cũng viết nhớ chồng, mong chờ đoàn tụ với Chân Tử Đan. Cô sống ở Hong Kong còn nam diễn viên quay phim Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong truyện ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Tài tử vừa đóng chính vừa làm nhà sản xuất cho tác phẩm. 

Hôn nhân 19 năm viên mãn của Chân Tử Đan và vợ hoa hậu khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 8

Có thể thấy, dù đã bên nhau gần 2 thập kỷ, cặp đôi vẫn gắn bó mặn nồng như ngày mới yêu. Trong các buổi gặp gỡ báo chí, người hâm mộ, Chân Tử Đan luôn hết lời khen ngợi người vợ tào khang. Sau khi kết hôn, tài tử cũng chuyên tâm cho gia đình, không còn vướng vào các bê bối ái tình như trước. 

Tình yêu của Chân Tử Đan không chỉ dừng lại ở nhan sắc xinh đẹp của bà xã, trước đó, Chân Tử Đan còn từng khen Uông Thi Thi giỏi quản lý tiền bạc và không bao giờ tiêu xài phung phí nên anh rất an tâm giao toàn bộ số tiền kiếm được cho vợ. Và Uông Thi Thi đã đầu tư số tiền mà Chân Tử Đan đưa vào bất động sản trong những năm gần đây. Cô liên tiếp mua một số bất động sản sang trọng ở Hong Kong, nhờ đó giá trị tài sản ròng của Chân Tử Đan đã tăng lên rất nhiều. 

Hôn nhân 19 năm viên mãn của Chân Tử Đan và vợ hoa hậu khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 9
Chân Tử Đan cho rằng bà xã là người giỏi quản lí tiền bạc, vì vậy nam diễn viên hoàn toàn tin tưởng đưa hết tiền cho bà xã 

Có thể nói, Uông Thi Thi chính là tri kỷ trong cuộc đời của Chân Tử Đan, cô luôn hỗ trợ, giúp đỡ chồng về cuộc sống cũng như tinh thần để anh yên tâm làm việc lớn ở bên ngoài, gầy dựng sự nghiệp tại giới giải trí. Dường như Chân Tử Đan và Uông Thi Thi như sinh ra để dành cho nhau vậy, họ vô cùng xứng đôi, lại tâm đầu ý hợp, thấu hiểu và quan tâm, biết nghĩ cho đối phương. 

'Tinh nữ lang' Huỳnh Thánh Y lộ nghi vấn mang thai lần 3

'Tinh nữ lang' Huỳnh Thánh Y lộ nghi vấn mang thai lần 3

Vắng bóng khỏi showbiz một thời gian, Huỳnh Thánh Y có cho mình cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   Chân Tử Đan Uông Thi Thi hôn nhân của Chân Tử Đan sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

'Tinh nữ lang' Huỳnh Thánh Y lộ nghi vấn mang thai lần 3

'Tinh nữ lang' Huỳnh Thánh Y lộ nghi vấn mang thai lần 3

Lâm Tâm Như gây choáng ngợp với bộ trang phục rực rỡ sắc hồng, bất ngờ gửi lời đến tình cũ

Lâm Tâm Như gây choáng ngợp với bộ trang phục rực rỡ sắc hồng, bất ngờ gửi lời đến tình cũ

Hôn nhân vạn người mơ của Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi, 21 năm vẫn mặn nồng như thuở ban đầu

Hôn nhân vạn người mơ của Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi, 21 năm vẫn mặn nồng như thuở ban đầu

Nhan sắc của Vương Phi "đỉnh" thế nào mà Trương Bá Chi lại bất ngờ bị chê "lép vế"

Nhan sắc của Vương Phi "đỉnh" thế nào mà Trương Bá Chi lại bất ngờ bị chê "lép vế"

Trước bê bối tình ái giữa Trương Thiên Ái - Từ Khai Sính - Cổ Lực Na Trát, nữ diễn viên này lại bất ngờ có động thái ủng hộ "tiểu tam"

Trước bê bối tình ái giữa Trương Thiên Ái - Từ Khai Sính - Cổ Lực Na Trát, nữ diễn viên này lại bất ngờ có động thái ủng hộ "tiểu tam"

Trương Bá Chi xéo xắt người cũ, netizen bất ngờ ý kiến: 'EQ so với Vương Phi quá kém'

Trương Bá Chi xéo xắt người cũ, netizen bất ngờ ý kiến: 'EQ so với Vương Phi quá kém'

TIN MỚI NHẤT

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 48 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 18 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 6 giờ 48 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 18 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 7 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI