Truyền thông ghi lại được hình ảnh Từ Khai Sính nhiều lần qua đêm tại nhà Cổ Lực Na Trát, đáng chú ý lúc này tài tử sinh năm 1990 đang hẹn hò với nữ diễn viên Trương Thiên Ái.

Đến sáng 26/8, nữ diễn viên Giang Khải Đồng bất ngờ chia sẻ lại bài viết của Cổ Lực Na Trát cùng dòng trạng thái: "Năm đó tôi không có cản đảm như vậy, nhưng hiện tại tôi rất muốn ủng hộ cho Na Trát, không phải vì 'tẩy trắng', chỉ vì muốn các cô gái lau sạch mắt mà nhìn".

Sau khi Trương Thiên Ái tung file ghi âm tố cáo Từ Khai Sính ngoại tình, phía mỹ nhân Tân Cương cũng đăng bài thanh minh bản thân không phải người thứ ba.

Nhiều cư dân mạng chỉ trích Giang Khải Đồng lên tiếng vì muốn "ké fame". Trong quá khứ, Giang Khải Đồng từng bị chỉ trích là "tiểu tam", việc cô bày tỏ ủng hộ Na Trát thời điểm này giống như "thêm dầu vào lửa".

Giang Khải Đồng bị dân tình chỉ trích vì lên tiếng ủng hộ Cổ Lực Na Trát

Giang Khải Đồng sinh năm 1989, cô sinh ra đã được ngậm thìa vàng. Ngay từ còn nhỏ, cô được gia đình cho đi học múa, nhạc, piano, sáo,... Đến năm 12 tuổi, cô lên Bắc Kinh học múa và được gia đình tậu cho Giang Khải Đồng một căn biệt thự “sang chảnh” tại khu đắt đỏ bậc nhất, cùng khu với Phạm Băng Băng, Huỳnh Hiểu Minh và hàng loạt ngôi sao hàng đầu Cbiz.

Giang Khải Đồng xuất thân là diễn viên nhưng lại nổi tiếng bởi những scandal

Năm 2017, nữ diễn viên Mao Hiểu Đồng bắt gian tại trận bạn trai cô là Trần Tường ngoại tình với Giang Khải Đồng.

Cụ thể, vào tối 1/10/2017, đoạn CCTV tại khu chung cư Trần Tường đã ghi lại toàn cảnh anh và Giang Khải Đồng ngoại tình tại nhà riêng. Không may đúng lúc đó Mao Hiểu Đồng trở về và bắt gặp.

Sau một thời gian dài, Giang Khải Đồng lên tiếng thanh minh, phủ nhận chuyện là tiểu tam xen giữa Trần Tường - Mao Hiểu Đồng và cho biết mối quan hệ của cả ba là đồng nghiệp vô cùng trong sáng.

Song những lời nói đó là không đủ để lấy lại thiện cảm trong mắt khán giả. Hậu bê bối, Giang Khải Đồng dần biến mất khỏi giới giải trí, những năm gần đây cô cũng không tham gia tác phẩm nào.