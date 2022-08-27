Cổ Lực Na Trát bị chính fan tố cáo mãi yêu đương 9 tháng mà không đóng phim

Sao quốc tế 27/08/2022 08:24

Quyền lực của fan trong làng giải trí Hoa Ngữ là một thế lực mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng phải e dè, mới đây nhất blogger vừa đào lại bình luận của fan tố Cổ Lực Na Trát vì mãi yêu đương mà bỏ quên công việc.

Cổ Lực Na Trát bị chính fan tố cáo mãi yêu đương 9 tháng mà không đóng phim - Ảnh 1

Nguồn sưu tầm Weibo

Sở hữu chiều cao nổi bật cùng nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn khiến mọi người ngẩn ngơ mỗi khi xuất hiện, dù đóng phim cổ trang hay hiện đại thì Cổ Lực Na Trát đều rất ăn ảnh, tuy nhiên sắc đẹp và tài lực lại là hai hướng đi ngược chiều của nữ diễn viên xinh đẹp này. 

Cổ Lực Na Trát bị chính fan tố cáo mãi yêu đương 9 tháng mà không đóng phim - Ảnh 2

Cổ Lực Na Trát vừa mới vướng vào mối quan hệ tình cảm nhập nhằng của Từ Khai Sính và Trương Thiên Ái còn chưa hạ nhiệt thì cô lại bị blogger đào lại bài viết tố cáo mình yêu đương suốt 9 tháng từ chính fan hâm mộ.

Blogger Trung vừa đào được một bài viết với những lời lẽ chỉ trích thần tượng khá gay gắt của một tài khoản được cho là fan của Cổ Lực Na Trát.

Cổ Lực Na Trát bị chính fan tố cáo mãi yêu đương 9 tháng mà không đóng phim - Ảnh 3
Bài viết của fan tố Cổ Lực Na Trát mãi yêu đương đến 9 tháng mà không đóng phim (Nguồn: Weibo)

Nguyên văn bài viết của người này trên Weibo: “@Tôi là Na Trát, chị gái tưởng chúng tôi không biết người bạn trai cũ mà chị yêu đương lúc trước là ai hả? Thật ra chúng tôi chỉ giả vờ không biết để giúp chị che giấu mọi chuyện mà thôi. Chị yêu đương kiểu gì mà yêu đến 9 tháng liền không chịu đi đóng phim, còn người hâm mộ như chúng tôi thì cứ khờ khạo đi giúp chị xé công ty. Hiện tại chị đang giả như chẳng biết gì để chúng tôi tự động rời bỏ chị hết đúng vậy không? Chị lúc nào cũng chỉ chú tâm vào yêu đương, bao nhiêu nằm rồi mà vẫn không thay đổi.”

Bên dưới phần bình luận cũng có người thể hiện ý kiến trái chiều vì bình luận này.

Cổ Lực Na Trát bị chính fan tố cáo mãi yêu đương 9 tháng mà không đóng phim - Ảnh 4
Một bình luận đươc nhiều người xem là có cơ sở hơn về nguyên do 9 tháng Na Trát không tham gia đoàn phim nào (Nguồn Weibo)

Lý do của người này đưa giải giải thích Na Trát không gia nhập đoàn làm phim 9 tháng là vì khả năng diễn xuất của cô còn hạn, thường xuyên bị gánh là biệt danh là "bình hoa di động" đóng phim nào là "đơ" phim đó.

Sau một thời gian gây tranh gãi thì sáng ngày 25/08, fan hâm mộ đăng bài tố Cổ Lực Na Trát là đã đăng bài xin lỗi vì bài viết tố cáo chỉ là do suy nghĩ chủ quan của cá nhân mình là không có căn cứ.

Cổ Lực Na Trát bị chính fan tố cáo mãi yêu đương 9 tháng mà không đóng phim - Ảnh 5
Lời xin lỗi của fan khi tung tin chủ quan vô căn cứ (Nguồn: Weibo)
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Từ khóa:   Cổ Lực Na Trát Cbiz Blogger scandal Sao Hoa Ngữ

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