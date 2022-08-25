Cổ Lực Na Trát và Từ Khai Sính vẫn xuất hiện cùng nhau bất chấp tin đồn 'cắm sừng' Trương Thiên Ái

Sao quốc tế 25/08/2022 11:07

Dù đang bị đồn là "tiểu tam" trong chuyện tình của Từ Khai Sính và Trương Thiên Ái nhưng Cổ Lực Na Trát vẫn bình thản xuất hiện cùng người tình tin đồn của mình.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây Từ Khai SínhCổ Lực Na Trát đã bị bắt gặp xuất hiện công khai cùng nhau sau khi tin đồn hẹn hò nổ ra. Cụ thể, hai ngôi sao đã cùng rời khỏi phim trường trong trạng thái khá thoải mái, dường như cặp đôi không bị ảnh hưởng bởi ồn ào tình ái.

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Từ Khai Sính và Cổ Lực Na Trát đã bị bắt gặp cùng rời khỏi phim trường - Ảnh: Internet

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Trước đó, trang Sina đưa tin, Từ Khai Sính và Cổ Lực Na Trát đã bị bắt gặp hẹn hò khi nam diễn viên đến khu nhà của người đẹp Tân Cương. Cánh săn ảnh tiết lộ, Từ Khai Sính đã nhiều lần đến nhà của Cổ Lực Na Trát, vào dịp lễ tình nhân vừa qua, nam tài tử cũng ghé qua khi trời đã tối muộn.

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Thông tin Từ Khai Sính hẹn hò với Cổ Lực Na Trát khiến cho cư dân mạng hết sức bất ngờ vì nam tài tử được cho là đang hẹn hò với Trương Thiên Ái dù cả hai chưa một lần lên tiếng xác nhận chuyện này.

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Từ Khai Sính được cho là đang hẹn hò với Trương Thiên Ái - Ảnh: Internet

Vào tháng 10/2019, Từ Khai Sính bị bắt gặp đến sân bay để đón Trương Thiên Ái, cặp đôi sau đó ở cùng nhau trong 1 khách sạn và có nhiều cử chỉ thân mật. Đến năm 2020, cả hai bị nghi là đã dọn về sống chung. Mới đây, vào tháng 5/2022, Từ Khai Sính còn công khai cổ vũ Trương Thiên Ái khi nữ diễn viên tham gia chương trình truyền hình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3.

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Hiện cả 3 nghệ sĩ vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào về tin đồn này - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng Từ Khai Sính và Cổ Lực Na Trát nảy sinh tình cảm sau khi đóng trong tác phẩm truyền hình Lưu Luyến Hồng Trần. Phim đã khởi quay đầu năm nay và vừa đóng máy vào tháng 7 vừa qua.

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Thông tin Từ Khai Sính qua lại với Cổ Lực Na Trát trong khi đang có mối quan hệ tình cảm với Trương Thiên Ái đang khiến cộng đồng mạng xứ Trung vô cùng quan tâm.

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