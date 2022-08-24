Cổ Lực Na Trát là 'tiểu tam' khiến Từ Khai Sính bỏ rơi Trương Thiên Ái?

Sao quốc tế 24/08/2022 16:44

Thông tin Từ Khai Sính qua lại với Cổ Lực Na Trát trong khi đang có mối quan hệ tình cảm với Trương Thiên Ái đang khiến cộng đồng mạng xứ Trung vô cùng quan tâm.

Theo tin tức trên trang Sina vào ngày 24/8, Từ Khai SínhCổ Lực Na Trát đã bị bắt gặp hẹn hò khi nam diễn viên đến khu nhà của người đẹp Tân Cương. Cánh săn ảnh tiết lộ, Từ Khai Sính đã nhiều lần đến nhà của Cổ Lực Na Trát, vào dịp lễ tình nhân vừa qua, nam tài tử cũng ghé qua khi trời đã tối muộn.

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Từ Khai Sính đến khu nhà của Cổ Lực Na Trát - Ảnh: Internet

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Thông tin Từ Khai Sính hẹn hò với Cổ Lực Na Trát khiến cho cư dân mạng hết sức bất ngờ vì nam tài tử được cho là đang hẹn hò với Trương Thiên Ái dù cả hai chưa một lần lên tiếng xác nhận chuyện này.

Vào tháng 10/2019, Từ Khai Sính bị bắt gặp đến sân bay để đón Trương Thiên Ái, cặp đôi sau đó ở cùng nhau trong 1 khách sạn và có nhiều cử chỉ thân mật. Đến năm 2020, cả hai bị nghi là đã dọn về sống chung. Mới đây, vào tháng 5/2022, Từ Khai Sính còn công khai cổ vũ Trương Thiên Ái khi nữ diễn viên tham gia chương trình truyền hình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3.

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Từ Khai Sính được cho là đang hẹn hò với Trương Thiên Ái - Ảnh: Internet

Được biết, Từ Khai Sính và Cổ Lực Na Trát vừa qua đã hợp tác trong tác phẩm truyền hình Lưu Luyến Hồng Trần. Phim đã khởi quay đầu năm nay và vừa đóng máy vào tháng 7 vừa qua. Nhiều người cho rằng cặp đôi nảy sinh tình cảm sau khi đóng trong dự án này.

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Nhiều người cho rằng Từ Khai Sính và Cổ Lực Na Trát nảy sinh tình cảm sau khi đóng trong dự án Lưu Luyến Hồng Trần - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, đây cũng không phải lần đầu Từ Khai Sính vướng phải tin đồn lăng nhăng. Trước đây, nam diễn viên từng bị cho là hẹn hò với sao nữ cùng công ty Dương Hân Dĩnh cùng lúc với tin đồn yêu đương của anh và Trương Thiên Ái.

Trước tin đồn Từ Khai Sính "cắm sừng" Trương Thiên Ái, cả hai người và Cổ Lực Na Trát đều chưa có phát ngôn chính thức nào về sự việc.

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