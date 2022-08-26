Ồn ào "bắt cá hai tay" của Từ Khai Sính vẫn chưa hạ nhiệt, nam diễn viên tiếp tục bị tố từng "cắm sừng" bạn gái cũ để qua lại với Trương Thiên Ái.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây Từ Khai Sính đã tiếp tục bị đăng đàn tố từng ngoại tình trước đó. Cũng vì bài đăng này mà rất nhiều người hâm mộ của nam diễn viên đã tuyên bố "thoát fan" và mắng anh là một kẻ tồi tệ. Từ Khai Sính bị fan lâu năm tố 'quen thói' ngoại tình nhiều lần - Ảnh: Internet Theo đó, vào rạng sáng ngày 26/8/2022, một người hâm mộ lâu năm của Từ Khai Sính đăng tải lên mạng xã hội một bài viết tiết lộ việc nam diễn viên ngoại tình là việc "quen thói" từ lâu. Cụ thể, vào năm 2019, khi đang yêu nhau với nữ diễn viên Dương Hân Dĩnh, anh đã giấu giếm chuyện mình có bạn gái và bắt đầu mối quan hệ với Trương Thiên Ái.

Cũng theo tiết lộ của người này, vào năm ngoái, Từ Khai Sính và Trương Thiên Ái thậm chí đã mua nhà, sắm sửa hết đồ đạc nên ai cũng nghĩ rằng hai người sắp kết hôn. Tuy nhiên, trong lúc này cặp đôi xảy ra lục đục vì Từ Khai Sính đã nảy sinh quan hệ với một người phụ nữ khác trong khi say (được tiết lộ trước đó thông qua đoạn ghi âm mà Trương Thiên Ái đăng tải). Vào năm ngoái, Từ Khai Sính và Trương Thiên Ái thậm chí đã mua nhà, sắm sửa hết đồ đạc nên ai cũng nghĩ rằng hai người sắp kết hôn - Ảnh: Internet Không những vậy, người hâm mộ này của Từ Khai Sính còn tiết lộ thêm những chuyện liên quan đến thái độ của anh khi làm việc. Cụ thể, nhiều lần khi đạo diễn giải thích về kịch bản thì nam diễn viên lại chơi game hoặc uống rượu khi đóng phim.

Bên cạnh đó, cộng đồng người hâm mộ của Trương Thiên Ái cũng tố Từ Khai Sính nhiều lần đối xử tệ bạc với nữ diễn viên. Theo đó, tài tử họ Từ đã nhiều lần ngoại tình khi còn trong mối quan hệ với Trương Thiên ái, đưa cả gia đình đến tìm cô để gây áp lực khiến cô không thể chia tay. Từ Khai Sính tiêu nhiều tiền của Trương Thiên Ái và tạo áp lực cho cô không chia tay - Ảnh: Internet Không những vậy, Từ Khai Sính liên tục dùng những lời lẽ ngọt ngào để vẽ ra các viễn cảnh cho Trương Thiên Ái, từ đó tiêu rất nhiều tiền của cô. Trong khi đó, lúc Từ Khai Sính bị ốm thì Trương Thiên Ái luôn bên cạnh chăm sóc cho anh. Nói chung, cả hai không bỏ ra công sức bằng nhau trong mối quan hệ này. Trước đó, Trương Thiên Á đã đăng tải lên MXH đoạn ghi âm kéo dài 7 phút ghi lại đoạn hội thoại của cô và Từ Khai Sính, trong đó nam diễn viên thừa nhận đã nảy sinh quan hệ với người khác khi uống say. Cổ Lực Na Trát sau đó cũng chia sẻ lại bài đăng này và cho biết bản thân đã bị Từ Khai Sính lừa và cô cũng phủ nhận chuyện mình là "tiểu tam". Từ Khai Sính sau đó đã lên tiếng xin lỗi Trương Thiên Ái và Cổ Lực Na Trát vì khiến cả hai tổn thương khi yêu anh.

Từ Khai Sính chính thức lên tiếng xin lỗi Trương Thiên Ái và Cổ Lực Na Trát Sau khi bị Trương Thiên Ái và Cổ Lực Na Trát thay phiên nhau "bóc phốt", Từ Khai Sính cuối cùng cũng lên tiếng nói rõ về mối quan hệ của anh và hai sao nữ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-on-ao-tinh-ai-voi-co-luc-na-trat-tu-khai-sinh-lai-bi-to-tung-ngoai-tinh-voi-truong-thien-ai-khi-da-co-nguoi-yeu-496063.html