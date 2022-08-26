Hậu ồn ào tình ái với Cổ Lực Na Trát, Từ Khai Sính lại bị tố từng ngoại tình với Trương Thiên Ái khi đã có người yêu

Sao quốc tế 26/08/2022 12:29

Ồn ào "bắt cá hai tay" của Từ Khai Sính vẫn chưa hạ nhiệt, nam diễn viên tiếp tục bị tố từng "cắm sừng" bạn gái cũ để qua lại với Trương Thiên Ái.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây Từ Khai Sính đã tiếp tục bị đăng đàn tố từng ngoại tình trước đó. Cũng vì bài đăng này mà rất nhiều người hâm mộ của nam diễn viên đã tuyên bố "thoát fan" và mắng anh là một kẻ tồi tệ.

tu khai sinh 1
Từ Khai Sính bị fan lâu năm tố 'quen thói' ngoại tình nhiều lần - Ảnh: Internet

Theo đó, vào rạng sáng ngày 26/8/2022, một người hâm mộ lâu năm của Từ Khai Sính đăng tải lên mạng xã hội một bài viết tiết lộ việc nam diễn viên ngoại tình là việc "quen thói" từ lâu. Cụ thể, vào năm 2019, khi đang yêu nhau với nữ diễn viên Dương Hân Dĩnh, anh đã giấu giếm chuyện mình có bạn gái và bắt đầu mối quan hệ với Trương Thiên Ái.

Cũng theo tiết lộ của người này, vào năm ngoái, Từ Khai Sính và Trương Thiên Ái thậm chí đã mua nhà, sắm sửa hết đồ đạc nên ai cũng nghĩ rằng hai người sắp kết hôn. Tuy nhiên, trong lúc này cặp đôi xảy ra lục đục vì Từ Khai Sính đã nảy sinh quan hệ với một người phụ nữ khác trong khi say (được tiết lộ trước đó thông qua đoạn ghi âm mà Trương Thiên Ái đăng tải).

tu khai sinh 2
Vào năm ngoái, Từ Khai Sính và Trương Thiên Ái thậm chí đã mua nhà, sắm sửa hết đồ đạc nên ai cũng nghĩ rằng hai người sắp kết hôn - Ảnh: Internet

Không những vậy, người hâm mộ này của Từ Khai Sính còn tiết lộ thêm những chuyện liên quan đến thái độ của anh khi làm việc. Cụ thể, nhiều lần khi đạo diễn giải thích về kịch bản thì nam diễn viên lại chơi game hoặc uống rượu khi đóng phim.

Bên cạnh đó, cộng đồng người hâm mộ của Trương Thiên Ái cũng tố Từ Khai Sính nhiều lần đối xử tệ bạc với nữ diễn viên. Theo đó, tài tử họ Từ đã nhiều lần ngoại tình khi còn trong mối quan hệ với Trương Thiên ái, đưa cả gia đình đến tìm cô để gây áp lực khiến cô không thể chia tay.

tu khai sinh 3

Từ Khai Sính tiêu nhiều tiền của Trương Thiên Ái và tạo áp lực cho cô không chia tay - Ảnh: Internet

Không những vậy, Từ Khai Sính liên tục dùng những lời lẽ ngọt ngào để vẽ ra các viễn cảnh cho Trương Thiên Ái, từ đó tiêu rất nhiều tiền của cô. Trong khi đó, lúc Từ Khai Sính bị ốm thì Trương Thiên Ái luôn bên cạnh chăm sóc cho anh. Nói chung, cả hai không bỏ ra công sức bằng nhau trong mối quan hệ này.

Trước đó, Trương Thiên Á đã đăng tải lên MXH đoạn ghi âm kéo dài 7 phút ghi lại đoạn hội thoại của cô và Từ Khai Sính, trong đó nam diễn viên thừa nhận đã nảy sinh quan hệ với người khác khi uống say. Cổ Lực Na Trát sau đó cũng chia sẻ lại bài đăng này và cho biết bản thân đã bị Từ Khai Sính lừa và cô cũng phủ nhận chuyện mình là "tiểu tam". Từ Khai Sính sau đó đã lên tiếng xin lỗi Trương Thiên Ái và Cổ Lực Na Trát vì khiến cả hai tổn thương khi yêu anh.

Từ Khai Sính chính thức lên tiếng xin lỗi Trương Thiên Ái và Cổ Lực Na Trát

Từ Khai Sính chính thức lên tiếng xin lỗi Trương Thiên Ái và Cổ Lực Na Trát

Sau khi bị Trương Thiên Ái và Cổ Lực Na Trát thay phiên nhau "bóc phốt", Từ Khai Sính cuối cùng cũng lên tiếng nói rõ về mối quan hệ của anh và hai sao nữ.

Xem thêm
Từ khóa:   Từ Khai Sính Trương Thiên Ái Cổ Lực Na Trát sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Từ Khai Sính chính thức lên tiếng xin lỗi Trương Thiên Ái và Cổ Lực Na Trát

Từ Khai Sính chính thức lên tiếng xin lỗi Trương Thiên Ái và Cổ Lực Na Trát

Cổ Lực Na Trát lên tiếng về chuyện yêu đương với Từ Khai Sính, khẳng định bản thân bị lừa trắng trợn

Cổ Lực Na Trát lên tiếng về chuyện yêu đương với Từ Khai Sính, khẳng định bản thân bị lừa trắng trợn

Giữa nghi vấn bị 'cắm sừng', Trương Thiên Ái đăng đàn 'bóc phốt' Từ Khai Sính

Giữa nghi vấn bị 'cắm sừng', Trương Thiên Ái đăng đàn 'bóc phốt' Từ Khai Sính

Cổ Lực Na Trát và Từ Khai Sính vẫn xuất hiện cùng nhau bất chấp tin đồn 'cắm sừng' Trương Thiên Ái

Cổ Lực Na Trát và Từ Khai Sính vẫn xuất hiện cùng nhau bất chấp tin đồn 'cắm sừng' Trương Thiên Ái

Cổ Lực Na Trát là 'tiểu tam' khiến Từ Khai Sính bỏ rơi Trương Thiên Ái?

Cổ Lực Na Trát là 'tiểu tam' khiến Từ Khai Sính bỏ rơi Trương Thiên Ái?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/3/2022: Cổ Lực Na Trát 'nên duyên' Từ Khai Sính trong phim mới, Lý Nhất Đồng và Triệu Lộ Tư là cùng công ty quản lý?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/3/2022: Cổ Lực Na Trát 'nên duyên' Từ Khai Sính trong phim mới, Lý Nhất Đồng và Triệu Lộ Tư là cùng công ty quản lý?

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 3 giờ 1 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 8 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI