Cổ Lực Na Trát lên tiếng về chuyện yêu đương với Từ Khai Sính, khẳng định bản thân bị lừa trắng trợn

Sau bài "bóc phốt" Từ Khai Sính của Trương Thiên Ái, Cổ Lực Na Trát cũng lên tiếng nói rõ về mối quan hệ của cô và nam diễn viên này.

Mới đây, Trương Thiên Ái đã thông qua tài khoản Weibo cá nhân của mình chia sẻ đoạn ghi âm dài 7 phút với nội dung là cuộc trò chuyện của cô và Từ Khai Sính. Trương Thiên Ái công khai đoạn ghi âm với Từ Khai Sính - Ảnh: Internet Theo đó, trong đoạn ghi âm này, Từ Khai Sính đã thừa nhận bản thân đã lăng nhăng sau khi uống say. Vì lo lắng chuyện bản thân "làm bậy" sẽ bị lộ ra ngoài nên anh đã không dám công khai chuyện tình cảm với Trương Thiên Ái.

Ngoài ra, Từ Khai Sính cũng nói rằng anh cảm thấy bản thân mình quá yếu ớt nên không thể bảo vệ được Trương Thiên Ái. Tuy nhiên, vì nam diễn viên còn tình cảm với Trương Thiên Ái nên hy vọng cô sẽ trở về bên cạnh mình. Cổ Lực Na Trát tuyên bố bản thân bị Từ Khai Sính lừa và bản thân cô cũng không phải 'tiểu tam' - Ảnh: Internet Chỉ ít phút sau bài đăng của Trương Thiên Ái, Cổ Lực Na Trát cũng có động thái về sự việc này. Cụ thể, nữ diễn viên người Tân Cương đã chia sẻ lại bài viết của Trương Thiên Ái và kèm theo dòng chú thích về mối quan hệ của cô và Từ Khai Sính.

"Tôi không phải người thứ ba! Trước đây không phải, bây giờ không phải, sau này cũng không phải! Đối mặt với lời chỉ trích là tiểu tam của tất cả cư dân mạng, tôi vẫn luôn không dám tin anh là đồ lừa đảo. Đoạn ghi âm này cũng giúp tôi nhìn rõ anh là loại người gì!" - Cổ Lực Na Trát chia sẻ. Từ Khai Sính đến nhà Cổ Lực Na Trát - Ảnh: Internet Cách đây vài ngày, trang Sina đưa tin, Từ Khai Sính và Cổ Lực Na Trát đã bị bắt gặp hẹn hò khi nam diễn viên đến khu nhà của người đẹp Tân Cương. Cánh săn ảnh tiết lộ, Từ Khai Sính đã nhiều lần đến nhà của Cổ Lực Na Trát, vào dịp lễ tình nhân vừa qua, nam tài tử cũng ghé qua khi trời đã tối muộn. Thông tin Từ Khai Sính hẹn hò với Cổ Lực Na Trát khiến cho cư dân mạng hết sức bất ngờ vì nam tài tử được cho là đang hẹn hò với Trương Thiên Ái.

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