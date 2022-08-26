Từ Khai Sính chính thức lên tiếng xin lỗi Trương Thiên Ái và Cổ Lực Na Trát

Sao quốc tế 26/08/2022 11:28

Sau khi bị Trương Thiên Ái và Cổ Lực Na Trát thay phiên nhau "bóc phốt", Từ Khai Sính cuối cùng cũng lên tiếng nói rõ về mối quan hệ của anh và hai sao nữ.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, Từ Khai Sính mới đây đã đăng tải lên tài khoản Weibo của mình một bài viết khá dài nói về mối quan hệ của anh và hai nữ diễn viên Trương Thiên Ái - Cổ Lực Na Trát.

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Từ Khai Sính nói rõ về mối quan hệ của mình với Trương Thiên Ái và Cổ Lực Na Trát - Ảnh: Internet

Theo đó, Từ Khai Sính thừa nhận đã không xử lý tốt chuyện tình cảm của mình khiến nhiều người bị tổn thương. Anh gửi lời xin lỗi đến Trương Thiên Ái vì đã để cô phải chịu nhiều tổ thương khi yêu nhau, đồng thời không thể bảo vệ cô. Cùng với đó, Từ Khai Sính cũng giải thích rõ về tuyến thời gian trong mối quan hệ với Trương Thiên Ái.

- Ngày 6/12/2021 Trương Thiên Ái đề nghị chia tay, Từ Khai Sính cảm thấy rất suy sụp, việc uống say rồi ngủ với người khác cũng xảy ra trong khoảng thời gian này.

- Ngày 24/12/2021, Trương Thiên Ái và Từ Khai Sính làm lành.

- Ngày 16/1/2022, Trương Thiên Ái và Từ Khai Sính lại chia tay vì nam diễn viên tự dằn vặt bản thân vì sai lầm mà anh vừa nhắc ở trên.

- Ngày 18/1/2022, Từ Khai Sính thú nhận chuyện ngoại tình với Trương Thiên Ái, cũng chính là chuyện mà anh nói trong đoạn ghi âm mà Trương Thiên Ái đăng tải

- Ngày 19/1/2022, Trương Thiên Ái và Từ Khai Sính một lần nữa làm lành

- Ngày 17/5/2022, Trương Thiên Ái đề nghị chia tay.

- Từ ngày 6/6/2022 trở đi, Trương Thiên Ái và Từ Khai Sính liên lạc qua lại trong hơn 1 tuần, sau đó dừng tại đó.

- Đến khoảng 10/7/2022, Từ Khai Sính và Trương Thiên Ái đã nói lời chia tay chính thức.

 

Từ Khai Sính khẳng định rằng anh đã thật lòng yêu Trương Thiên Ái và chưa từng hối hận trong chuyện tình này. Tuy nhiên, nam diễn viên một lần nữa gửi lời xin lỗi đến Trương Thiên Ái vì nhiều lần khiến cô hiểu lầm và gây cho cô nhiều tổn thương.

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Từ Khai Sính gửi lời xin lỗi đến Cổ Lực Na Trát vì đã khiến cô chịu tổn thương khi yêu anh - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Từ Khai Sính cũng gửi lời xin lỗi đến Cổ Lực Na Trát vì đã khiến cô chịu tổn thương khi yêu anh. Nam diễn viên thừa nhận do anh đã không xử lý tốt chuyện tình cảm trước đó nên mới khiến cho cô chịu nhiều điều tiếng không đúng.

"Cuối cùng tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả những người đang quan tâm đến việc này, rất xin lỗi vì tình cảm cá nhân của tôi mà chiếm dụng thời gian của mọi người, tôi xin lỗi! Tất cả những tổn thương đều do tôi tạo thành, tôi sẽ nghiêm khắc nhìn nhận lại bản thân, sau này càng thêm nghiêm khắc với bản thân hơn.

Tôi cũng không hy vọng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến nhiều người vô tội nữa, một lần nữa chân thành xin lỗi mọi người." - Từ Khai Sính viết.

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Trương Thiên Ái đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một đoạn ghi âm dài 7 phút với nội dung là cuộc trò chuyện của cô và Từ Khai Sính - Ảnh: Internet

Trước đó, Trương Thiên Ái đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một đoạn ghi âm dài 7 phút với nội dung là cuộc trò chuyện của cô và Từ Khai Sính. Trong đoạn ghi âm này, Từ Khai Sính đã thừa nhận bản thân đã lăng nhăng sau khi uống say. Vì lo lắng chuyện bản thân "làm bậy" sẽ bị lộ ra ngoài nên anh đã không dám công khai chuyện tình cảm với Trương Thiên Ái.

Ngoài ra, Từ Khai Sính cũng nói rằng anh cảm thấy bản thân mình quá yếu ớt nên không thể bảo vệ được Trương Thiên Ái. Tuy nhiên, vì nam diễn viên còn tình cảm với Trương Thiên Ái nên hy vọng cô sẽ trở về bên cạnh mình.

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Cổ Lực Na Trát cho biết bản thân bị Từ Khai Sính lừa đảo - Ảnh: Internet

Chỉ ít phút sau bài đăng của Trương Thiên Ái, Cổ Lực Na Trát cũng có động thái về sự việc này. Cụ thể, nữ diễn viên người Tân Cương đã chia sẻ lại bài viết của Trương Thiên Ái và kèm theo dòng chú thích về mối quan hệ của cô và Từ Khai Sính.

"Tôi không phải người thứ ba! Trước đây không phải, bây giờ không phải, sau này cũng không phải! Đối mặt với lời chỉ trích là tiểu tam của tất cả cư dân mạng, tôi vẫn luôn không dám tin anh là đồ lừa đảo. Đoạn ghi âm này cũng giúp tôi nhìn rõ anh là loại người gì!" - Cổ Lực Na Trát chia sẻ.

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Sau bài "bóc phốt" Từ Khai Sính của Trương Thiên Ái, Cổ Lực Na Trát cũng lên tiếng nói rõ về mối quan hệ của cô và nam diễn viên này.

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