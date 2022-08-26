Giữa nghi vấn bị 'cắm sừng', Trương Thiên Ái đăng đàn 'bóc phốt' Từ Khai Sính

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây Trương Thiên Ái đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một đoạn ghi âm dài 7 phút với nội dung là cuộc trò chuyện của cô và Từ Khai Sính.

Quyết định không tiếp tục giữ im lặng nữa, nữ diễn viên Trương Thiên Ái đã chính thức lên tiếng về mối quan hệ với Từ Khai Sính. Công chúng đang vô cùng quan tâm tới mối quan hệ của Trương Thiên Ái, Từ Khai Sính và Cổ Lực Na Trát - Ảnh: Internet Theo đó, trong đoạn ghi âm này, Từ Khai Sính đã thừa nhận bản thân đã lăng nhăng sau khi uống say. Vì lo lắng chuyện bản thân "làm bậy" sẽ bị lộ ra ngoài nên anh đã không dám công khai chuyện tình cảm với Trương Thiên Ái.

Ngoài ra, Từ Khai Sính cũng nói rằng anh cảm thấy bản thân mình quá yếu ớt nên không thể bảo vệ được Trương Thiên Ái. Tuy nhiên, vì nam diễn viên còn tình cảm với Trương Thiên Ái nên hy vọng cô sẽ trở về bên cạnh mình. Từ Khai Sính thừa nhận đã nảy sinh quan hệ với người phụ nữ khác trong khi đang yêu Trương Thiên Ái - Ảnh: Internet Cách đây vài ngày, trang Sina đưa tin, Từ Khai Sính và Cổ Lực Na Trát đã bị bắt gặp hẹn hò khi nam diễn viên đến khu nhà của người đẹp Tân Cương. Cánh săn ảnh tiết lộ, Từ Khai Sính đã nhiều lần đến nhà của Cổ Lực Na Trát, vào dịp lễ tình nhân vừa qua, nam tài tử cũng ghé qua khi trời đã tối muộn.

Từ Khai Sính bị bắt gặp đến nhà của Cổ Lực Na Trát - Ảnh: Internet Thông tin Từ Khai Sính hẹn hò với Cổ Lực Na Trát khiến cho cư dân mạng hết sức bất ngờ vì nam tài tử được cho là đang hẹn hò với Trương Thiên Ái dù cả hai chưa một lần lên tiếng xác nhận chuyện này. Vào tháng 10/2019, Từ Khai Sính bị bắt gặp đến sân bay để đón Trương Thiên Ái, cặp đôi sau đó ở cùng nhau trong 1 khách sạn và có nhiều cử chỉ thân mật. Đến năm 2020, cả hai bị nghi là đã dọn về sống chung. Mới đây, vào tháng 5/2022, Từ Khai Sính còn công khai cổ vũ Trương Thiên Ái khi nữ diễn viên tham gia chương trình truyền hình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3.

Cổ Lực Na Trát và Từ Khai Sính vẫn xuất hiện cùng nhau bất chấp tin đồn 'cắm sừng' Trương Thiên Ái Dù đang bị đồn là "tiểu tam" trong chuyện tình của Từ Khai Sính và Trương Thiên Ái nhưng Cổ Lực Na Trát vẫn bình thản xuất hiện cùng người tình tin đồn của mình.

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