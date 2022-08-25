Tập hợp 4 bộ phim hoa ngữ sắp công chiếu, ai sẽ là “hắc mã” tạo ra đột phá trong mùa Tết Trung Thu

Sao quốc tế 25/08/2022 16:17

Các diễn viên đạo cội như Châu Tấn, Trịnh Tú Văn, Dịch Dương Thiên Tỉ, Quách Phú Thành, Nhậm Đạt Hoa, Trần Bảo Quốc, Doãn Phưởng, Lý Mộng,... đồng loạt quy tụ trên màn ảnh vào tháng 9, ai sẽ là lựa chọn đầu tiên trong mùa Tết Trung Thu.

Thế giới có cô ấy

Tập hợp 4 bộ phim hoa ngữ sắp công chiếu, ai sẽ là “hắc mã” tạo ra đột phá trong mùa Tết Trung Thu - Ảnh 1

Poster: Thế giới có cô ấy

Ngày công chiếu: 9/9

Đạo diễn: Trương Ngải Gia

Diễn viên chính: Châu Tấn, Trịnh Tú Văn, Dịch Dương Thiên Tỉ.

Tóm tắt phim: Bộ phim tường thuật lại câu chuyện chữa lành của những con người đang tìm kiếm tình yêu và hy vọng trong những hoàn cảnh khốn cùng. Đồng thời bộ phim cũng phản ánh sự nỗ lực và cống hiến phi thường của các nhân vật khi đứng trước những thay đổi bất ngờ ở phía trước. Khi mối quan hệ tình yêu, vợ chồng, mẹ chồng con dâu bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt thì mọi lựa chọn và hành động đều phản ánh sức mạnh và quyết tâm phi thường của họ.

Tận cùng của biển là thảo nguyên

Tập hợp 4 bộ phim hoa ngữ sắp công chiếu, ai sẽ là “hắc mã” tạo ra đột phá trong mùa Tết Trung Thu - Ảnh 2

Poster: Tận công của biển là thảo nguyên

Ngày công chiếu: 9/9

Đạo diễn: Nhĩ Đông Thăng

Diễn viên chính: Trần Bảo Quốc, Mã Tô, A Vân Ca.

Nội dung: Bộ phim được chuyển thể từ sự kiện lịch sử “Ba nghìn trẻ em mồ côi được đưa về Nội Mông”. Vào cuối những năm 1950, miền Nam Trung Quốc bị thiên tai nghiêm trọng, một số lượng lớn trẻ mồ côi phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng. Vào thời điểm này, Chính quyền Khu tự trị Nội Mông đã chủ động mời Chính quyền Trung ương thực hiện đúng tôn chỉ “lấy một, sống một, mạnh một” bằng cách đưa  gần 3.000 trẻ mồ côi về thảo nguyên và giao cho những người chăn nuôi chất phác, tốt bụng nhận nuôi. Tại đây, những đứa trẻ lần đầu xa nhà sẽ phải học cách hòa nhập với môi trường và gia đình mới.

Ngày công chiếu: 9/9

Đoạn võng

Tập hợp 4 bộ phim hoa ngữ sắp công chiếu, ai sẽ là “hắc mã” tạo ra đột phá trong mùa Tết Trung Thu - Ảnh 3

Poster: Đoạn võng

Ngày công chiếu: 9/9

Đạo diễn: Hoàng Khánh Huân.

Diễn viên chính: Quách Phú Thành, Nhậm Đạt Hoa, Lâm Gia Đống.

Nội dụng phim: Vụ tấn công an ninh mạng vào ngân hàng đầu não quốc gia đã vô tình cuốn lập trình viên Trác Gia Tuấn dính vào hoạt động tội phạm tài chính nguy hiểm. Đối mặt với sự truy tìm của hai thế lực thiện ác đồng thời để bảo vệ người thân lẫn sự trong sạch của mình, anh đã sử dụng thiên phú lập trình máy tính để tiến hành một cuộc đấu trí kịch tính với bọn tội phạm.

Anh muốn ở bên cạnh em

Tập hợp 4 bộ phim hoa ngữ sắp công chiếu, ai sẽ là “hắc mã” tạo ra đột phá trong mùa Tết Trung Thu - Ảnh 4

Poster: Anh muốn ở bên cạnh em

Ngày công chiếu: 9/9

Đạo diễn: Tằng Tấn Vi.

Diễn viên chính: Doãn Phưởng, Lý Mộng.

Nội dung phim: Phim kể về chuyện tình cảm trắc trở giữa nam chính một nhà khoa học kỹ thuật tên Lý Hiểu Đông với cô gái Hà Mỹ Trân được đồn đại rằng là “ma nữ”.

Châu Tấn gây chú ý với câu chuyện tình yêu như tiểu thuyết ngôn tình trong quá khứ

Châu Tấn gây chú ý với câu chuyện tình yêu như tiểu thuyết ngôn tình trong quá khứ

Ngoài sự nghiệp "đỉnh cao" trong làng giải trí Hoa ngữ, Châu Tấn còn được biết tới là mỹ nhân yêu hết lòng, sống vẹn nghĩa với tình yêu.

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Từ khóa:   phim Hoa ngữ Châu Tấn Trịnh Tú Văn Dịch Dương Thiên Tỉ Quách Phú Thành Nhậm Đạt Hoa

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