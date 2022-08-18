Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ có màn 'cưa sừng làm nghé’ đi vào lòng đất: Châu Tấn bị chê quá lố, Lâm Tâm Như cố tỏ ra đáng yêu nhưng không vớt được khuôn mặt ‘đứng tuổi’

Sao quốc tế 18/08/2022 23:25

Giải trí Hoa ngữ có rất nhiều mỹ nhân thích “cưa sừng làm nghé” dù tuổi tác và gương mặt đã không còn hợp với hình tượng nhân vật.

Châu Tấn

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ có màn 'cưa sừng làm nghé’ đi vào lòng đất: Châu Tấn bị chê quá lố, Lâm Tâm Như cố tỏ ra đáng yêu nhưng không vớt được khuôn mặt ‘đứng tuổi’ - Ảnh 1
Châu Tấn - Ảnh: Internet

 

Châu Tấn cũng có đến hai lần “cưa sừng làm nghé” trên màn ảnh, một trong Cao Lương Đỏ và một trong Hậu Cung Như Ý Truyện. Tuy cả hai tác phẩm đều thành công vang dội, nhưng tình tiết “cưa sừng” quá lố của Châu Tấn vẫn gây ra rất nhiều tranh cãi.

Nhiều người đặt ra câu hỏi: “Dẫu biết tình tiết phim xoay quanh nhân vật từ thuở thiếu niên đến khi về già, nhưng tại sao nhưng phân cảnh thời trẻ không giao cho diễn viên trẻ tuổi đảm nhận? Vừa hợp vai lại tạo cơ hội cho lớp trẻ phát huy, sao cứ phải gượng ép thế nhỉ”.

Lâm Tâm Như

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ có màn 'cưa sừng làm nghé’ đi vào lòng đất: Châu Tấn bị chê quá lố, Lâm Tâm Như cố tỏ ra đáng yêu nhưng không vớt được khuôn mặt ‘đứng tuổi’ - Ảnh 2
Lâm Tâm Như - Ảnh: Internet

 

Trước khi dần lui về hậu trường, Lâm Tâm Như là một trong những ví dụ điển hình của việc thích “cưa sừng làm nghé”, kinh điển phải để đến màn hóa thân thành thiếu nữ tuổi 15 trong Tú Lệ Giang Sơn Trường Ca Hành, hay vai thiếu nữ trong phim 16 Mùa Hạ.

Những vai diễn này khiến Lâm Tâm Như vấp phải rất nhiều sự chê bai của khán giả. Dù có ăn vận trẻ trung hay cố tỏ ra đáng yêu trong từng phân cảnh thì Lâm Tâm Như cũng không thể cứu vớt gương mặt “đứng tuổi” của mình được.

Đổng Khiết

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ có màn 'cưa sừng làm nghé’ đi vào lòng đất: Châu Tấn bị chê quá lố, Lâm Tâm Như cố tỏ ra đáng yêu nhưng không vớt được khuôn mặt ‘đứng tuổi’ - Ảnh 3
 Đổng Khiết - Ảnh: Internet

 

Đổng Khiết cũng chẳng phải trường hợp ngoại lệ với màn “cưa sừng” của mình trong phim One Dream One Home. Thời điểm diễn vai này, nữ diễn viên đã 39 tuổi. Để hợp với nhân vật, cô mặc trang phục nữ sinh, buộc tóc hai bên, trang điểm nhẹ và cố diễn ra nét trẻ trung. Thế nhưng, dấu hiệu tuổi tác trên gương mặt thì làm sao giấu đi được, nếp nhăn của cổ lộ ra rõ rệt.

Chương Tử Di

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ có màn 'cưa sừng làm nghé’ đi vào lòng đất: Châu Tấn bị chê quá lố, Lâm Tâm Như cố tỏ ra đáng yêu nhưng không vớt được khuôn mặt ‘đứng tuổi’ - Ảnh 4
Chương Tử Di - Ảnh: Internet

 

Dù có là Tam kim Ảnh hậu đi chăng nữa thì Chương Tử Di vẫn có “nét bút hỏng” trong sự nghiệp diễn xuất với màn hóa thân thành thiếu nữ 15 trong phim truyền hình Thượng Dương Phú lên sóng đầu năm 2021.

Chưa bàn đến nội dung và diễn xuất, chỉ riêng màn hóa thân “fail” toàn tập này cũng khiến mình và người xem phải lắc đầu ngao ngán. Ở tuổi ngoài 40, Chương Tử Di không hợp với vai thiếu nữ này, chưa kể những phân cảnh cô gọi Vu Hòa Vỹ - nam diễn viên lớn hơn cô 8 tuổi là cha cũng thật làm dân mạng phải thở dài ngao ngán.

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi hóa thân vào vai người mẹ: Triệu Lệ Dĩnh thương con từ trong phim đến ngoài đời, Châu Tấn có được vai 'người mẹ cổ trang' để đời

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi hóa thân vào vai người mẹ: Triệu Lệ Dĩnh thương con từ trong phim đến ngoài đời, Châu Tấn có được vai 'người mẹ cổ trang' để đời

Một số mỹ nhân Hoa Ngữ dù từng trải hay chưa từng trải cũng đã được thử sức vai người mẹ trên màn ảnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Châu Tấn Lâm Tâm Nhu Đổng Khiết Chương Tử Di

TIN LIÊN QUAN

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi hóa thân vào vai người mẹ: Triệu Lệ Dĩnh thương con từ trong phim đến ngoài đời, Châu Tấn có được vai 'người mẹ cổ trang' để đời

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi hóa thân vào vai người mẹ: Triệu Lệ Dĩnh thương con từ trong phim đến ngoài đời, Châu Tấn có được vai 'người mẹ cổ trang' để đời

Không phải Châu Tấn, Tôn Lệ mới đích thị là nữ diễn viên sở hữu 'siêu năng lực' gây áp lực cho bạn diễn

Không phải Châu Tấn, Tôn Lệ mới đích thị là nữ diễn viên sở hữu 'siêu năng lực' gây áp lực cho bạn diễn

Đạo diễn Vương Tinh: 'Châu Tấn có nhan sắc không được đánh giá cao nhưng diễn xuất đỉnh miễn bàn'

Đạo diễn Vương Tinh: 'Châu Tấn có nhan sắc không được đánh giá cao nhưng diễn xuất đỉnh miễn bàn'

Khi fan đóng phim cùng Idol: Hà Hoằng San khóc vì tát Châu Tấn, Từ Hải Kiều quyết không rửa tay sau khi ôm Lưu Diệc Phi

Khi fan đóng phim cùng Idol: Hà Hoằng San khóc vì tát Châu Tấn, Từ Hải Kiều quyết không rửa tay sau khi ôm Lưu Diệc Phi

'Châu Tấn của Hong Kong' Trương Khải Kỳ bị phát tán clip nhạy cảm cùng bạn trai cũ

'Châu Tấn của Hong Kong' Trương Khải Kỳ bị phát tán clip nhạy cảm cùng bạn trai cũ

Khi mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình thời nhà Hán: Triệu Lộ Tư bị dìm nhan sắc, Lâm Tâm Như chi tiền khủng cho trang phục

Khi mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình thời nhà Hán: Triệu Lộ Tư bị dìm nhan sắc, Lâm Tâm Như chi tiền khủng cho trang phục

TIN MỚI NHẤT

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 1 giờ 20 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 2 giờ 2 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 12 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 3 giờ 34 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 3 giờ 55 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 4 giờ 8 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 4 giờ 40 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI