Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ có màn 'cưa sừng làm nghé’ đi vào lòng đất: Châu Tấn bị chê quá lố, Lâm Tâm Như cố tỏ ra đáng yêu nhưng không vớt được khuôn mặt ‘đứng tuổi’

Nhiều người đặt ra câu hỏi: “Dẫu biết tình tiết phim xoay quanh nhân vật từ thuở thiếu niên đến khi về già, nhưng tại sao nhưng phân cảnh thời trẻ không giao cho diễn viên trẻ tuổi đảm nhận? Vừa hợp vai lại tạo cơ hội cho lớp trẻ phát huy, sao cứ phải gượng ép thế nhỉ”.

Châu Tấn cũng có đến hai lần “cưa sừng làm nghé” trên màn ảnh, một trong Cao Lương Đỏ và một trong Hậu Cung Như Ý Truyện. Tuy cả hai tác phẩm đều thành công vang dội, nhưng tình tiết “cưa sừng” quá lố của Châu Tấn vẫn gây ra rất nhiều tranh cãi.

Lâm Tâm Như

Lâm Tâm Như - Ảnh: Internet

Trước khi dần lui về hậu trường, Lâm Tâm Như là một trong những ví dụ điển hình của việc thích “cưa sừng làm nghé”, kinh điển phải để đến màn hóa thân thành thiếu nữ tuổi 15 trong Tú Lệ Giang Sơn Trường Ca Hành, hay vai thiếu nữ trong phim 16 Mùa Hạ.

Những vai diễn này khiến Lâm Tâm Như vấp phải rất nhiều sự chê bai của khán giả. Dù có ăn vận trẻ trung hay cố tỏ ra đáng yêu trong từng phân cảnh thì Lâm Tâm Như cũng không thể cứu vớt gương mặt “đứng tuổi” của mình được.

Đổng Khiết

Đổng Khiết - Ảnh: Internet

Đổng Khiết cũng chẳng phải trường hợp ngoại lệ với màn “cưa sừng” của mình trong phim One Dream One Home. Thời điểm diễn vai này, nữ diễn viên đã 39 tuổi. Để hợp với nhân vật, cô mặc trang phục nữ sinh, buộc tóc hai bên, trang điểm nhẹ và cố diễn ra nét trẻ trung. Thế nhưng, dấu hiệu tuổi tác trên gương mặt thì làm sao giấu đi được, nếp nhăn của cổ lộ ra rõ rệt.

Chương Tử Di

Chương Tử Di - Ảnh: Internet

Dù có là Tam kim Ảnh hậu đi chăng nữa thì Chương Tử Di vẫn có “nét bút hỏng” trong sự nghiệp diễn xuất với màn hóa thân thành thiếu nữ 15 trong phim truyền hình Thượng Dương Phú lên sóng đầu năm 2021.

Chưa bàn đến nội dung và diễn xuất, chỉ riêng màn hóa thân “fail” toàn tập này cũng khiến mình và người xem phải lắc đầu ngao ngán. Ở tuổi ngoài 40, Chương Tử Di không hợp với vai thiếu nữ này, chưa kể những phân cảnh cô gọi Vu Hòa Vỹ - nam diễn viên lớn hơn cô 8 tuổi là cha cũng thật làm dân mạng phải thở dài ngao ngán.