Không phải Châu Tấn, Tôn Lệ mới đích thị là nữ diễn viên sở hữu 'siêu năng lực' gây áp lực cho bạn diễn

Sao quốc tế 13/08/2022 22:30

Mỗi khi quay phim với cảnh của mình, Tôn Lệ chỉ diễn duy nhất một lần, hiếm khi diễn hỏng để quay lại lần hai hay lần ba.

Phim truyền hình nào có sự tham gia của Tôn Lệ như một sự bảo chứng về chất lượng lẫn rating. Nhiều khán giả đều bày tỏ sự yên tâm, tin tưởng vào những tác phẩm có Tôn Lệ diễn chính.

Không phải Châu Tấn, Tôn Lệ mới đích thị là nữ diễn viên sở hữu 'siêu năng lực' gây áp lực cho bạn diễn - Ảnh 1
Phim truyền hình nào có sự tham gia của Tôn Lệ như một sự bảo chứng về chất lượng lẫn rating - Ảnh: Internet

 

Tuy nhiên, những nghệ sỹ trẻ có cơ hội được hợp tác với bà xã Đặng Siêu cũng đã nâng tầm được diễn xuất không ít, chủ yếu là được rèn giũa khả năng của bản thân dưới áp lực đối diễn cùng với Tôn Lệ. Diễn xuất ở mảng truyền hình của “Tôn nương nương” hiếm có diễn viên nào có thể vượt qua, những đạo diễn nổi tiếng không ngớt lời khen tặng dành cho ngôi sao Chân Hoàn Truyện.

Không phải Châu Tấn, Tôn Lệ mới đích thị là nữ diễn viên sở hữu 'siêu năng lực' gây áp lực cho bạn diễn - Ảnh 2
Diễn xuất ở mảng truyền hình của “Tôn nương nương” hiếm có diễn viên nào có thể vượt qua - Ảnh: Internet

 

Tôn Lệ có một biệt danh rất đặc biệt trong giới giải trí, đó chính là “Tôn một lần”. Sự thật của cái tên này cũng chính là xuất phát từ đặc điểm, kỹ năng diễn xuất của nữ diễn viên. Mỗi khi quay phim với cảnh của mình, Tôn Lệ chỉ diễn duy nhất một lần, hiếm khi diễn hỏng để quay lại lần hai hay lần ba.

Nhờ vào diễn xuất thiên phú, tài nguyên truyền hình và điện ảnh tìm đến Tôn Lệ rất nhiều và phong phú ở những thể loại, số lượng kịch bản đếm không hết. Đạo diễn và nhà sản xuất đều sẵn sàng hợp tác với nữ diễn viên. Bên cạnh đó, Tôn Lệ khi quay phim yêu cầu thời gian vô cùng nghiêm ngặt. Khi đến đoàn phim, cô ấy nói trước với đạo diễn về thời gian, quay đến lúc nào thì sẽ kết thúc. Tôn Lệ rất hiếm có những cảnh quay hỏng, đa phần chỉ một lần là thông qua.

Không phải Châu Tấn, Tôn Lệ mới đích thị là nữ diễn viên sở hữu 'siêu năng lực' gây áp lực cho bạn diễn - Ảnh 3
Mỗi khi quay phim với cảnh của mình, Tôn Lệ chỉ diễn duy nhất một lần, hiếm khi diễn hỏng để quay lại lần hai hay lần ba - Ảnh: Internet

 

Dù có lúc gặp bạn diễn với khả năng diễn xuất không ổn, không đạt trước cảnh quay, Tôn Lệ cũng chẳng màng tới người đó, mặc kệ như thế nào cô cũng sẽ kết thúc phần diễn của mình, không đợi hay phối hợp với người kia để diễn lại. Khi thời gian đến lúc mà Tôn Lệ đã thông báo cho đạo diễn trước đó, cô liền trực tiếp rời đi, không để tâm đến phần diễn của đồng nghiệp có xong hay chưa.

 

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