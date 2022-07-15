Tôn Lệ đưa cả nhà đi du lịch, kỷ niệm 12 năm ngày cưới với Đặng Siêu

Sao quốc tế 15/07/2022 16:36

Vợ chồng Tôn Lệ và Đặng Siêu đã cùng nhau đưa các con đi du lịch biển nhân dịp 12 năm cặp đôi chung sống.

Mới đây, Tôn Lệ đã đăng lên trang cá nhân của mình một bức ảnh 4 người cùng nhau "bay" trên không trung tại bờ biển. Được biết, đây là truyền thống của gia đình Tôn Lệ, mỗi năm họ lại ra biển chụp một tấm hình bên nhau.

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Tôn Lệ và Đặng Siêu cùng hai con chụp trước biển cùng nhau mới đây - Ảnh: Internet
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Gia đình Tôn Lệ khi các con còn nhỏ - Ảnh: Internet

Sau khi bức ảnh này được đăng tải, nhiều cư dân mạng đã thả "like" và gửi lời chúc phúc cho gia đình Tôn Lệ. Bên cạnh đó, nhiều người còn bình luận rằng các con của nữ diễn viên lớn nhanh như thổi, đặc biệt là cậu con trai cả.

Trong quá khứ, Tôn Lệ từng chia sẻ rằng cuộc hôn nhân của cô và Đặng Siêu không mấy dễ dàng vì tính cách cả hai có nhiều khác biệt. Trong khi cô có thói quen ăn ngủ điều độ, lành mạnh thì ông xã cô lại thích thức khuya và ăn cay. Đặng Siêu thích những nơi sôi động, trò chuyện nhưng Tôn Lệ lại muốn nghỉ ngơi. Nữ diễn viên quy cũ còn chồng cô lại khá tùy hứng,...

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Sự chân thành của Đặng Siêu đã khiến Tôn Lệ có suy nghĩ khác về tình yêu - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bất chấp những sự "lệch pha" này, Tôn Lệ và Đặng Siêu đã chung sống được 12 năm và có với nhau 2 con nhỏ. Nam tài tử họ Đặng cũng vì tình yêu với vợ mà làm rất nhiều điều như chuyển đến Thượng Hải sống, chiều theo các thói quen của bà xã và tự nguyện thay đổi bản thân mình.

Khi mới biết nhau từ tác phẩm Hạnh Phúc Như Hoa (2005), Tôn Lệ chỉ xem Đặng Siêu là bạn vì cô vốn lớn lên trong một gia đình tan vỡ và không tin vào tình yêu cũng như không có ý định kết hôn. Mãi tới khi cùng nhau đóng phim Mật Ngọt (2006), hai người mới thành đôi, đây phần lớn nhờ vào sự thành tâm và phẩm chất của nam tài tử họ Đặng đã làm lay chuyển suy nghĩ của Tôn Lệ.

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Tôn Lệ và Đặng Siêu đưa 2 con đi dự thảm đỏ - Ảnh: Internet

Vào tháng 8/2010, Tôn Lệ và Đặng Siêu chính thức đăng ký kết hôn, nhưng mãi đến năm 2011 thì cặp đôi mới tổ chức lễ cưới khi Tôn Lệ mang thai. Trải qua 12 năm, cả hai vẫn là cặp vợ chồng kiểu mẫu, được ngưỡng mộ nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ.

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