Những điều cấm kỵ khi quay phim ở Hoành Điếm: Tôn Lệ cũng từng 'lạnh sống lưng' vì sự việc này

Hoành Điếm rộng hơn 330 hecta, nhiều khu vực theo chủ đề rộng lớn, gấp 27 lần tổng diện tích hai phim trường Universal và Paramount cộng lại. Tất cả công trình đều được xây dựng theo tỷ lệ 1:1 so với nguyên bản từ Tần Vương Cung cho đến Tử Cấm Thành.

Những bộ phim các "mọt phim" đã từng xem, ít nhiều gì cũng sẽ được quay ở đây, cũng điểm mặt một số phim tiêu biểu như: Thần Thoại, Bộ Bộ Kinh Tâm, Hậu Cung Chân Hoàn Truyện, Khuynh Thế Hoàng Phi, Cung Tỏa Tâm Ngọc, Diên Hy Công Lược,... Thậm chí, các đoàn làm phim của nước khác cũng lựa chọn nơi này làm bối cảnh như: The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor, Hoàng Hậu Ki, Hoa Mộc Lan (Disney),...