Nhậm Gia Luân khai máy phim mới cùng Tống Tổ Nhi, xứng đáng là ngôi sao chăm chỉ nhất Cbiz

Sao quốc tế 09/07/2022 08:08

Mới đây, Nhậm Gia Luân đã chính thức xác nhận sẽ hợp tác cùng Tống Tổ Nhi trong bộ phim Vô Ưu Độ.

Sau nhiều lần phỏng đoán, cuối cùng, truyền thông xứ Trung đã công bố dàn diễn viên cũng như đội hình sản xuất chính thức của bộ phim thuộc thể loại huyền huyễn – Vô Ưu Độ. Và không nằm ngoài dự đoán, hai cái tên đảm nhận vai nam và nữ chính là Nhậm Gia Luân cùng Tống Tổ Nhi.

Nhậm Gia Luân khai máy phim mới cùng Tống Tổ Nhi, xứng đáng là ngôi sao chăm chỉ nhất Cbiz - Ảnh 1
Nhậm Gia Luân khai máy phim mới cùng Tống Tổ Nhi, xứng đáng là ngôi sao chăm chỉ nhất Cbiz - Ảnh 2

Trong Vô Ưu Độ, Nhậm Gia Luân sẽ đảm nhận vai nam chính là một vị Âm Dương Sư có pháp lực cao cường. Nữ chính Tống Tổ Nhi vào vai cô gái sở hữu đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy được vong hồn. Hai nhân vật này sau khi tìm được tiếng nói chung đã quyết định đồng hành cùng nhau trên đoạn đường “trừ yêu diệt ma”. Ẩn sau mỗi oán linh bị xoá sổ đều có những câu chuyện vô cùng bi thảm, hai nhân vật chính đặt ra sứ mệnh giúp những oán hồn siêu thoát trên cõi đời này.

Nhậm Gia Luân khai máy phim mới cùng Tống Tổ Nhi, xứng đáng là ngôi sao chăm chỉ nhất Cbiz - Ảnh 3
Nhậm Gia Luân khai máy phim mới cùng Tống Tổ Nhi, xứng đáng là ngôi sao chăm chỉ nhất Cbiz - Ảnh 4

Phim được chuyển thể bởi Tiêu Tương Đông Nhi – biên kịch phim Thần Tịch Duyên, Trường Quân Sự Liệt Hỏa, Song Kính. Tổ tạo hình và mỹ thuật của Vô Ưu Độ tới từ phim Trường An Mười Hai Canh Giờ, Phong Khởi Lũng Tây, Tú Xuân Đao,…

Vô Ưu Độ chỉ mới bắt đầu khởi quay, bộ phim này dự kiến có thể sẽ được lên sóng vào đầu năm 2023.

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Nhậm Gia Luân đã chính thức xác nhận sẽ hợp tác cùng Tống Tổ Nhi trong bộ phim Vô Ưu Độ.

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Từ khóa:   Nhậm Gia Luân Tống Tổ Nhi sao Hoa ngữ sao Châu Á phim Trung Quốc  Vô Ưu Độ

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