Điểm danh nam thần Cbiz vào vai Diêm Vương: Nhậm Gia Luân, Trần Hiểu đều góp mặt và có điểm chung thú vị này

Sao quốc tế 03/07/2022 16:02

Cùng hóa thân vào vai Diêm Vương, cả Trần Hiểu và Nhậm Gia Luân đều có màn thể hiện xuất sắc vượt ngoài mong đợi.

Mộng Hoa Lục của Trần Hiểu vừa mới kết thúc đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng người hâm mộ. Đặc biệt vai diễn do anh chàng thể hiện đã thực sự khiến netizen cảm thấy ấn tượng. Cụ thể, trong những tập đầu phim, mỹ nam 8x được "người đời" gọi bằng cái tên rất hãi hùng - "Diêm la sống", cụm từ này khiến netizen vội liên tưởng đến các nam chính ở các tác phẩm khác cũng có biệt danh tương tự.

Điều trùng hợp là từ "Diêm la sống" của Trần Hiểu cho tới "Diêm vương mặt lạnh" của Trịnh Nghiệp Thành đều có một điểm chung thú vị .Đó chính là "sợ vợ". 

Nhậm Gia Luân 

Nhân vật đầu tiên trong làng "sợ vợ" chính là Lục Dịch - Lục Diêm Vương của Cẩm Y Chi Hạ. Đây cũng là bộ phim giúp Nhậm Gia Luân có lại được sự chú ý từ khán giả sau khi tin tức kết hôn nổ ra. 

Điểm danh nam thần Cbiz vào vai Diêm Vương: Nhậm Gia Luân, Trần Hiểu đều góp mặt và có điểm chung thú vị này - Ảnh 1
Nam diễn viên Nhậm Gia Luân - Ảnh: internet 

Trong trí nhớ của người xem, Lục Dịch là một cẩm y vệ máu lạnh, tàn nhẫn đến mức sẵn sàng xuống tay với anh em huynh đệ của mình chỉ vì mục đích, dã tâm của bản thân. 

Điểm danh nam thần Cbiz vào vai Diêm Vương: Nhậm Gia Luân, Trần Hiểu đều góp mặt và có điểm chung thú vị này - Ảnh 2
Tạo hình Diêm Vương của anh chàng được netizen đánh giá rất cao - Ảnh: Internet

Nhưng càng theo dõi phim, người ta càng nhận ra tất cả chỉ là hiểu lầm, Lục đại nhân thuộc kiểu người "ngoài lạnh trong nóng", cũng rất "đáng yêu", nhất là khi anh tìm thấy tình yêu của đời mình - Viên Kim Hạ (Đàm Tùng Vận thủ vai). 

 

Trần Hiểu 

Cố Thiên Phàm từng có khoảng thời gian không ưa cái danh "Diêm la sống", nhưng khi được "crush" khen ngợi, anh lại tỏ ra vô cùng tự hào về cái tên này làm cho người xem phải phì cười. 

Điểm danh nam thần Cbiz vào vai Diêm Vương: Nhậm Gia Luân, Trần Hiểu đều góp mặt và có điểm chung thú vị này - Ảnh 3

Điểm danh nam thần Cbiz vào vai Diêm Vương: Nhậm Gia Luân, Trần Hiểu đều góp mặt và có điểm chung thú vị này - Ảnh 4
Nam diễn viên Trần Hiểu - Ảnh: Internet

Cố Thiên Phàm trong Mộng Hoa Lục sở hữu những câu thoại vô cùng ''nghiệp'', hầu như lần nào nói chuyện với Triệu Phán Nhi, anh chàng cũng khiến cô phải tức điên người và đây cũng là một trong những tình tiết khiến khán giả cảm thấy thích thú. 

Nhưng dù vậy, chỉ cần ai đó bắt nạt Phán Nhi, anh luôn là người đứng ra bảo vệ người yêu đầu tiên, chính điều đó lại càng làm khán giả thêm yêu quý vai diễn của Trần Hiểu. 

 

Điểm mặt những gia đình sao Hoa ngữ đáng ngưỡng mộ nhất làng giải trí Cbiz: Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy chắc suất có mặt

Điểm mặt những gia đình sao Hoa ngữ đáng ngưỡng mộ nhất làng giải trí Cbiz: Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy chắc suất có mặt

Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy hay Đặng Siêu - Tôn Lệ đều là những gia đình hạnh phúc hiếm hoi tại làng giải trí, trải qua nhiều năm bên cạnh nhau nhưng vẫn luôn giữ được tình cảm trọn vẹn không khiến nhiều người ngưỡng mộ và khâm phục.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Hiểu Nhậm Gia Luân Mộng Hoa Lục sao châu á sao Hoa Ngữ

TIN LIÊN QUAN

Điểm mặt những gia đình sao Hoa ngữ đáng ngưỡng mộ nhất làng giải trí Cbiz: Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy chắc suất có mặt

Điểm mặt những gia đình sao Hoa ngữ đáng ngưỡng mộ nhất làng giải trí Cbiz: Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy chắc suất có mặt

Mộng Hoa Lục còn chưa kết thúc, Trần Hiểu đã vội 'bỏ rơi' Lưu Diệc Phi để tiến đến với Lưu Thi Thi trong dự án phim mới

Mộng Hoa Lục còn chưa kết thúc, Trần Hiểu đã vội 'bỏ rơi' Lưu Diệc Phi để tiến đến với Lưu Thi Thi trong dự án phim mới

Phân đoạn tình cảm giữa Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu bị cắt, Mộng Hoa Lục nhận phải 'cơn thịnh nộ' từ netizen

Phân đoạn tình cảm giữa Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu bị cắt, Mộng Hoa Lục nhận phải 'cơn thịnh nộ' từ netizen

Sốc: Xuất sắc giúp phim xô đổ hàng loạt kỷ lục liên tiếp nhưng Trần Hiểu không phải là cái tên đầu tiên được Mộng Hoa Lục nhắm tới

Sốc: Xuất sắc giúp phim xô đổ hàng loạt kỷ lục liên tiếp nhưng Trần Hiểu không phải là cái tên đầu tiên được Mộng Hoa Lục nhắm tới

Trần Hiểu khiến netizen 'bấn loạn' trước nụ hôn vào vùng 'nhạy cảm' của Lưu Diệc Phi: 'Ôi nhìn cái mặt mãn nguyện của Phán Nhi kìa, cưng quá vậy'

Trần Hiểu khiến netizen 'bấn loạn' trước nụ hôn vào vùng 'nhạy cảm' của Lưu Diệc Phi: 'Ôi nhìn cái mặt mãn nguyện của Phán Nhi kìa, cưng quá vậy'

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu liên tục bị xăm soi khi gây tiếng vang, lần này là đến bị tố mua nghiện mua hot search

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu liên tục bị xăm soi khi gây tiếng vang, lần này là đến bị tố mua nghiện mua hot search

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 5 giờ 11 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 45 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 0 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 8 giờ 15 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 8 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI