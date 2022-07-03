Điểm danh nam thần Cbiz vào vai Diêm Vương: Nhậm Gia Luân, Trần Hiểu đều góp mặt và có điểm chung thú vị này

Cùng hóa thân vào vai Diêm Vương, cả Trần Hiểu và Nhậm Gia Luân đều có màn thể hiện xuất sắc vượt ngoài mong đợi.

Mộng Hoa Lục của Trần Hiểu vừa mới kết thúc đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng người hâm mộ. Đặc biệt vai diễn do anh chàng thể hiện đã thực sự khiến netizen cảm thấy ấn tượng. Cụ thể, trong những tập đầu phim, mỹ nam 8x được "người đời" gọi bằng cái tên rất hãi hùng - "Diêm la sống", cụm từ này khiến netizen vội liên tưởng đến các nam chính ở các tác phẩm khác cũng có biệt danh tương tự. Điều trùng hợp là từ "Diêm la sống" của Trần Hiểu cho tới "Diêm vương mặt lạnh" của Trịnh Nghiệp Thành đều có một điểm chung thú vị .Đó chính là "sợ vợ".

Nhậm Gia Luân Nhân vật đầu tiên trong làng "sợ vợ" chính là Lục Dịch - Lục Diêm Vương của Cẩm Y Chi Hạ. Đây cũng là bộ phim giúp Nhậm Gia Luân có lại được sự chú ý từ khán giả sau khi tin tức kết hôn nổ ra. Nam diễn viên Nhậm Gia Luân - Ảnh: internet Trong trí nhớ của người xem, Lục Dịch là một cẩm y vệ máu lạnh, tàn nhẫn đến mức sẵn sàng xuống tay với anh em huynh đệ của mình chỉ vì mục đích, dã tâm của bản thân.

Tạo hình Diêm Vương của anh chàng được netizen đánh giá rất cao - Ảnh: Internet Nhưng càng theo dõi phim, người ta càng nhận ra tất cả chỉ là hiểu lầm, Lục đại nhân thuộc kiểu người "ngoài lạnh trong nóng", cũng rất "đáng yêu", nhất là khi anh tìm thấy tình yêu của đời mình - Viên Kim Hạ (Đàm Tùng Vận thủ vai). Trần Hiểu Cố Thiên Phàm từng có khoảng thời gian không ưa cái danh "Diêm la sống", nhưng khi được "crush" khen ngợi, anh lại tỏ ra vô cùng tự hào về cái tên này làm cho người xem phải phì cười. Nam diễn viên Trần Hiểu - Ảnh: Internet Cố Thiên Phàm trong Mộng Hoa Lục sở hữu những câu thoại vô cùng ''nghiệp'', hầu như lần nào nói chuyện với Triệu Phán Nhi, anh chàng cũng khiến cô phải tức điên người và đây cũng là một trong những tình tiết khiến khán giả cảm thấy thích thú. Nhưng dù vậy, chỉ cần ai đó bắt nạt Phán Nhi, anh luôn là người đứng ra bảo vệ người yêu đầu tiên, chính điều đó lại càng làm khán giả thêm yêu quý vai diễn của Trần Hiểu.

Điểm mặt những gia đình sao Hoa ngữ đáng ngưỡng mộ nhất làng giải trí Cbiz: Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy chắc suất có mặt Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy hay Đặng Siêu - Tôn Lệ đều là những gia đình hạnh phúc hiếm hoi tại làng giải trí, trải qua nhiều năm bên cạnh nhau nhưng vẫn luôn giữ được tình cảm trọn vẹn không khiến nhiều người ngưỡng mộ và khâm phục.

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