Ảnh góc nghiêng của Triệu Lệ Dĩnh được 'đào lại', nhan sắc thế nào mà được đạo diễn hết lòng khen ngợi?

Sao quốc tế 09/07/2022 18:30

Mới đây, dân mạng đã lan truyền rầm rộ một bức ảnh thuở mới vào nghề của Triệu Lệ Dĩnh.

Mới đây, dân mạng đã đào lại một bức ảnh thuở mới vào nghề của Triệu Lệ Dĩnh và hết lời khen ngợi. Trong bức ảnh cũ này, nữ diễn viên đã khoe góc nghiêng tuyệt đẹp của mình. Nhan sắc nàng tiểu Hoa thời điểm này được nhận xét là vừa có vẻ lạnh lùng lại vừa có phần trong trẻo, ngây thơ.

So với thời điểm mới vào nghề, hiện tại Triệu Lệ Dĩnh đã trở nên mặn mà, quyến rũ hơn. Không những vậy, khả năng diễn xuất của cô nàng cũng không ngừng thăng hạng.

Ảnh góc nghiêng của Triệu Lệ Dĩnh được 'đào lại', nhan sắc thế nào mà được đạo diễn hết lòng khen ngợi? - Ảnh 1

Ngoài việc sở hữu ngoại hình ưa nhìn, diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh cũng được đánh giá rất cao. Chính vì vậy, cô nàng đã được đạo diễn Trịnh Hiểu Long chọn làm nữ chính trong bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Đây cũng là bộ phim đánh dấu sự chuyển hình của Triệu Lệ Dĩnh trong sự nghiệp.

Ảnh góc nghiêng của Triệu Lệ Dĩnh được 'đào lại', nhan sắc thế nào mà được đạo diễn hết lòng khen ngợi? - Ảnh 2

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính hiện đang là bộ phim truyền hình thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả. Bộ phim kể về câu chuyện của Hà Hạnh Phúc, một cô gái nông thôn trưởng thành sau nhiều thử thách về sự nghiệp, hôn nhân, tình yêu và gia đình.

Đồng thời, bộ phim còn khắc họa chân thực cô gái Hà Hạnh Phúc luôn tự tin, không chịu thua, đồng thời diên giải sức mạnh truyền cảm hứng của phụ nữ trong thời đại mới. 

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