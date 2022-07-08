Tiếp tục tiết lộ ảnh hậu trường của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Dữ Phượng Hành': Tạo hình khác lạ khiến dân tình 'tròn mắt'

Sao quốc tế 08/07/2022 14:43

Những tấm ảnh hậu trường của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Dữ Phượng Hành' đã gây chú ý ngay từ khi được lan truyền trên mạng xã hội.

Bên cạnh việc tham gia quảng bá cho phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đang lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh hiện vẫn đóng chính đồng thời làm giám chế đang trong quá trình ghi hình của dự án "Dữ Phượng Hành". 

Mới đây, cư dân mạng chuyền tay nhau loạt ảnh Triệu Lệ Dĩnh tại phim trường Dữ Phượng Hành. Lần này, nữ diễn viên khiến công chúng không nhận ra khi ăn vận quần đùi áo thun, mang tất cao y như cầu thủ. Đáng chú ý là nữ diễn viên khiến công chúng bật cười khi đầu vẫn đội tóc trong tạo hình Thẩm Ly, nhưng thân lại mặc quần đùi áo thun cực giản dị.

Tiếp tục tiết lộ ảnh hậu trường của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Dữ Phượng Hành': Tạo hình khác lạ khiến dân tình 'tròn mắt' - Ảnh 1
Tiếp tục tiết lộ ảnh hậu trường của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Dữ Phượng Hành': Tạo hình khác lạ khiến dân tình 'tròn mắt' - Ảnh 2

Việc diện quần đùi xanh kết hợp với áo thun hình mặt cười, chân lại đeo tất cao khiến Lệ Dĩnh trẻ hơn trông thấy. Nữ diễn viên gây thương nhớ với nụ cười tươi tắn, nhan sắc quá đỗi xinh đẹp dù bị chụp lén. Ngay khi những hình ảnh trên được lan truyền, cộng đồng mạng đã bàn luận xôn xao.

Ngoài ra, trạng thái tươi tắn của Lệ Dĩnh trong hình như cú đáp trả cho những lời mỉa mai về ngoại hình mà cô nhận được thời gian qua. Được biết, cách đây không lâu, mỹ nhân họ Triệu bị nhiều người chê kém sắc, lộ dấu hiệu tuổi tác.

Tiếp tục tiết lộ ảnh hậu trường của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Dữ Phượng Hành': Tạo hình khác lạ khiến dân tình 'tròn mắt' - Ảnh 3

Dữ Phượng Hành là dự án phim đánh dấu màn tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau 5 năm kể từ Sở Kiều Truyện. Đây là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn của tác giả Cửu Lộ Phi Hương - Bổn Vương Ở Đây. Triệu Lệ Dĩnh vào vai nữ chính Thẩm Ly hay Bích Thương Vương, một tướng quân của ma giới. Vì không muốn kết hôn với Phất Dung Quân, tôn nhi thứ 33 của Đế quân, Thẩm Ly đã trốn xuống nhân gian.

Trong công cuộc đào hôn, Thẩm Ly gặp nạn, trọng thương. Cô gặp Hành Chỉ Thần quân (Lâm Canh Tân thủ vai) - vị Thần quân thượng cổ duy nhất hiện tại của tam giới, và được cứu giúp. Mối "nghiệp - duyên" của cả hai cũng bắt đầu từ đây.

Hiện tại, bộ phim vẫn đang trong quá trình khởi quay và dự kiến sẽ được lên sóng vào đầu năm sau.

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