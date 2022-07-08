'Hạnh phúc đến vạn gia' phát sóng, Triệu Lệ Dĩnh đóng cảnh sinh con thật đến mức nào?

Trong tập mới của 'Hạnh Phúc đến vạn gia', phân cảnh sinh con của Triệu Lệ Dĩnh đã được bàn luận rầm rộ trên mạng xã hội.

Bộ phim "Hạnh Phúc đến vạn gia" do Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận va nữ chính hiện đang có rating ngày càng tăng theo mỗi tập được phát sóng. Đồng thời, bộ phim này còn nhận được sự quan tâm và có độ thảo luận rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Đáng chú ý, trong tập mới nhất, nội dung được đẩy lên đến cao trào, vì con dâu Vạn gia cố ý sinh sự nên Hà Hạnh Phúc (Triệu Lệ Dĩnh) bị động thai và sinh sớm. Cảnh Hà Hạnh Phúc sinh con ở trung tâm y tế rất chân thật, dễ thấy nhất là chiếc quần của Hà Hạnh Phúc. Cư dân mạng bình luận rằng nhìn vết máu đọng trên quần rất thật, có nhiều bộ phim khác đều là quay máu chảy dọc theo chân, quá khuôn mẫu và cũng quá giả.

Đánh giá về đoạn phim, khi Triệu Lệ Dĩnh diễn giải tình tiết Hà Hạnh Phúc sinh con, cô ấy không hề la hét mà chỉ im lặng trong suốt quá trình. Chi tiết này đã được nhiều khán giả nữ nhận ra, họ bình luận rằng đây mới là trạng thái thật của khoảnh khắc sinh một đứa trẻ, lúc ấy người mẹ đau đến mức không có khí lực để hét lên, thậm chí muốn gọi ai đó cũng không gọi nổi, bởi vì không còn dư ra chút năng lượng nào. Kỹ thuật diễn này của Triệu Lệ Dĩnh nhận được nhiều sự đồng cảm của khán giả nữ, cư dân mạng để lại bình luận chia sẻ rằng trong nhiều phim truyền hình, nữ diễn viên chỉ biết la hét, tạo cảm giác không đủ chân thực. Chỉ có những người thật sự trải qua sinh nở mới biết cái gọi là đau đến không muốn nói chuyện. Chính vì vậy, phân cảnh này của Hà Hạnh Phúc nhận được sự tương tác nhiệt tình của cư dân mạng, đặc biệt là từ những người đã trải qua thời kỳ sinh nở.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính hiện đang là bộ phim truyền hình thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả. Bộ phim kể về câu chuyện của Hà Hạnh Phúc, một cô gái nông thôn trưởng thành sau nhiều thử thách về sự nghiệp, hôn nhân, tình yêu và gia đình. Bộ phim khắc họa chân thực cô gái Hà Hạnh Phúc luôn tự tin, không chịu thua, đồng thời diên giải sức mạnh truyền cảm hứng của phụ nữ trong thời đại mới.

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