'Sam Sam Đến Rồi' sau 8 năm phát sóng: Sự nghiệp Triệu lệ Dĩnh vẫn vững 'như bức bình phong', Trương Hàn mờ nhạt vì không có tác phẩm tiêu biểu

Mới đây, "Sam Sam Đến Rồi" kỉ niệm sau 8 năm lên sóng. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Sam Sam Đến Đây Ăn Này. Đây là phim mở màn cho chuỗi tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của Cố Mạn.

Ngoài ra nhiều lời thoại hay trang phục trong phim cũng tạo thành trend tại Trung Quốc thời điểm đó.

Đây cũng chính là bộ phim đầu tiên mở đầu cho chuỗi phim chuyển thể thành công từ tiểu thuyết của tác giả này. Bộ phim "Sam Sam Đến Rồi" do Trương Hàn và Triệu Lệ Dĩnh đóng chính, Trương Hàn vào vai tổng tài lạnh lùng nhưng thâm tình Phong Đằng, Triệu Lệ Dĩnh vào vai mặt trời nhỏ đáng yêu ngọt ngào mang đầy năng lượng tích cực Tiết Sam Sam. Một tình yêu ngọt ngào đơn giản nhưng lại khiến cho khán giả vui vẻ nhớ mãi đến nay.

Triệu Lệ Dĩnh từng thành công với vai ngốc bạch ngọt Tiết Sam Sam. Nhưng cô không đóng khung trong một dạng vai. Trong 8 năm qua, mỹ nhân họ Triệu hóa thân thành nhiều nhân vật. Nữ diễn viên cũng dần chuyển hình từ phim thần tượng sang phim chính kịch.

Hiện nay, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh đạt nhiều thành tích tốt. Phim chưa phải đại bạo nhưng sẽ mở đường cho quá trình chuyển hình của nữ diễn viên. Ngoài truyền hình, nữ diễn viên còn lấn sân điện ảnh. Nữ diễn viên từng bước tiến vào màn ảnh rộng để cân bằng vị thế. Sắp tới, cô sẽ tham gia tác phẩm điện ảnh cùng Ảnh đế Trương Dịch.

Khác với bạn diễn, sự nghiệp của Trương Hàn khá ảm đạm. Nam diễn viên chủ yếu đóng vai công tử, tổng tài, thông minh hơn người. Vì thế, anh vô tình bó buộc bản thân vào một kiểu nhân vật. Điều này khiến Trương Hàn không thể làm mới chính mình. Anh dậm chân tại chỗ với những vai diễn quen thuộc và nhàm chán.

Các tác phẩm về sau của nam diễn viên không nhận được chú ý. Đa số khán giả biết anh qua những ồn ào về chuyện tình với Trịnh Sảng và Na Trát. Nam diễn viên thiếu tác phẩm tiêu biểu, yếu thực tích phim truyền hình. Xét về điện ảnh, anh cũng không có phim nổi bật khiến người khác nhớ tới.