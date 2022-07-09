Ngay khi 'yêu lại từ đầu' với Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân 'gây sốt' với tạo hình trong 'Dữ Phượng Hành'

Sao quốc tế 09/07/2022 15:30

Sau khi "Dữ Phượng Hành" hé lộ tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh, cư dân mạng lại tiếp tục được dịp bàn tán về diện mạo nhân vật của Lâm Canh Tân.

Dữ Phượng Hành là dự án phim đánh dấu màn tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau 5 năm kể từ Sở Kiều Truyện. Mới đây, cư dân mạng đã vô cùng thất vọng khi thấy những tạo hình đầu tiên của Lâm Canh Tân trong Dữ Phượng Hành. 

Cụ thể, nam diễn viên đã diện một bộ trang phục trắng đơn giản cùng kiểu tóc cũng tối giản chẳng kém. Thế nhưng điều khán giả quan tâm nhất lại là dáng người thon gọn, gương mặt cực điển trai của Lâm Canh Tân.

Ngay khi 'yêu lại từ đầu' với Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân 'gây sốt' với tạo hình trong 'Dữ Phượng Hành' - Ảnh 1
Ngay khi 'yêu lại từ đầu' với Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân 'gây sốt' với tạo hình trong 'Dữ Phượng Hành' - Ảnh 2

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khán giả không hài lòng với tạo hình của Hành Chỉ thần quân do Lâm Canh Tân đóng. Nguyên nhân là bởi họ cho rằng kiểu tóc của anh chàng trông giang hồ quá, không có nét thư sinh thanh mảnh như trong nguyên tác. Ngoài ra, Lâm Canh Tân cũng bị nhận xét là có gương mặt nghiêm túc, khó để thể hiện được sự “cà chớn” của nhân vật Hành Chỉ.

Dù bị chê ngoại hình không hợp, thế nhưng nhiều cư dân mạng vẫn dành lời khen ngợi cho Lâm Canh Tân. Để có thể đạt được dáng người như hiện tại, chắc chắn nam diễn viên đã phải khổ công tập luyện rất nhiều.

Ngay khi 'yêu lại từ đầu' với Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân 'gây sốt' với tạo hình trong 'Dữ Phượng Hành' - Ảnh 3

Đây là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn của tác giả Cửu Lộ Phi Hương - Bổn Vương Ở Đây. Triệu Lệ Dĩnh vào vai nữ chính Thẩm Ly hay Bích Thương Vương, một tướng quân của ma giới. Vì không muốn kết hôn với Phất Dung Quân, tôn nhi thứ 33 của Đế quân, Thẩm Ly đã trốn xuống nhân gian. Trong công cuộc đào hôn, Thẩm Ly gặp nạn, trọng thương. Cô gặp Hành Chỉ Thần quân (Lâm Canh Tân thủ vai) - vị Thần quân thượng cổ duy nhất hiện tại của tam giới, và được cứu giúp. Mối "nghiệp - duyên" của cả hai cũng bắt đầu từ đây.

Hiện tại, bộ phim vẫn đang trong quá trình khởi quay và dự kiến sẽ được lên sóng vào đầu năm sau.

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