Chân Hoàn Truyện của Tôn Lệ đem lại lợi nhuận chục triệu mỗi năm dù lên sóng hơn 1 thập kỷ, Fan vẫn còn lo lắng vì điều này

Sao quốc tế 15/05/2022 16:00

Nguồn tin cho biết Chân Hoàn Truyện sau 11 năm phát sóng vẫn đem về hàng chục triệu NDT cho phía nhà sản xuất - công ty giải trí Hoa Sách Ảnh Thị.

Mới đây, nguồn tin cho biết Chân Hoàn Truyện sau 11 năm phát sóng vẫn đem về hàng chục triệu NDT cho phía nhà sản xuất - công ty giải trí Hoa Sách Ảnh Thị.

Người sáng lập Hoa Sách Ảnh Thị, ông Quách Dũng đã chia sẻ rằng: “Hợp đồng bản quyền giữa bộ phim Chân Hoàn Truyện và các nền tảng phát sóng được ký từ năm 2011, hết hạn vào năm 2017. Vào năm 2018, chúng tôi đã tái ký kết một hợp đồng kéo dài 10 năm và sẽ kết thúc vào năm 2027. Ngoài ra lợi nhuận của Chân Hoàn Truyện đến từ các đài truyền hình và các nền tảng phát sóng khác, chúng tôi thu được 10 triệu doanh thu trung bình mỗi năm”.

Chân Hoàn Truyện của Tôn Lệ đem lại lợi nhuận chục triệu mỗi năm dù lên sóng hơn 1 thập kỷ, Fan vẫn còn lo lắng vì điều này - Ảnh 1
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện - Ảnh: Internet

 

Chân Hoàn Truyện trở thành một siêu phẩm cổ trang, cung đấu ăn khách nhất mọi thời đại, phim đã tạo được tiếng vang lớn trong những ngày đầu phát sóng tại Trung Quốc vào năm 2012. Dự án được nhiều khán giả đánh giá cao và dành nhiều tình cảm cho bộ phim và các diễn viên tham gia.

Chân Hoàn Truyện của Tôn Lệ đem lại lợi nhuận chục triệu mỗi năm dù lên sóng hơn 1 thập kỷ, Fan vẫn còn lo lắng vì điều này - Ảnh 2
Hi Quý Phi - Ảnh: Internet

 

- Tôi chỉ có một mong ước nhỏ nhoi là tất cả các diễn viên tham gia diễn xuất đều tuân thủ pháp luật, không làm gì phạm pháp.

- Xem nhiều đến độ nghe tiếng là biết ở phân cảnh nào rồi.

- Chỉ cần ngồi cầu nguyện dàn diễn viên không làm gì để bị phong sát là yên tâm hưởng vinh hoa phú quý rồi.

- Xem mà thuộc thoại luôn, giờ coi bản không sub, không lồng tiếng vẫn biết nhân vật nói gì!

Trước đó, vợ chồng Tôn Lệ - Đặng Siêu dính vào ồn ào ‘ăn chặn từ thiện’, mua giải Bạch Ngọc Lan. Ngay sau đó, tên của Tôn Lệ bất ngờ xuất hiện trong bảng hotsearch của Weibo khiến nhiều khán giả và người hâm mộ lo lắng. Nhiều người lo sợ “Nương nương Chân Hoàn” sẽ “sập phòng” như những nghệ sĩ khác. Nhất là trong tình hình hiện tại, một số nghệ sĩ vướng phải lùm xùm có thể sẽ khiến sự nghiệp tiêu tan, các tác phẩm nổi bật đều phải “bay màu”.

Chân Hoàn Truyện của Tôn Lệ đem lại lợi nhuận chục triệu mỗi năm dù lên sóng hơn 1 thập kỷ, Fan vẫn còn lo lắng vì điều này - Ảnh 3
Vợ chồng Tôn Lệ - Đặng Siêu - Ảnh: Internet

 

Dù thông tin trên chưa được xác thực nhưng người hâm mộ Chân Hoàn Truyện vẫn quan ngại rằng bộ phim có thể bị "bay màu" vì lùm xùm của nữ chính.

 

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