Nếu như đôi mắt kinh điển mang vẻ sát khí ấy tự nhiên xuất ra tư một mỹ nhân, sẽ càng khiến cho người xem không khỏi thấy đáng sợ? Và hãy cùng khám phá xem những mỹ nhân cổ trang trong bộ phim nào có đôi mắt “sát khí” kinh điển, và cùng xem xem ánh mắt của người nào là kinh điển nhất?

Khi nói đến đôi mắt đáng sợ, điều đầu tiên không khỏi nghĩ đến là ánh mắt cực kì đáng sợ của Chân Hoàn do Tôn Lệ thủ vai trong "Chân Hoàn truyện". "Chân Hoàn truyện" cho chúng ta thấy khía cạnh bùng nổ trong kỹ năng diễn xuất của Tôn Lệ. Thậm chí còn giả vờ rằng mình bị ốm để không cần phải gặp mặt hoàng thượng. Nhưng sau khi chạm mặt với hoàng thượng, nàng đã yêu sâu sắc "Tứ lang", người đã sủng ái nàng rất nhiều. Nhưng Chân Hoàn ngây thơ nghĩ rằng sự sủng ái này chỉ duy nhất dành cho mình. Khi Chân Hoàn bị lừa gạt, người nàng yêu đã ra đi, cũng là lúc bắt đầu hắc hóa, sau khi Chân Hoàn hắc hóa cũng biến từ một người thanh thuần trong sáng quay trở lại với ý định trả thù tất cả những kẻ hại nàng. Chỉ cần nhìn ánh mắt của nàng cũng đủ giết chết tất cả mọi người trong giây lát. Không thể không công nhận là một ánh mắt “sát khí” kinh điển.

Hồng Quỳ trong "Tiên kiếm kỳ hiệp 3" của Lưu Thi Thi, Hồng Quỳ là mặt khác của tính cách xuất hiện khi Long Quỳ gặp nguy hiểm hoặc tức giận. Cho dù tạo hình kém chất lượng, phải nhờ đến kính áp tròng làm đẹp mới tăng tác dụng, nhưng phải nói ánh mắt của Lưu Thi Thi vẫn rất sát khí, khác hẳn với vẻ dịu dàng, phóng khoáng thường ngày của cô.

Đường Yên

Đường Yên được biết đến nhiều nhất thông qua những vai diễn ngốc bạch ngọt của cô. Nhưng trong bộ phim “Cẩm tú Vị Ương” vai diễn Lý Vị Ương của cô đã cho thấy một góc nhìn khác so với ngốc bạch ngọt thường thấy của cô. Dũng cảm, thông minh và quyết đoán, cô mang trong mình hai sinh mạng, một đường cùng những kẻ phản diện đấu trí đấu dũng. Trong bộ phim này, Đường Yên có những lần có những ánh mắt sát khí, không khỏi khiến người khác phải sợ hãi.

Lý Thấm

Vai diễn khiến khán giả thấy xót xa nhất trong “Sở Kiều truyện”, chắc chắn là công chúa Nguyên Thuần do Lý Thấm thủ vai. Đặc biệt là trong bộ váy màu đỏ, toàn thân cô ta tràn đầy vẻ tuyệt vọng, cộng thêm đôi mắt hiện lên sự không cam lòng tủi hổ, ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy xót xa. Cách trang điểm cũng thay đổi rất lớn so với dáng vẻ thanh thuần ban đầu, mỗi một ánh mắt đều mang hận ý. Đặc biệt là khi nàng nở nụ cười tà ý, Lý Thấm đã thành công khi diễn vai cô công chúa Nguyên Thuần triệt để hắc hóa.

Dương Mịch

Dương Mịch cũng được coi là nữ hoàng của những bộ phim cổ trang, nhưng kỹ năng diễn xuất của Dương Mịch luôn gây không ít tranh cãi, nhưng để nói rằng đỉnh cao diễn xuất của Dương Mịch thì chắc chắn không phải là "Tam sinh tam thế" mà là "Phù Dao". Nhân vật Phù Dao trong bộ phim lúc mới bắt đầu chỉ là một nữ tử xuất thân tầng lớp thấp kém, mặc dù là một công chúa nhưng thân phận của cô đã bị đánh tráo. Hơn nữa, nàng còn mang thân phận của một Yêu Liên chuyển thế, vì vậy khả năng trong cơ thể Phù Dao tồn tại một cỗ lực mạnh mẽ không kiểm soát được. Khi võ công của Phù Dao ngày càng mạnh, rất có thể sức mạnh tiềm ẩn sẽ cùng lúc bạo phát. Ở đoạn sau, khi Phù Dao hắc hóa, tóc dính máu, mắt đỏ ngầu, cười lớn. Chắc hẳn khán giả khi xem không thể quên được hình ảnh hắc hóa đáng sợ này của nhân vật Phù Dao. Mặc dù hiệu ứng hắc hóa như vậy là do hóa trang, nhưng diễn xuất tuyệt vời là không thể thiếu.

Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh hầu như chưa bao giờ đóng vai phản diện, vai phản diện duy nhất là bộ phim “Cung Tỏa Trầm Hương” hợp tác cùng Châu Đông Vũ. Triệu Lệ Dĩnh vào vai Lưu Ly đầy sắc sảo và vô cùng sống động, “xấu xa” tận trong xương cốt, mỗi một ánh mắt đều mang ý thâm cơ, lẳng lơ khiến khán giả xem không khỏi thấy ngứa mắt khó chịu vì nhân vật đầy dã tâm này.

Mao Hiểu Đồng

Mao Hiểu Đồng trong “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” với vai Triệu Nhị Hỷ là một cô gái vui tươi và dễ thương, cô ấy đã chiếm được cảm tình của rất nhiều cư dân mạng với đôi mắt to tròn đầy khí chất của mình. Sau đó, Mao Hiểu Đồng đã đóng vai Lý Thường Như trong "Cẩm tú Vị Ương", cô ấy đã mang đến một cảm giác đáng thương ở đoạn đầu của bộ phim nhưng sau đó cô ấy đã hắc hóa. Hơn nữa, trang điểm của đôi mắt sau khi hắc hóa đậm nhạt cũng không thay đổi, chỉ cần nhìn đôi mắt là có thể biểu đạt được, chỉ cần nhìn một cái là đủ biểu đạt tất cả, khi nhìn sâu vào trong đôi mắt của nàng cảm thấy vô cùng ảm đạm.

Trương Quân Ninh

Trương Quân Ninh thủ vai Từ Huệ trong bộ phim đình đám “Võ Tắc Thiên” quả thực đã khiến người xem phải kinh ngạc. Ngoại hình của cô thực sự là đại diện cho vẻ đẹp dịu dàng, ngọt ngào. Sau đó nàng hắc hóa và cùng đọ sức với Phạm Băng Băng diễn ra vô cùng hấp dẫn. Chỉ với ánh mắt này, bạn có thể thấy được sự tàn nhẫn trong lòng cô ấy. Cô ấy quả thực là mỹ nhân thâm độc, càng nhìn càng xinh đẹp, lòng dạ lại càng độc ác.

Xa Thị Mạn

Xa Thi Mạn có thể nói là một diễn viên quá quen thuộc trong các bộ phim cung đấu, ví dụ như "Thâm cung nội chiến", bộ phim được yêu thích trên toàn quốc thời điểm đó. Và lần này, Xa Thi Mạn một lần nữa góp mặt trong bộ phim cung đấu và đóng vai Nhàn Phi trong "Diên Hi Công Lược". Trong bộ phim, Nhàn Phi là một nhân vật phản diện, là một nhân vật luôn mang vẻ dịu dàng. Nhưng sau khi hắc hóa, khóe miệng hay nhếch lên nụ cười nham hiểm. Quả thật Xa Thị Mạn đã diễn nhân vật này vô cùng sinh động khi hắc hóa. Xa Thị Mạn trước đó đã vô cùng nổi tiếng trong làng giải trí, và từ vai diễn này càng có thêm nhiều người hâm mộ cô hơn.

Vương Lâm

Nói về ánh mắt sát khí mà vô cùng kinh điển không thể không nhắc đến vai diễn dì Tuyết của Vương Lâm “Tân dòng sông ly biệt”. Ánh mắt “sát khí” này của Vương Lâm trong vai diễn dì Tuyết do dù là Đường Yên, Triệu Lệ Dĩnh, … cũng không thể so bằng.