Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ vừa kết thúc, Đậu Kiêu và Trần Đô Linh bị fan soi ra tình tiết làm dấy lên nghi vấn: 'Bằng mặt mà không bằng lòng'

Giữa lúc hai diễn viên gặp rắc rối, phía đoàn phim cũng có hành động khó hiểu. Cụ thể trên MXH đoàn làm phim bất ngờ thay đổi anh đại diện từ hình cặp đôi chính chuyển sang hình tập thể của đoàn sản xuất phim.

Đậu Kiêu - Trần Đô Linh đã có sự phối hợp ăn ý trong Cảnh Đẹp Ngày vui Đến Bao Giờ. Nhưng sau khi phim kết thúc, cặp đôi bất ngờ vướng nghi vấn mâu thuẫn.

Trong lúc người hâm mộ hoang mang, đoàn phim tiếp tục đổi ảnh thành hình của một mình Đậu Kiêu. Nhưng sau một thời gian suy nghĩ, họ quyết định để ảnh đại diện là tên của bộ phim.

Khi phóng to bức hình này, khán giả phát hiện nam chính không đeo nhẫn cưới. Ngoài ra, khuôn mặt của anh cũng có vẻ gượng buồn khác hẳn những ngày bình thường.

Hiện, khán giả vẫn không hiểu lý do vì sao đoàn phim có hành động bất thường. Tuy nhiên, một số người cho rằng sự việc này có liên quan đến cặp đôi chính của bộ phim.

Trước đó, Đậu Kiêu từng bị nhận xét thiếu chuyên nghiệp khi đăng bài tạm biệt bộ phim. Trong bài viết, anh đăng thiếu ảnh nữ chính và tag nhầm tên của đạo diễn.

Mặc dù phải sửa lại nhiều lần nhưng nam diễn viên vẫn không tag tên của nữ phụ Triệu Anh Tử. Điều này khiến cô không hài lòng nên đã để lại bình luận chất vấn.

Bài đăng và lời bình luận gây tranh cãi từ 2 phía - Ảnh: Internet

Sự việc được đẩy lên cao trào vào ngày 28/5, trên mạng tiếp tục lộ loạt tin nhắn được cho là của Hà Siêu Liên. Theo ái nữ của ông trùm Macau, Đậu Kiêu là người gánh phim nhưng lại bị người khác lợi dụng để quảng cáo bản thân.

Sau khi xuất hiện loạt tin nhắn trên, đoàn đội của Trần Đô Linh đã đăng ảnh chế kèm dòng chữ: "Thật vậy à?". Nhiều người nhận định đoàn đội của nữ diễn viên đang bác bỏ thông tin từ phía Hà Siêu Liên.

Hiện sự việc vẫn đang nhận được nhiều lời bàn tán từ phía netizen.