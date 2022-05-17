Nhắc đến Chân Hoàn Truyện, chúng ta thường chỉ nghĩ đến dàn phi tần vừa xinh đẹp sắc sảo lại tài trí hơn người. Thật ra, ngoài dàn giai nhân ấy, sức hút của Chân Hoàn Truyện còn đến từ nhân vật Ung Chính do Trần Kiến Bân đảm nhận. Dù nhân vật này có nhiều điểm khó mà yêu thương nổi, nhưng Trần Kiến Bân đã diễn rất tốt khiến nhiều khán giả nể phục.

Trong đoàn phim Chân Hoàn Truyện khi ấy, Trần Kiến Bân được coi là đại diện cho thực lực, bởi thế mà không chỉ trên phim, ngoài đời anh cũng quyền uy lắm đó. Bằng kinh nghiệm diễn xuất lâu năm, Trần Kiến Bân luôn tự mình thêm thắt vài tình tiết chứ không phải chỉ chăm chăm làm theo kịch bản.

Và mọi người biết không, những câu chuyện của Trần Kiến Bân trên hậu trường Chân Hoàn Truyện cũng hay ho và thú vị chẳng kém phim là mấy đâu.

Ví dụ như trong phân đoạn Chân Hoàn đến Ỷ Mai Viên tìm cơ hội phục sủng, chính Trần Kiến Bân đã chủ động thêm cảnh tháo áo choàng để che cho nữ chính, giúp cảm xúc của các nhân vật thêm đầy đặn, đưa một cảnh quay bình thường lên hàng kinh điển.

Trần Kiến Bân đã chủ động thêm cảnh tháo áo choàng để che cho nữ chính - Ảnh: Internet

Hay tập 21, Thuần Nhi (Đàm Tùng Vận) gặp hoàng đế trong phòng của Chân Hoàn. Suốt cảnh quay ấy, Trần Kiến Bân rất hiếm khi nhìn vào mắt Đàm Tùng Vận, khiến đàn em hoang mang: "Không nhìn nhau sau mà diễn được?". Và đến khi xem phim, cô mới nhận ra sự cố ý của đàn anh là có lý do. Chỉ với một hành động nhỏ, Trần Kiến Bân đã xây dựng thành công cảm xúc của hoàng đế khi ấy, “coi Thuần Nhi là nhóc con không đáng để tâm”. Phải chờ đến khi nhân vật này 17 tuổi thì cách diễn của Trần Kiến Bân mới thay đổi.

Trần Kiến Bân đã xây dựng thành công cảm xúc của hoàng đế khi diễn với vai của Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

Dù cả đoàn phim Chân Hoàn Truyện đều chào đón Trần Kiến Bân, nhưng với nam diễn viên gạo cội thì quãng thời gian tham tác phẩm cung đấu này lại là giai đoạn khó khăn nhất của mình. Lý do là ở đây "âm thịnh dương suy", ngoài Trần Kiến Bân thì chỉ có vài diễn viên nam mà thôi, trong khi đó dàn diễn viên nữ lên đến hàng chục người.

Phải nhớ được hết vai diễn của hơn 20 phi tần lớn nhỏ, lại suốt ngày bị họ vây quanh, nếu không trêu ghẹo thì cũng tám chuyện trên trời dưới đất khiến Trần Kiến Bân luôn cảm thấy đau đầu, mệt mỏi. Bởi vậy mà những cảnh hoàng đế cau mày, khó ở trong phim đều là cảm xúc thật của nam diễn viên đó, chứ không phải đơn thuần chỉ là diễn đâu.

Trần Kiến Bân gặp khó khăn khi phải nhớ được hết vai diễn của hơn 20 phi tần lớn nhỏ - Ảnh: Internet

Bình thường đã khổ, đến lúc quay phim Trần Kiến Bân cũng chẳng dễ dàng chút nào, đặc biệt là khi đóng cặp với Thái Thiếu Phân. Ai cũng biết, "hoàng hậu" là người Hồng Kông, trình độ tiếng phổ thông của cô được xếp vào hàng "thảm họa", nói chẳng ai hiểu. Là người phải đóng cặp với Thái Thiếu Phân nhiều nhất, dĩ nhiên "hoàng đế" của chúng ta cũng là người vất vả nhất.

Có khi, vì không chịu nổi mà Trần Kiến Bân đi kể khổ với đạo diễn, nhờ ông tìm cách giúp mình. Kết quả đạo diễn cũng mặt mũi u sầu mà nói với Trần Kiến Bân: "Tôi cũng có hiểu cô ấy đang nói gì đâu!". Kêu trời không thấu, kêu đất không nghe, Trần Kiến Bân đành tự thôi miên bản thân, nhập diễn sâu hết cỡ.

Trần Kiến Bân gặp khó khăn khi đóng cặp với Thái Thiếu Phân - Ảnh: Internet

Bất lực khi diễn với Thái Thiếu Phân, nhưng với Tôn Lệ thì Trần Kiến Bân lại là người đáng sợ nhất. Ngay từ cảnh đầu tiên, Trần Kiến Bân đã khiến Tôn Lệ giật mình vì cách nói chuyện đậm mùi nghi kỵ cộng với thái độ khó chịu. Khi nào anh cũng giữ nét mặt cau có, như thể không hài lòng với diễn xuất của Tôn Lệ, khiến cô e ngại mình diễn không tốt, làm phật lòng đồng nghiệp.

Mãi sau này, Tôn Lệ mới nhận ra không phải Trần Kiến Bân khó chịu với mình mà do khuôn mặt trời sinh đã thế. Nhìn thì khó gần nhưng thực tế nam diễn viên vốn là người dễ thẹn thùng nên hay bị dàn phi tần trêu ghẹo. Nhiều lần vì không chịu đựng nổi, Trần Kiến Bân toàn chạy đến chỗ đạo diễn để "trốn".

Tôn Lệ từng tưởng Trấn Kiến Bân là người đáng sợ bởi cơ mặt trời sinh - Ảnh: Internet

Khi quay cảnh ăn uống, đối với đồ ăn thật bị nguội khi quay, người ta sẽ đổ nước nóng hoặc phết một lớp dầu ăn lên trên để tạo cảm giác như vừa mới nấu. Trong Chân Hoàn truyện, Trần Kiến Bân từng phải cố nuốt một miếng đồ ăn có mùi vị kỳ lạ do Thái Thiếu Phân gắp cho. Bên cạnh đó, các nhà làm phim còn sử dụng đồ ăn bằng nhựa để có thể tái sử dụng nhiều lần. Cũng trong Chân Hoàn truyện Trần Kiến Bân từng suýt "mẻ răng" khi đưa lên miệng cắn miếng tôm bằng nhựa.

Trần Kiến Bân từng phải cố nuốt một miếng đồ ăn có mùi vị kỳ lạ do Thái Thiếu Phân gắp cho - Ảnh: Internet

Dù chỉ là vài mẩu truyện nhỏ về Trần Kiến Bân nhưng thông qua đó, chúng ta có thể cảm nhận được tài năng lẫn sự chuyên nghiệp của anh.