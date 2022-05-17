'Ung Chính' Trần Kiến Bân kể chuyện hậu trường ít ai biết trong Chân Hoàn Truyện: Từng khiến Tôn Lệ thấy đáng sợ vì lý do này

Sao quốc tế 17/05/2022 16:00

Nhân vật Ung Chính của Trần Kiến Bân có nhiều điểm khó mà yêu thương nổi, nhưng nam diễn viên đã diễn rất tốt khiến nhiều khán giả nể phục.

Nhắc đến Chân Hoàn Truyện, chúng ta thường chỉ nghĩ đến dàn phi tần vừa xinh đẹp sắc sảo lại tài trí hơn người. Thật ra, ngoài dàn giai nhân ấy, sức hút của Chân Hoàn Truyện còn đến từ nhân vật Ung Chính do Trần Kiến Bân đảm nhận. Dù nhân vật này có nhiều điểm khó mà yêu thương nổi, nhưng Trần Kiến Bân đã diễn rất tốt khiến nhiều khán giả nể phục.

'Ung Chính' Trần Kiến Bân kể chuyện hậu trường ít ai biết trong Chân Hoàn Truyện: Từng khiến Tôn Lệ thấy đáng sợ vì lý do này - Ảnh 1
Cách diễn xuất của Trần Kiến Bân trong Chân Hoàn Truyện khiến khán giả nể phục - Ảnh: Internet

 

Và mọi người biết không, những câu chuyện của Trần Kiến Bân trên hậu trường Chân Hoàn Truyện cũng hay ho và thú vị chẳng kém phim là mấy đâu.

Trong đoàn phim Chân Hoàn Truyện khi ấy, Trần Kiến Bân được coi là đại diện cho thực lực, bởi thế mà không chỉ trên phim, ngoài đời anh cũng quyền uy lắm đó. Bằng kinh nghiệm diễn xuất lâu năm, Trần Kiến Bân luôn tự mình thêm thắt vài tình tiết chứ không phải chỉ chăm chăm làm theo kịch bản.

Ví dụ như trong phân đoạn Chân Hoàn đến Ỷ Mai Viên tìm cơ hội phục sủng, chính Trần Kiến Bân đã chủ động thêm cảnh tháo áo choàng để che cho nữ chính, giúp cảm xúc của các nhân vật thêm đầy đặn, đưa một cảnh quay bình thường lên hàng kinh điển.

'Ung Chính' Trần Kiến Bân kể chuyện hậu trường ít ai biết trong Chân Hoàn Truyện: Từng khiến Tôn Lệ thấy đáng sợ vì lý do này - Ảnh 2
Trần Kiến Bân đã chủ động thêm cảnh tháo áo choàng để che cho nữ chính - Ảnh: Internet

 

Hay tập 21, Thuần Nhi (Đàm Tùng Vận) gặp hoàng đế trong phòng của Chân Hoàn. Suốt cảnh quay ấy, Trần Kiến Bân rất hiếm khi nhìn vào mắt Đàm Tùng Vận, khiến đàn em hoang mang: "Không nhìn nhau sau mà diễn được?". Và đến khi xem phim, cô mới nhận ra sự cố ý của đàn anh là có lý do. Chỉ với một hành động nhỏ, Trần Kiến Bân đã xây dựng thành công cảm xúc của hoàng đế khi ấy, “coi Thuần Nhi là nhóc con không đáng để tâm”. Phải chờ đến khi nhân vật này 17 tuổi thì cách diễn của Trần Kiến Bân mới thay đổi.

'Ung Chính' Trần Kiến Bân kể chuyện hậu trường ít ai biết trong Chân Hoàn Truyện: Từng khiến Tôn Lệ thấy đáng sợ vì lý do này - Ảnh 3
Trần Kiến Bân đã xây dựng thành công cảm xúc của hoàng đế khi diễn với vai của Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

 

Dù cả đoàn phim Chân Hoàn Truyện đều chào đón Trần Kiến Bân, nhưng với nam diễn viên gạo cội thì quãng thời gian tham tác phẩm cung đấu này lại là giai đoạn khó khăn nhất của mình. Lý do là ở đây "âm thịnh dương suy", ngoài Trần Kiến Bân thì chỉ có vài diễn viên nam mà thôi, trong khi đó dàn diễn viên nữ lên đến hàng chục người.

Phải nhớ được hết vai diễn của hơn 20 phi tần lớn nhỏ, lại suốt ngày bị họ vây quanh, nếu không trêu ghẹo thì cũng tám chuyện trên trời dưới đất khiến Trần Kiến Bân luôn cảm thấy đau đầu, mệt mỏi. Bởi vậy mà những cảnh hoàng đế cau mày, khó ở trong phim đều là cảm xúc thật của nam diễn viên đó, chứ không phải đơn thuần chỉ là diễn đâu.

'Ung Chính' Trần Kiến Bân kể chuyện hậu trường ít ai biết trong Chân Hoàn Truyện: Từng khiến Tôn Lệ thấy đáng sợ vì lý do này - Ảnh 4
Trần Kiến Bân gặp khó khăn khi phải nhớ được hết vai diễn của hơn 20 phi tần lớn nhỏ - Ảnh: Internet

 

Bình thường đã khổ, đến lúc quay phim Trần Kiến Bân cũng chẳng dễ dàng chút nào, đặc biệt là khi đóng cặp với Thái Thiếu Phân. Ai cũng biết, "hoàng hậu" là người Hồng Kông, trình độ tiếng phổ thông của cô được xếp vào hàng "thảm họa", nói chẳng ai hiểu. Là người phải đóng cặp với Thái Thiếu Phân nhiều nhất, dĩ nhiên "hoàng đế" của chúng ta cũng là người vất vả nhất.

Có khi, vì không chịu nổi mà Trần Kiến Bân đi kể khổ với đạo diễn, nhờ ông tìm cách giúp mình. Kết quả đạo diễn cũng mặt mũi u sầu mà nói với Trần Kiến Bân: "Tôi cũng có hiểu cô ấy đang nói gì đâu!". Kêu trời không thấu, kêu đất không nghe, Trần Kiến Bân đành tự thôi miên bản thân, nhập diễn sâu hết cỡ.

'Ung Chính' Trần Kiến Bân kể chuyện hậu trường ít ai biết trong Chân Hoàn Truyện: Từng khiến Tôn Lệ thấy đáng sợ vì lý do này - Ảnh 5
Trần Kiến Bân gặp khó khăn khi đóng cặp với Thái Thiếu Phân - Ảnh: Internet

 

Bất lực khi diễn với Thái Thiếu Phân, nhưng với Tôn Lệ thì Trần Kiến Bân lại là người đáng sợ nhất. Ngay từ cảnh đầu tiên, Trần Kiến Bân đã khiến Tôn Lệ giật mình vì cách nói chuyện đậm mùi nghi kỵ cộng với thái độ khó chịu. Khi nào anh cũng giữ nét mặt cau có, như thể không hài lòng với diễn xuất của Tôn Lệ, khiến cô e ngại mình diễn không tốt, làm phật lòng đồng nghiệp.

Mãi sau này, Tôn Lệ mới nhận ra không phải Trần Kiến Bân khó chịu với mình mà do khuôn mặt trời sinh đã thế. Nhìn thì khó gần nhưng thực tế nam diễn viên vốn là người dễ thẹn thùng nên hay bị dàn phi tần trêu ghẹo. Nhiều lần vì không chịu đựng nổi, Trần Kiến Bân toàn chạy đến chỗ đạo diễn để "trốn".

'Ung Chính' Trần Kiến Bân kể chuyện hậu trường ít ai biết trong Chân Hoàn Truyện: Từng khiến Tôn Lệ thấy đáng sợ vì lý do này - Ảnh 6
Tôn Lệ từng tưởng Trấn Kiến Bân là người đáng sợ bởi cơ mặt trời sinh - Ảnh: Internet

 

Khi quay cảnh ăn uống, đối với đồ ăn thật bị nguội khi quay, người ta sẽ đổ nước nóng hoặc phết một lớp dầu ăn lên trên để tạo cảm giác như vừa mới nấu. Trong Chân Hoàn truyện, Trần Kiến Bân từng phải cố nuốt một miếng đồ ăn có mùi vị kỳ lạ do Thái Thiếu Phân gắp cho. Bên cạnh đó, các nhà làm phim còn sử dụng đồ ăn bằng nhựa để có thể tái sử dụng nhiều lần. Cũng trong Chân Hoàn truyện Trần Kiến Bân từng suýt "mẻ răng" khi đưa lên miệng cắn miếng tôm bằng nhựa.

'Ung Chính' Trần Kiến Bân kể chuyện hậu trường ít ai biết trong Chân Hoàn Truyện: Từng khiến Tôn Lệ thấy đáng sợ vì lý do này - Ảnh 7
Trần Kiến Bân từng phải cố nuốt một miếng đồ ăn có mùi vị kỳ lạ do Thái Thiếu Phân gắp cho - Ảnh: Internet

 

Dù chỉ là vài mẩu truyện nhỏ về Trần Kiến Bân nhưng thông qua đó, chúng ta có thể cảm nhận được tài năng lẫn sự chuyên nghiệp của anh.

'Dương Quá' Trần Hiểu đóng phim 'Ám dạ minh thám' với ngôi sao phái thực lực Trần Kiến Bân

'Dương Quá' Trần Hiểu đóng phim 'Ám dạ minh thám' với ngôi sao phái thực lực Trần Kiến Bân

Bộ phim truyền hình “Ám dạ minh thám" đã được khởi quay khiến fan hâm mộ hào hứng.

Xem thêm
Từ khóa:   trần kiến bân tôn lệ thái thiếu phân sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

'Dương Quá' Trần Hiểu đóng phim 'Ám dạ minh thám' với ngôi sao phái thực lực Trần Kiến Bân

'Dương Quá' Trần Hiểu đóng phim 'Ám dạ minh thám' với ngôi sao phái thực lực Trần Kiến Bân

Chân Hoàn Truyện của Tôn Lệ đem lại lợi nhuận chục triệu mỗi năm dù lên sóng hơn 1 thập kỷ, Fan vẫn còn lo lắng vì điều này

Chân Hoàn Truyện của Tôn Lệ đem lại lợi nhuận chục triệu mỗi năm dù lên sóng hơn 1 thập kỷ, Fan vẫn còn lo lắng vì điều này

Châu Tấn, Tôn Lệ và dàn mỹ nhân được netizen đề cử cho giải Bạch Ngọc Lan

Châu Tấn, Tôn Lệ và dàn mỹ nhân được netizen đề cử cho giải Bạch Ngọc Lan

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/4/2022: Tôn Lệ và Đặng Siêu bị cơ quan thuế đặt vào 'tầm ngắm', em trai Phạm Băng Băng nhận được phản hồi tốt nhờ nhân cách?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/4/2022: Tôn Lệ và Đặng Siêu bị cơ quan thuế đặt vào 'tầm ngắm', em trai Phạm Băng Băng nhận được phản hồi tốt nhờ nhân cách?

Sau tin đồn 'ăn chặn từ thiện', Tôn Lệ bỗng nhiên được dân tình 'quan tâm' trên lượt tìm kiếm, fan hâm mộ 'lo sợ' Chân Hoàn Truyện sắp bay màu?

Sau tin đồn 'ăn chặn từ thiện', Tôn Lệ bỗng nhiên được dân tình 'quan tâm' trên lượt tìm kiếm, fan hâm mộ 'lo sợ' Chân Hoàn Truyện sắp bay màu?

Vợ chồng Đặng Siêu - Tôn Lệ bị nghi ngờ mạo danh 'từ thiện' để 'mua giải' Bạch Ngọc Lan?

Vợ chồng Đặng Siêu - Tôn Lệ bị nghi ngờ mạo danh 'từ thiện' để 'mua giải' Bạch Ngọc Lan?

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI