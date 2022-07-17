Rộ tin Phạm Băng Băng từ chối Hậu Cung Chân Hoàn Truyện vì không muốn 'dưới cơ' Tôn Lệ?

Sao quốc tế 17/07/2022 11:34

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Phạm Băng Băng từng được mời tham gia phim cung đấu kinh điển Hậu cung Chân Hoàn Truyện.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Phạm Băng Băng từng được mời tham gia Hậu Cung Chân Hoàn Truyện. Đoàn phim muốn nữ thần thảm đỏ vào vai Hoa Phi, người phụ nữ xinh đẹp nhưng cao ngạo. Song, nữ diễn viên đã từ chối đóng nhân vật này.

Theo nguyên nhân được lan truyền, nguyên nhân là vì Phạm Băng băng không muốn là nữ phụ dưới cơ của Tôn Lệ.

Rộ tin Phạm Băng Băng từ chối Hậu Cung Chân Hoàn Truyện vì không muốn 'dưới cơ' Tôn Lệ? - Ảnh 1

Trong phim, Tôn Lệ đóng vai nữ chính. Ngược lại, Hoa Phi chỉ là một nhân vật phụ trong dàn diễn viên của bộ phim. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Phạm Băng Băng đã có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí. Vì vậy, nữ diễn viên không muốn bản thân phải làm nền cho người khác.

Sau cùng, nhân vật của Phạm Băng Băng đã được giao cho Tưởng Hân. Nữ diễn viên thực sự khiến đoàn phim và khán giả bất ngờ trước khả năng diễn xuất của mình.

Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được chính chủ xác nhận. Do đó, khán giả không biết chính xác nguyên nhân khiến Phạm Băng Băng từ chối vai diễn.

Rộ tin Phạm Băng Băng từ chối Hậu Cung Chân Hoàn Truyện vì không muốn 'dưới cơ' Tôn Lệ? - Ảnh 2

Thời gian gần đây, Phạm Băng Băng liên tục gây chú ý vì sự nghiệp dần khởi sắc trở lại, và công khai yêu đương hậu chia tay Lý Thần. Quách Nham Phong luôn tháp tùng cô tham gia các sự kiện thương mại, nhưng ở những nơi công cộng thì cặp đôi chọn cách không xuất hiện chung để tránh sự chú ý không đáng có từ công chúng và giới báo chí.

Ngoài ra, Quách Nham Phong thường xuyên bị dân tình bắt gặp nhấn yêu thích các bài viết trên mạng xã hội.

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