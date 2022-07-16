Hậu công khai hẹn hò ở tuổi tứ tuần, nhan sắc của Phạm Băng Băng vẫn được khen hết lời vì điều này

Mới đây, Phạm Băng Băng thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi cập nhật hình ảnh lên mạng xã hội.

Trên trang cá nhân mới đây, Phạm Băng Băng đã chia sẻ những hình ảnh vô cùng xinh đẹp. Nữ diễn viên nhanh chóng được dân mạng khen hết lời bởi nhan sắc không tì vết, trẻ trung ở tuổi 41. Nhiều người đều trầm trồ khi thấy Phạm Băng Băng gần như không thay đổi sau nhiều năm, thậm chí ngày càng nhuận sắc hơn. Đáng chú ý, lớp trang điểm nhẹ làm nổi bật hơn vẻ dịu dàng của Phạm Băng Băng. Cô chọn kiểu tóc buộc nửa đuôi ngựa, nửa buông không chỉ có thể che đi gò má cao, đồng thời còn có thể tăng thêm vẻ thuần khiết của nữ diễn viên.

Nhan sắc của Phạm Băng Băng vẫn luôn được khẳng định từ trước tới nay, có thể nói nữ diễn viên này ngày càng xinh đẹp, trẻ trung và thần thái ít ai sánh được. Ngay cả khi không còn hoạt động showbiz nhiều như trước, Phạm Băng Băng vẫn lấn át tất cả đàn em như Dương Mịch, Angela Baby, Địch Lệ Nhiệt Ba nhờ khí chất xuất sắc. Trước đó, theo truyền thông xứ Trung, Phạm Băng Băng hiện đang hẹn hò với doanh nhân cùng tuổi. Người tình của nữ diễn viên họ Phạm tên là Quách Nham Phong - người từng phục vụ trong quân đội. Sau khi xuất ngũ, anh chuyển hướng sang kinh doanh. Doanh nhân họ Quách là đối tác khởi nghiệp của ngôi sao "Hoàn Châu cách cách".

Hiện tại, anh đang giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của một tập đoàn tài chính và đảm nhận vị trí cấp cao trong công ty mỹ phẩm do Phạm Băng Băng đại diện và đầu tư. Cả hai đã hẹn hò được một thời gian. Phía Phạm Băng Băng cũng bị bắt gặp đưa bạn trai về nhà ra mắt dù cho tới hiện tại, nữ diễn viên chưa chính thức thừa nhận chuyện hẹn hò.

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