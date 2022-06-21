Khi tham gia show truyền hình, Vương Tinh có nhận được câu hỏi từ MC: “Anh cảm thấy Châu Tấn thế nào?”. Đạo diễn Tiểu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết đã khiến khán giả phải bất ngờ khi tuyên bố: “Tôi cảm thấy cô ấy không được coi là xinh đẹp”.

Với gương mặt trong trẻo, thanh thuần, đầy linh khí và diễn xuất tốt, Châu Tấn là người đầu tiên trở thành “tam kim ảnh hậu” của showbiz Hoa Ngữ. Khi nói với Châu Tấn, không ít đạo diễn đình đám đã dành tặng những lời khen có cánh như: “Nàng thơ của các nàng thơ”, “Cô ấy có gương mặt của vị hôn thê”. Thế nhưng, có vẻ như đạo diễn Vương Tinh lại có cái nhìn hoàn toàn khác về người đẹp này.

Nghe được những lời này, MC chương trình cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Bởi lẽ, thời trẻ, Châu Tấn khiến biết bao trái tim phải rung rinh với vẻ linh động, cuốn hút tựa linh tinh đi lạc chốn nhân gian. Nếu nói nữ diễn viên Họa Bì không xinh đẹp thì hình như có gì đó sai sai.

Châu Tấn trong Cao Lương Đỏ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ngẫm lại thì đến “mỹ nhân đẹp nhất phim Châu Tinh Trì” Trương Mẫn cũng bị Vương Tinh đánh giá là “diện mạo thường thường”. Có lẽ, vị đạo diễn này không hợp gu với kiểu mỹ nhân anh khí hay linh động, chỉ có biểu tượng quyến rũ như Khâu Thục Trinh mới được ông công nhận là đẹp nhất.

Trương Mẫn cũng bị Vương Tinh đánh giá là “diện mạo thường thường” - Ảnh: Internet

Mặc dù không đánh giá cao nhan sắc của Châu Tấn nhưng đạo diễn họ Vương lại có những nhận xét cực đắt giá về nàng “tam kim ảnh hậu” này. Vương Tinh cho biết: “Trong mắt tôi, Châu Tấn tuyệt đối không được coi là đại mỹ nhân. Nhan sắc của cô ấy chỉ được chấm 70 điểm mà thôi. Thế nhưng, diễn xuất của cô ấy lại xứng đáng 100 điểm”.

Người tình một thời của Khâu Thục Trinh chia sẻ cảm nhận về vai diễn của Châu Tấn trong bộ phim Hoạ Bì từng gây bão: “Mọi người đều thấy được, Châu Tấn chả có điểm nào giống hồ ly tinh cả, không có lợi thế về vóc dáng. Vậy vì sao mọi người lại cảm thấy cô ấy rất quyến rũ? Đó đều là nhờ diễn xuất. Diễn xuất của Châu Tấn rất tuyệt vời, có thể bù lại những mặt còn chưa đủ”, “Vai tiểu hồ ly của Châu Tấn mị mà không tục, khiến người ta cảm thấy trìu mến, xuyến xao. Sự linh động của cô ấy là điều mà rất nhiều người không có được”.

Trong mắt Vương Tinh, Thục Trinh mới là chân ái - Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, Vương Tinh còn lên tiếng khẳng định rằng: “Châu Tấn là nữ diễn viên xuất sắc nhất mà tôi từng gặp trong suốt 40 năm qua”. Đây quả thực là một lời khen “có cánh” từ đạo diễn đình đám xứ Cảng.

Về vấn đề nhan sắc thì mình nghĩ mỗi người có một quan điểm khác nhau. Có lẽ Châu Tấn không phải kiểu đại mỹ nhân, khiến người ta kinh diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng diễn xuất của cô thì “đỉnh chóp” miễn bàn. Điều này đã được chứng minh qua những tác phẩm kinh điển trên màn ảnh của Châu Tấn, qua những chiếc cúp danh giá mà cô giành được trong sự nghiệp.

Châu Tấn xứng đáng với giải thưởng 'Tam Kim Ảnh Hậu' - Ảnh: Internet

Giờ đây, khi đã ở độ tuổi U50, Châu Tấn cũng chẳng thoát khỏi sự khắc nghiệt của thời gian, dần xuất hiện dấu hiệu lão hóa trên gương mặt, không còn là thiếu nữ đậm chất thơ trên màn ảnh Hoa ngữ nữa. Thế nhưng, người đẹp này vẫn chưa bao giờ dừng bước chân trên con đường chinh phục môn nghệ thuật thứ 7, không ngừng mài giũa diễn xuất, hoàn thiện bản thân.