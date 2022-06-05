'Châu Tấn của Hong Kong' Trương Khải Kỳ bị phát tán clip nhạy cảm cùng bạn trai cũ

Sao quốc tế 05/06/2022 09:00

Trên mạng xã hội Hong Kong và một số website lan truyền đoạn clip nóng được xác định là nữ diễn viên Trương Khải Kỳ và bạn trai cũ của cô. Những hình ảnh này khiến Trương Khải Kỳ vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ trong dư luận.

Trương Khải Kỳ 27 tuổi, hiện là nghệ sĩ trực thuộc công ty Cool Style của Cổ Thiên Lạc. Cô được mệnh danh là "Châu Tấn của Hong Kong". Theo On, Khải Kỳ hoạt động ở hai vai trò ca sĩ và diễn viên. Năm 2019, Trương Khải Kỳ tham gia show âm nhạc King Maker II. Các tác phẩm truyền hình - điện ảnh nổi bật của cô có Leap Day, Ink at Tai Ping, 940920, Time, Showbiz Spy.

'Châu Tấn của Hong Kong' Trương Khải Kỳ bị phát tán clip nhạy cảm cùng bạn trai cũ - Ảnh 1
Trương Khải Kỳ được mệnh danh là "Châu Tấn của Hong Kong" - Ảnh: Internet

 

Ngày 4/6, trên mạng xã hội Hong Kong và một số website lan truyền đoạn clip nóng của một đôi nam nữ. Nhân vật chính trong video được xác định là nữ diễn viên Trương Khải Kỳ và bạn trai cũ của cô. Những hình ảnh này khiến Trương Khải Kỳ vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ trong dư luận. Nhiều người yêu cầu cô rời khỏi ngành giải trí sau khi để lộ những hình ảnh dung tục, phản cảm.

Trước những lời chỉ trích, nữ diễn viên giữ động thái im lặng. Giới truyền thông Hong Kong liên hệ với công ty quản lý Trương Khải Kỳ, đại diện từ chối bình luận và cho biết đang tìm hiểu vụ việc. Hiện, đoạn clip nhạy cảm đã bị gỡ bỏ trên Internet.

'Châu Tấn của Hong Kong' Trương Khải Kỳ bị phát tán clip nhạy cảm cùng bạn trai cũ - Ảnh 2
 Một đoạn clip nhạy cảm lan truyền trên mạng được xác định là nữ diễn viên Trương Khải Kỳ và bạn trai cũ của cô - Ảnh: Internet

 

Trong khi đó, vợ của bạn trai cũ Trương Khải Kỳ xác nhận đoạn clip trên là của chồng cô và nữ nghệ sĩ. Người phụ nữ khẳng định vợ chồng cô không liên quan đến việc clip nhạy cảm của Trương Khải Kỳ bị phán tán. "Chúng tôi không biết vì sao video đó bị lộ. Không chỉ cô ấy, chúng tôi cũng bị ảnh hưởng nặng nề vì vụ việc", người phụ nữ nói.

 

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