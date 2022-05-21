Châu Tấn trẻ trung và thời thượng với phong cách 'búp bê' trên tạp chí thời trang

Tạo hình của Châu Tấn trên tạp chí Marie Claire mới đây đã gây chú ý với phong cách trẻ trung, năng động và vô cùng thời thượng.

Xuất hiện lần này trên tạp chí Marie Claire, Châu Tấn đã sử dụng lối makeup theo tone màu tím chủ đạo và để tóc xoăn mang hơi hướng retro đang rất được ưa chuộng. Tuy nhiên, trong khi tạo hình thoạt nhìn có vẻ phá cách, nữ minh tinh vẫn toát ra khí chất sang trọng cùng với thần thái "chuẩn" Tam Kim Ảnh hậu.

Xuất hiện lần này trên tạp chí Marie Claire, Châu Tấn đã sử dụng lối makeup theo tone màu tím chủ đạo và để tóc xoăn mang hơi hướng retro - Ảnh: Marie Claire

Theo Marie Claire, Châu Tấn đã phối hợp với các nhà thiết kế để tạo ra một tuyệt tác thẩm mỹ của sự sang trọng, chấm phá nét quyền lực và cô đọng những kỹ thuật thủ công tinh tế, nhờ sự sáng tạo, miệt mài của hơn 40 công xưởng và nhà máy thủ công mỹ nghệ cao cấp.

Theo Marie Claire, Châu Tấn đã phối hợp với các nhà thiết kế để tạo ra một tuyệt tác thẩm mỹ của sự sang trọng - Ảnh: Marie Claire

Khi bộ ảnh này được đăng tải, Châu Tấn đã nhận được hàng loạt lời khen của netizen xứ Trung trên MXH Weibo. Cụ thể, có không ít bình luận cho rằng nữ minh tinh "đẹp quên tuổi" hay "thời gian đã bỏ quên Châu Tấn rồi".

Châu Tấn nhận nhiều lời khen nhờ vẻ đẹp không tuổi - Ảnh: Marie Claire

Với cương vị là đại sứ Chanel tại thị trường Trung Quốc hơn 10 năm qua, Châu Tấn lần này cũng sử dụng nhiều trang sức, phụ kiện đến từ nhà mốt này. Nhiều tờ báo Trung Hoa gọi Châu Tấn với biệt danh mỹ miều "công chúa của Chanel".

Châu Tấn đã là đại sứ Chanel tại thị trường Trung Quốc hơn 10 năm qua - Ảnh: Marie Claire

Ở phương diện phim ảnh, theo nhiều nguồn tin, Châu Tấn sẽ sớm trở lại với vai diễn Hoàng Dung trong tác phẩm Thần Điêu Đại Hiệp bản điện ảnh của đạo diễn Từ Khắc. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì nữ minh tinh vẫn chưa lên tiếng xác nhận hay bác bỏ điều gì.

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