Lộ tạo hình trong phim mới cùng Châu Tấn, Vương Nhất Bác khiến dân tình ‘suýt xỉu’ vì ai chứ không phải anh ‘Anh đi làm ở mỏ than à?’

Tạo hình của Vương Nhất Bác trong phim mới khiến dân tình ngã ngửa - Ảnh: Internet

Mới đây, hình ảnh mới nhất của Vương Nhất Bác trong quá trình ghi hình cho dự án phim ngắn Bạn Của Tôi đóng cùng với ‘đàn chị’ Châu Tấn vừa được chia sẻ khắp mạng xã hội. Điều khiến dân tình không khỏi ngã ngửa là tạo hình khác lạ của mỹ nam.

Xuất hiện trên phim trường, Vương Nhất Bác diện sơ mi trắng phối cùng quần jean theo phong cách có chút quê mùa, tóc để dài và đeo kính cận. Điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả là làn da đen sạm của mỹ nam, đen đến mức dân tình suýt chút nữa nhận không ra đó là Vương Nhất Bác.

-"Anh đi làm ở mỏ than à? Sao lại thành thế này"

-"Hết hồn luôn, nhìn mãi không thấy nét nào của Vương Nhất Bác hết"

-"Vai gì thì chưa biết nhưng nhìn đã thấy buồn cười rồi nhé"

- "Hợp tác với ảnh hậu thì cũng phải trả giá nhé"

-"Vương Nhất Bác là một diễn viên, tạo hình thế nào là do đạo diễn yêu cầu"....

Được biết phim ngắn Bạn Của Tôi sẽ là tác phẩm đánh dấu lần hợp tác thứ ba giữa Vương Nhất Bác cùng Châu Tấn. Trước đó , bộ đôi từng kết hợp cùng nhau lần đầu trong phim ngắn mang tên Khúc Hát Của Hoa do đạo diễn Châu Toàn chỉ đạo. Nói về màn kết hợp của cả hai, đạo diễn Châu Toàn từng cho biết sao nam Trần Tình Lệnh đã rất chuyên tâm , hoàn toàn nhập tâm và rất tích cực trao đổi diễn xuất với đàn chị. Hơn nữa cả hai cũng kết hợp rất ăn ý, làm nên những thước phim chân thật tràn đầy cảm xúc.

Vương Nhất kết hợp với Châu Tấn trong dự án lần này - Ảnh: Internet

Lần hợp tác thứ hai của cặp đôi là trong dự án phim điện ảnh Vô Danh với sự tham gia của cả Lương Triều Vỹ. Trong khi đó, phim ngắn Bạn Của Tôi lần này là dự án do thương hiệu Chanel tài trợ, có thời lượng dài khoảng 20 đến 30 phút và được quay ở Nội Mông. Có thể thấy để hóa thân thành nhân vật, Vương Nhất Bác rất chịu lăn xả, không ngại gánh nặng thần tượng để thuận theo tạo hình mà đạo diễn và biên kịch yêu cầu, chịu thay đổi bản thân để phù hợp với vai diễn.

Nhan sắc vạn người mê của mỹ nam Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Qua đó, hình ảnh hậu trường cũng đang khiến khán giả rất tò mò Bạn Của Tôi sẽ là dự án phim ngắn có nội dung thế nào, ngoài ra cũng rất mong đợi màn kết hợp của Châu Tấn và Vương Nhất Bác .